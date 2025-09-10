Wird RTL beim Fernsehpreis 2025 der große Sieger des Abends?

RTL Deutschland hegt große Hoffnungen auf den Deutschen Fernsehpreis 2025: Insgesamt 18 Nominierungen hat das Medienhaus in diesem Jahr vorzuweisen. Die Jury, unter Vorsitz des Produzenten Wolf Bauer, vergibt die Auszeichnungen in insgesamt 29 Kategorien und würdigt herausragende Leistungen des TV- und Streamingjahres.

Räumen die Eigenproduktionen von RTL+ die Preise ab? Vor allem die Eigenproduktionen von RTL+ sorgen für Aufsehen. Die Comedy-Serie „Angemessen Angry“, das True Crime-Drama „Ich bin Dagobert“ und die Adaption „ZEIT Verbrechen“ sind in jeweils drei Kategorien vertreten – von Regie über Schauspiel bis hin zu Kamera und Montage. Damit zählen die genannten Produktionen zu den größten Hoffnungsträgern. Auch im Reality-Segment mischt die Plattform mit: Das Halloween-Special von „Die Verräter – Vertraue niemandem!“ ist für die beste Unterhaltungssendung in dieser Sparte nominiert.

Doch nicht nur die Fiktion hat die Jury überzeugt. RTL darf auch im Showbereich auf Auszeichnungen hoffen, beispielsweise mit „Wer wird Millionär? 25 Jahre – Das große Jubiläums-Special“. Weitere Nominierungen gibt es für das Dschungelcamp in der Kategorie „Bestes Buch Unterhaltung“ sowie für den Eventkampf „DER CLARK FINAL FIGHT – Stefan Raab vs. Regina Halmich“ bei der Ausstattung. Im Informationssektor hat es die Reportage „stern Investigativ – Die Nazi-Kinder“ unter die Nominierten geschafft. Zudem wurde „Extra“-Reporter Burkhard Kress für seine eindringliche Spezialausgabe zum Thema Krebs in der Kategorie Moderation hervorgehoben.

Diese beiden VOX-Produktionen stehen auf der Nominierungsliste Auch VOX - der Sender gehört ebenfalls zur RTL-Gruppe - kann sich Chancen ausrechnen. Mit „Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz“ sowie „Wir werden groß!“ sind gleich zwei Formate in der Kategorie Factual Entertainment nominiert.

Für Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, ist die Vielzahl der Nominierungen ein Signal für die Bandbreite des Hauses, die über bewegende Fiktion, starke Reality, erstklassige Unterhaltung bis hin zu unabhängigem Journalismus geht: "Der Deutsche Fernsehpreis zeichnet jedes Jahr das Beste aus TV und Streaming aus – umso mehr freuen wir uns über 18 Nominierungen für RTL Deutschland. Mein großer Dank gilt allen Kreativen vor und hinter den Kulissen – und natürlich drücken wir unseren Nominierten fest die Daumen!"

Die 25. Ausgabe des Deutschen Fernsehpreises wird am 9. und 10. September in Köln gefeiert. Den Auftakt macht am ersten Tag die „Nacht der Kreativen“, bei der die künstlerisch-technischen Gewerke geehrt werden. Einen Tag später folgt die große TV-Gala, die von Barbara Schöneberger moderiert wird.