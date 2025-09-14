Home News TV-News

"Grill den Henssler Sommer-Special": Reiner Calmund sagt "Tschö"

Emotionaler Abschied bei Grill den Henssler: Calli sagt "Tschö"

14.09.2025, 06.15 Uhr
von Rupert Sommer
Reiner "Calli" Calmund verlässt nach 18 Jahren die beliebte Kochshow "Grill den Henssler". In einem emotionalen Abschied lädt er Freunde und Kollegen ein, um seinen letzten Auftritt zu feiern.
Das Ende einer Ära: Sowohl Steffen Henssler als auch Reiner "Calli" Calmund waren schon vor 18 Jahren in der ersten Sendung dabei. Nun verabschiedet sich das Jury-Urgestein Calmund aus der beliebten Kochshow.  Fotoquelle: RTL / Markus Hertrich
Die sechs neuen Folgen zeigen wieder heiße Action aus dem Freiluft-Studio im Elbauenpark Magdeburg.  Fotoquelle: RTL
Der 76-jährige Reiner Calmund meldet sich bei der VOX-Kochreihe ab.   Fotoquelle: 2025 Getty Images/Joshua Sammer
Reiner Calmund (rechts, mit Fernando Carro, links, und Uli Stein) ist ein leidenschaftlicher Genussmensch.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Joshua Sammer

Er ist der Mann, dem man den guten Geschmack, die Freude am Genießen und die gute Laune einfach ansieht. Die erste von sechs neuen Folgen "Grill den Henssler Sommer-Special" ist dann allerdings auch gleich ein emotionaler Abschied für ihn: Nach 18 Jahren bei der Sendereihe sagt Reiner "Calli" Calmund, lange Strippenzieher beim Fußballverein Bayer 04 Leverkusen, mehr oder weniger leise "Tschö". Wie Steffen Henssler, der Namensgeber und energiegeladene Protagonist der Kochshow-Reihe, war "Calli" von der ersten Folge an dabei. Und seine Geschmacksurteile, oft garniert mit spitzer Ironie, galten schnell als legendär.

VOX
Show • 14.09.2025 • 20:15 Uhr

Ein Abschied im Elbauenpark

Treue Fans der Sendung konnten natürlich fast in Echtzeit mitbeobachten, wie der Genussmensch Calmund mit Blick auf seine Gesundheit an seinem Gewicht arbeitet. Er habe sich "halbiert", scherzte "Calli" einst, als die Pfunde besonders schnell purzelten. Wenn er dann wirklich Schluss macht mit der Sendung, dürften im Freiluftstudio auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg die Tränen fließen.

Für den großen Abschied durfte der Juror-Senior der Show diesmal seine Gäste höchstpersönlich einladen. Am Herd stehen somit der Comedian und Moderator Matze Knop, das VOX-Urgestein Detlef Steves ("Ab ins Beet!") sowie Calmunds ehemalige Jury-Kollegin, die Komikerin und Musikerin Mirja Boes. Außerdem wird sich der Kochcoach und Küchenmeister Johann Lafer vor "Calli" verneigen. Und dann wartet alles gespannt auf die letzte Punktevergabe!

In den dann folgenden fünf Sommer-Shows sind nach dem Abschied wechselnde Gast-Juroren im Einsatz – unter anderem Bruce Darnell, Joachim Llambi und Guido Maria Kretschmer.



Grill den Henssler Sommer-Special – So. 14.09. – VOX: 20.15 Uhr

Krebsschicksal und Fernsehpreis: Burkhard Kress rührt Deutschland
Burkhard Kress beeindruckt mit seiner Reportage "Extra Spezial: Krebs – warum meine Diagnose Ihr Leben ändern kann". Die persönliche Geschichte über den Verlust seines Sohnes und seinen eigenen Kampf gegen Krebs wurde mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.
Ergreifende Reportage
Burkhard Kress

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Grill den Henssler" finden Sie hier

