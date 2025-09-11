Home News Film-News

Das Kinofest 2025 – Großer Filmgenuss für kleines Geld

Tipp für das Wochenende

11.09.2025, 15.10 Uhr
von Gregor-José Moser
Filmfans aufgepasst: Am 13. und 14. September ist der Kinobesuch in vielen Lichtspielhäusern Deutschlands so günstig wie sonst nie. Hier erfahrt ihr alles, was ihr über das Kinofest wissen müsst.
Ein leerer Kinosaal
Beim Kinofest gibt's große Unterhaltung für kleines Geld.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Oliver Berg

Schon zum vierten Mal steigt am Wochenende vom 13. und 14. September 2025 in Deutschland das Kinofest. In allen teilnehmenden Häusern können Besucherinnen und Besucher zum Preis von 5 Euro pro Person „die Magie des Kinos erleben“, wie die Initiative auf ihrer Website schreibt. Mit dabei sind bundesweit über 700 Kinos – die Chance ist deshalb groß, dass das persönliche Lieblingsfilmtheater mit dabei ist.

Entsprechend lohnend kann also ein Blick auf die Internetseite des jeweiligen Kinos sein. Das Kinofest selbst empfiehlt, die Tickets im Voraus online zu kaufen. Viele Vorstellungen seien schnell ausgebucht. Auf der offiziellen Website stellen die Veranstalter einen Kinofinder zur Verfügung, der dabei hilft, ein Kino in der Nähe zu finden, das bei der Aktion mitmacht.

Kinofest 2025: Jeder Sitzplatz, jeder Film für 5 Euro

Das zweitägige Event schließt alle Filme mit ein, die aktuell im Kino zu sehen sind. Egal ob Horror, Action oder Komödie: Jeder Filmfan oder auch Gelegenheits-Kinogänger dürfte da auf seine Kosten kommen – unabhängig von Genre oder Laufzeit. Übrigens: Der pauschale Ticketpreis von 5 Euro gilt für Standardsitze genauso wie für Premiumplätze, für die man außerhalb des Kinofests deutlich mehr bezahlen müsste.

Wer noch ein Ticket für einen Premiumsessel ergattern will, sollte daher schnell sein. Und noch eine gute Nachricht: Viele Kinos bieten Snackmenüs mit beispielsweise Popcorn/Nachos und Getränk an, das ebenfalls nur 5 Euro kostet. Auch ein Rahmenprogramm mit unter anderem Spielen und weiteren Aktionen gehört in vielen Kinos an diesem Wochenende fest dazu.

Kinovergnügen auch für kleinere Geldbeutel

Angesichts der niedrigen Ticketpreise wird in vielen Kinos am Wochenende vom 13. und 14. September voraussichtlich jede Menge los sein. Zwar mag es für einige Menschen eine Selbstverständlichkeit sein, zumindest ein paar Mal im Jahr einen Film auf der großen Leinwand anzusehen. Gleichzeitig gibt es jedoch auch viele, für die das finanziell kaum oder gar nicht möglich ist.

Für zahlreiche Rentnerinnen und Rentner, Studierende oder andere Menschen, die nur ein geringes Einkommen haben, ist das Kinofest eine Möglichkeit, endlich mal wieder in einem Kinosaal zu sitzen. 5,00 Euro pro Ticket können sich zwar auch nicht alle leisten – trotz des üblichen Rabatts für Studis, Senioren oder auch Menschen mit Behinderungen kostet eine Karte jedoch oft mehr als doppelt so viel.

Welche Filme ihr beim Kinofest 2025 erleben könnt

Im Kinoprogramm findet sich aktuell das ein oder andere Highlight, darunter die Romanverfilmung „22 Bahnen“. Wer deutsche Komödien mag dürfte an Michael Bully Herbigs „Das Kanu des Manitu“ oder „Die Zweigstelle“ seine Freude haben. Auch „Die nackte Kanone“ mit Pamela Anderson und Liam Neeson und die Tragikomödie „Die Rosenschlacht“ mit Olivia Colman und Benedict Cumberbatch bieten beste Unterhaltung.

Herbstlichen Gruselspaß liefert „Conjuring 4: Das letzte Kapitel“. Mit „The Long Walk – Der Todesmarsch“ ist auch wieder eine lang erwartete Stephen King-Verfilmung zu sehen. Für die kleinen Kinofans läuft aktuell zum Beispiel „Lilly und die Kängurus“ sowie das Animationsabenteuer „Die Gangster Gang 2“.

Ein Event gegen das Kinosterben

Das Kinofest bietet auch 2025 eine tolle Gelegenheit, Blockbuster, Genrefilme und häufig auch Klassiker preiswert auf der großen Leinwand zu genießen. Beim Ticketkauf tut ihr übrigens nicht nur euch und euren Liebsten etwas Gutes. Nicht zuletzt wegen der Coronapandemie mussten in den letzten Jahren immer wieder, vor allem kleinere, Kinos schließen. Nach einem vorübergehenden Anstieg nach Ende der Pandemie ging 2024 die Zahl der Kinobesuche im Vergleich zu 2023 wieder zurück.

