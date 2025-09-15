Home News TV-News

Fabian Hinrichs im neuen "Tatort": So spannend geht es nach der Sommerpause weiter

Neuer Fall

Fabian Hinrichs im neuen "Tatort": So spannend geht es nach der Sommerpause weiter

15.09.2025, 13.03 Uhr
von Susanne Bald
Der neue Franken-"Tatort: Ich sehe dich" zeigt Felix Voss in einer ungewohnten Rolle: Erstmals muss er ohne seine Partnerin Paula Ringelhahn einen Mordfall lösen und erhält dabei Unterstützung von einem unkonventionellen Archivar. Ein spannender Fall, der tief in menschliche Abgründe blickt.
Tatort: Ich sehe dich
Nach dem Sturz in seinem Badezimmer konnte Hauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs, vorne) wegen seiner verletzten Schulter nicht mehr Auto fahren, daher wurde ihm der kurz vor der Pensionierung stehende Fred (Sigi Zimmerschied) zur Seite gestellt.  Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Tatort: Ich sehe dich
Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) blicken in ihrem ersten Fall ohne Paula Ringelhahn einmal mehr in tiefe Abgründe - diesmal nicht nur in menschliche.  Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Tatort: Ich sehe dich
Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) ist für die Recherchen im neuen Fall zuständig. Dabei fördert sie Abscheuliches zutage, das sie mehrfach schaudern lassen wird.   Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Tatort: Ich sehe dich
Die erblindete Lisa Blum (Mavie Hörbiger) ist eine der Frauen, die der ermordete Andreas Schönfeld heimlich verfolgte und fotografierte. Wurde auch sie zu seinem Opfer? Ihr Lebensgefährte Stephan Gellert (Alexander Simon) macht sich Sorgen.   Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Tatort: Ich sehe dich
Sigi Zimmerschied erwies sich als die perfekte Besetzung für die Gastrolle des schrulligen Polizeiarchivars Fred.   Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Tatort: Ich sehe dich
Felix Voss (Fabian Hinrichs) stieß im Keller der Mutter von Andreas Schönfeld auf Bilder, die der passionierte Fotograf geschossen hatte. Da ahnte der Ermittler noch nicht, dass der Fahrradhändler auch heimlich Frauen abgelichtet hatte.  Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Tatort: Ich sehe dich
Die Vikarin (Lisa Oertel) der Nürnberger Sebalduskirche war kurzzeitig mit dem ermordeten Andreas Schönfeld verlobt. Trotz der Trennung kann sie nur Gutes über ihn sagen.   Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Marc Reimann

Mit einem schockierenden elften Fall beendete der Franken-"Tatort: Ich sehe dich" die lange Sommerpause. Erstmals musste sich Hauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) nach dem Ausstieg von Dagmar Manzel alias Paula Ringelhahn alleine behaupten. Tatkräftige Unterstützung war ihm aber sicher.

Im Nürnberger "Tatort: Ich sehe dich" fand sich Fabian Hinrichs alias Hauptkommissar Felix Voss in einer ungewohnten Situation wieder: Nach zehn gemeinsamen Fällen musste er erstmals ohne seine Kollegin und Freundin Paula Ringelhahn auf Mördersuche gehen.

Wie würde sich der Zurückgelassene, der zum Abschied Tränen vergoss, alleine schlagen, dürfte sich manch einer im Vorfeld gefragt haben. Die kurze Antwort: Felix Voss nahm gewohnt pflichtbewusst die Ermittlungen in einem zwei Jahre zurückliegenden Mordfall auf. Die nahmen eine schockierende Wendung, als sich herausstellte, dass das Mordopfer selbst auch Täter gewesen sein muss.

Derzeit beliebt:
>>Keine traumhafte "Traumschiff"-Erfahrung: Nina Chuba packt über den Dreh aus
>>Jannik Kontalis wollte Oberbürgermeister werden - Das sagt er nach dem tiefen Fall
>>Drei Ehen: Das turbulente Liebesleben von Roland Kaiser
>>So ist das Verhältnis zwischen Thomas Anders & Florian Silbereisen wirklich

Worum ging es im "Tatort: Ich sehe dich"?

Felix Voss und Kommissarin Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) wurden in den Nürnberger Reichswald gerufen. Dort war man auf ein fast zwei Meter tiefes Grab gestoßen. Die Leiche mit dem Schussloch im Kopf konnte rasch als Andreas Schönfeld identifiziert werden. Der Mann war zwei Jahre zuvor von seiner Mutter vermisst gemeldet worden. Bis zuletzt hatte sie auf eine Rückkehr ihres geliebten Sohnes gehofft, die Nachricht von seinem Tod bestürzte sie zutiefst.

