Neuer Ermittler an der Seite von „Tatort“-Star Wotan Wilke Möhring

Auf Verbrecherjagd

Das ist das neue Ermittler-Duo im Bundespolizei-"Tatort"

16.09.2025, 14.16 Uhr
von Gianluca Reucher
Der NDR präsentiert mit Wotan Wilke Möhring und Denis Moschitto das neue Ermittler-Duo des Bundespolizei-"Tatorts". Der Zweiteiler "Ein guter Tag/Schwarzer Schnee" bildet den Auftakt und behandelt brisante Themen wie jugendliche Auftragskiller und die Mocro-Mafia.
Denis Moschitto
Künftig beim Bundespolizei-"Tatort" an der Seite von Wotan Wilke Möhring: Denis Moschitto.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Andreas Rentz

"Tatort"-Kommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) bekommt einen neuen Partner an seine Seite: Der hochbegabte Cyber-Kriminalist Mario Schmitt (Denis Moschitto) wird künftig das Ermittlerduo im NDR vervollständigen, wie der Sender bekannt gegeben hat.

Den Auftakt für das neue Team des Bundespolizei-"Tatort" bildet der Zweiteiler "Ein guter Tag/Schwarzer Schnee", der als Novum in der Geschichte der Kult-Reihe mit 180 Minuten direkt hintereinander im Ersten läuft – und zwar am letzten Sonntag vor Weihnachten, 21. Dezember, um 20.15 Uhr und 21.45 Uhr. In dem brisanten Fall geht es um jugendliche Auftragskiller, Drogenhandel und die sogenannte Mocro-Mafia im deutsch-niederländischen Grenzgebiet nahe Emden.

Wotan Wilke Möhring: "Eine spannende, humorvolle und sehr menschliche Zusammenarbeit"

"Die erste Szene zeigt bereits, in welche Richtung es geht und worauf wir uns freuen können. In Mario Schmitt findet Falke jemanden, der nicht nur alles das spielerisch beherrscht, was in Form von IT und Cyberkriminalität ihn zunehmend überfordert, sondern auch jemanden, der durch seine freie, zum Teil gewöhnungsbedürftige Art, einen ganz eigenen Blick auf die Dinge hat, die der Zusammenarbeit und den Ermittlungen guttun. Dass sie auch menschlich mehr gemeinsam haben, als man zunächst vermutet, werden die weiteren Folgen hoffentlich zeigen", lässt sich Wotan Wilke Möhring vom NDR über seinen neuen Kollegen zitieren. Er freue sich "auf jeden Fall auf eine spannende, humorvolle und sehr menschliche Zusammenarbeit mit Denis".

Denis Moschitto selbst erklärt: "Wotan ist für mich einfach der perfekte Partner – und ein wichtiger Grund, warum ich große Lust hatte, jetzt fest beim Bundespolizei-'Tatort' dabei zu sein. Meine Figur Mario Schmitt ist jemand, der ein bisschen rätselhaft bleibt, und das ist durchaus auch so beabsichtigt. Ich bin sehr gespannt, was wir alle noch miteinander erleben werden!"

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Tatort" finden Sie hier

