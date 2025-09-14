"Grill den Henssler Sommer-Special": Reiner Calmund sagt "Tschö"

Er ist der Mann, dem man den guten Geschmack, die Freude am Genießen und die gute Laune einfach ansieht. Die erste von sechs neuen Folgen "Grill den Henssler Sommer-Special" ist dann allerdings auch gleich ein emotionaler Abschied für ihn: Nach 18 Jahren bei der Sendereihe sagt Reiner "Calli" Calmund, lange Strippenzieher beim Fußballverein Bayer 04 Leverkusen, mehr oder weniger leise "Tschö". Wie Steffen Henssler, der Namensgeber und energiegeladene Protagonist der Kochshow-Reihe, war "Calli" von der ersten Folge an dabei. Und seine Geschmacksurteile, oft garniert mit spitzer Ironie, galten schnell als legendär.

Grill den Henssler Sommer-Special Show • 14.09.2025 • 20:15 Uhr

Ein Abschied im Elbauenpark Treue Fans der Sendung konnten natürlich fast in Echtzeit mitbeobachten, wie der Genussmensch Calmund mit Blick auf seine Gesundheit an seinem Gewicht arbeitet. Er habe sich "halbiert", scherzte "Calli" einst, als die Pfunde besonders schnell purzelten. Wenn er dann wirklich Schluss macht mit der Sendung, dürften im Freiluftstudio auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg die Tränen fließen.

Für den großen Abschied durfte der Juror-Senior der Show diesmal seine Gäste höchstpersönlich einladen. Am Herd stehen somit der Comedian und Moderator Matze Knop, das VOX-Urgestein Detlef Steves ("Ab ins Beet!") sowie Calmunds ehemalige Jury-Kollegin, die Komikerin und Musikerin Mirja Boes. Außerdem wird sich der Kochcoach und Küchenmeister Johann Lafer vor "Calli" verneigen. Und dann wartet alles gespannt auf die letzte Punktevergabe!

In den dann folgenden fünf Sommer-Shows sind nach dem Abschied wechselnde Gast-Juroren im Einsatz – unter anderem Bruce Darnell, Joachim Llambi und Guido Maria Kretschmer.

Grill den Henssler Sommer-Special – So. 14.09. – VOX: 20.15 Uhr