Felix Voss, empathisch wie er ist, ließ ihr entgegen dem normalen Vorgehen einen Tag Zeit, sich zu sammeln, ehe er sie genauer befragen würde. Als er sie nicht mehr erreichen konnte und zu ihrem Haus eilte, war es allerdings zu spät – Frau Schönfeld hatte ihrem Leben ein Ende gesetzt. Von Schuldgefühlen geplagt, forschte Voss mithilfe seiner Kolleginnen und Kollegen weiter. Das kurze Gespräch mit Schönfelds Mutter sowie die Befragung seiner Ex-Verlobten hatten nur Positives über den 37-jährigen Fahrradhändler zutage gefördert. Wer also hätte einen Grund gehabt, ihn zu töten?

Worum ging es wirklich?

Ganz offensichtlich war der Tote ein Wolf im Schafspelz: Auf USB-Sticks in Schönfelds altem Kinderzimmer fand man Unmengen von Fotos von Frauen, die Schönfeld heimlich aufgenommen hatte. Hatte er sie nur fotografiert oder sie gestalkt? Oder mehr? Wanda ließ die Sache keine Ruhe: Sie fand entsetzt heraus, dass mehrere der Abgelichteten vor über zwei Jahren Opfer brutaler Sexualverbrechen geworden waren. Der Täter: Schönfeld.

Eines der Fotos führte auf die Spur von Lisa Blum, einer blinden Frau, die von Mavie Hörbiger beeindruckend verkörpert wurde. Von Felix Voss' Besuch zeigte sie sich verschreckt und eingeschüchtert. Der Verdacht lag nahe, dass auch sie von Schönfeld vergewaltigt und gefoltert worden war. Schon vor den Polizisten lernten die Zuschauer bereits Lisa Blums fürsorglichen Partner Stephan Gellert (Alexander Simon) kennen. Er sollte sich schließlich als Schönfelds Mörder entpuppen.

Beim Verhör erkannte Voss sofort, dass Gellert log. Und er konnte verstehen, weshalb er zum Mörder wurde. In diesem Moment haderte der gestandene Hauptkommissar mit seiner Aufgabe: "Das ist nun mal unser Beruf, wir müssen ihn kriegen, wir werden ihn kriegen, das ist doch zum Kotzen." Man muss Voss, diesen Ermittler mit Herz und Gewissen einfach mögen, und in dieser Situation wollte man ihn am liebsten in den Arm nehmen und trösten.

Die Wochenshow – Was machen die Stars von damals eigentlich heute?
"Die Wochenshow" prägte die 90er-Jahre mit Humor und Satire. Doch was wurde aus den Stars der Sendung?
90er-Jahre Kultformat
Das Team der Wochenshow im Jahr 1999.

Wer war der besondere Episodengast?

Worum es neben dem an sich Fall ging, war natürlich die große Frage, mit wem Felix Voss nach dem Ausstieg von Dagmar Manzel alias Hauptkommissarin Paula Ringelhahn ermitteln würde. Manzels Nachfolgerin als Hauptermittlerin des fränkischen "Tatort"-Ablegers steht mittlerweile fest und wird im nächsten Fall zum Team stoßen. Im elften "Tatort: Ich sehe dich" aber musste sich Felix Voss auf andere stützen. Neben der verlässlichen Wanda Goldwasser, seit dem ersten Fall dabei, kam ein besonderer Episodengast hinzu.

Nachdem sich Felix zu Beginn des Films bei einem Sturz eine schwere Schulterverletzung zugezogen hatte, hätte er eigentlich auf Reha statt auf Mörderjagd gehen sollen. Wie man ihn kennt, spielte er das Ganze herunter, musste aber einsehen, dass er Hilfe braucht. Und so stellte ihm sein Chef Dr. Kaiser (Stefan Merki) den kurz vor der Pensionierung stehenden, etwas schrulligen Polizeiarchivar Fred als Fahrer und Mädchen für alles zur Seite. Eine gelungene Paarung! Fred, gespielt vom Passauer Kabarettisten Sigi Zimmerschied, und Felix entwickelten sich im Laufe des Films zu einem so ungewöhnlichen wie sich perfekt ergänzenden Team, das für die wenigen leichteren Momente in einem weiteren beklemmenden Franken-"Tatort" sorgte.

Wie geht es mit dem Franken-"Tatort" weiter?

Zu einem Dauerauftritt Zimmerschieds wird es aber wohl nicht kommen. Die Dreharbeiten zum zwölften Fall aus Franken, "Tatort: Gottesgarten", fanden im Juli und August unter der Regie von Dustin Loose statt. Rosalie Thomass tritt als aus München kommende Hauptkommissarin Emilia Rathgeber den Dienst in Nürnberg an.

Der Mord an einem Travestiekünstler in einem Stundenhotel führt die Ermittler nicht nur ins Rotlichtviertel der Stadt, sondern auch raus aufs Land, in den titelgebenden "Gottesgarten" bei Bad Staffelstein in Oberfranken. Die Ausstrahlung des Films ist für 2026 angekündigt.

Eli Wasserscheid über "Tatort" ohne Dagmar Manzel: "Sie ist ja nicht einfach verschwunden"
Die Schauspielerin gibt Einblicke in die Dreharbeiten und erklärt unter anderem, warum sie den ruhigen Stil des Franken-„Tatorts“ besonders schätzt.
Fränkischer Krimi
Eli Wasserscheid steht vor einer "Tatort"-Fotowand und lächelt.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Die Wochenshow – Was machen die Stars von damals eigentlich heute?
90er-Jahre Kultformat
Das Team der Wochenshow im Jahr 1999.
Eva Ries und der Wu-Tang Clan: Eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte
Unwahrscheinliche Heldin
Evil-E - Eva Ries und der Wu-Tang Clan
Eli Wasserscheid über "Tatort" ohne Dagmar Manzel: "Sie ist ja nicht einfach verschwunden"
Fränkischer Krimi
Eli Wasserscheid steht vor einer "Tatort"-Fotowand und lächelt.
"Tatort: Ich sehe dich": Kritik zum düsteren Franken-Krimi mit Fabian Hinrichs
Keine Paula Ringelhahn
Tatort: Ich sehe dich
Wird Cillian Murphy der neue Voldemort?
Krasse Besetzung
Cillian Murphy
Hannes Jaenicke nennt Donald Trump "faschistoid"
Keine Hilfe nach Waldbränden
Hannes Jaenicke
Emmys 2025: Das waren die großen Gewinner der Preisverleihung!
Neue Rekorde aufgestellt
Stephen Colbert bei den Emmy Awards 2025
Herzinfarkt mit 38? Warum Fitness nicht immer schützt
"ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz – Jung, fit und doch gefährdet?"
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz - Jung, fit und doch gefährdet?
Wie gefährlich ist KI wirklich für unsere Jobs?
"Y-History: Arbeit 4.0 – Macht KI meinen Job kaputt?"
Y History
Geheimes Treffen: Wie Adenauer die Geschichte änderte
"Terra X History: An einem Tag im September – Die Dokumentation"
An einem Tag im September - Die Dokumentation
Reality-Star Jannik Kontalis: „Mama hat gesagt, ich kann alles werden“
Oberbürgermeister-Kandidatur
Jannik Kontalis
Luna Wedler schwimmt sich in „22 Bahnen“ in die Herzen der Fans
Steiler Aufstieg
Luna Wedler
So möchte Schauspieler Walter Sittler ewig jung bleiben
Überraschende Lebensphilosophie
Walter Sittler im Interview
ARD-Thrillerdrama: Walter Sittler im Kampf gegen Mord und Demenz
"Tödliche Schatten"
Tödliche Schatten
Hitlers vergessene Hauptquartiere: Ruinen der Vergangenheit
"Hitlers Hauptquartiere – Kommandozentralen des Bösen"
Hitlers Hauptquartiere - Kommandozentralen des Bösen
Emotionaler Abschied bei Grill den Henssler: Calli sagt "Tschö"
"Grill den Henssler Sommer-Special"
Grill den Henssler Sommer-Special
Verwirrspiel in Cornwall: Rosamunde Pilchers neues Abenteuer
"Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist"
"Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist"
Quiz-Marathon für den guten Zweck - Promis legen sich ins Zeug
"Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special"
Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special
Berchtesgadener Land: Ein Paradies für Naturfreunde
"ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land"
ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land
Liebesdrama im Oktagon
"Perfect Addiction"
Array
Pleite trotz Hits, Schlager & Ruhm: So verloren diese Stars ihr Geld!
Pleite-Promis
2009 war Katy Karrenbauer über einen Millionenbetrag verschuldet.
ZDF-"Fernsehgarten": Deshalb fällt die Sendung am Sonntag erneut aus
Das ist der Grund
ZDF-Fernsehgarten
Giovanni Zarrellas Sohn Gabriel kickt für deutschen Europa-League-Klub
Schlagerstar voller Stolz
Giovanni Zarrella und Gabriel Zarrella auf einer Tribüne in einem Fußballstadion
RTL bestätigt: 15 Anzeigen nach Cybergrooming-Doku mit Steffen Hallaschka
"Angriff auf unsere Kinder – Der Feind im Chat"
Angriff auf unsere Kinder
Ein Rocker-Boss zwingt Frederike Bader zu tödlichem Spiel
"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau"
"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau"
Mercedes Müller über Gleichberechtigung: "Da ist noch viel Luft nach oben"
Brauerei-Dynastien
Mercedes Müller
Gerüchte bestätigt: Diese Serie bekommt eine neue Staffel
Rückkehr
"Big Little Lies"
Liebesgeheimnis enthüllt: Darum sind Miriam Höller und Roland Trettl so glücklich
Rotes Teppich-Debüt
Roland Trettl und Miriam Höller
Neue DVD-Highlights: "Elio", "Islands" und "Transamazonia"
Filmneuheiten
"Elio"
Collien Fernandes auf dem Traumschiff mit neuer Regel: "Darf endlich flirten"
Neue Romantik
"Das Traumschiff"