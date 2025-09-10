Barbara Schöneberger: Alle Ex-Freunde und ihr Ehemann im Überblick

Seit 2009 sind Barbara Schöneberger und Maximilian von Schierstädt verheiratet. Doch welche Männer gab es zuvor an der Seite der Moderatorin? Und wie glücklich sind die beiden in ihrer Ehe? Wir haben den Überblick.

Barbara Schöneberger: Verliebt, verlobt, getrennt... Die frühen 2000er waren eine wilde Zeit für die aufsteigende Moderatorin und Entertainerin. Der „Gala“ erzählte sie, dass es oft das Bedürfnis gab, immer wieder etwas „Besseres“ zu finden. Viel Herzschmerz hat sie in ihren 20er Jahren nicht erleiden müssen, da sie immer diejenige war, die die Herzen der verzweifelten Männer brach. Mit zweien war sie jedoch etwas länger liiert.

Von 2001 bis 2004 war sie mit Unternehmer Paul Keuter zusammen. Später dann mit Dr. Mathias Krahl, mit dem sie sogar verlobt war. 2007 trennten sie sich jedoch noch vor der Hochzeit. Das soll im gegenseitigen Interesse gewesen sein. Generell sagt sie über ihre Verflossenen, dass sie häufig noch in gutem Kontakt sind und keinerlei böses Blut fließe. Ganz im Gegenteil, sie freue sich, wenn sie weiß, dass es ihnen gut gehe.

So reich ist Ehemann Maximilian von Schierstädt Im Jahr 2009 gab es dann das endgültige Siegel auf die Beziehung mit Maximilian von Schierstädt. Sie heiraten und bekommen zwei Kinder. Ihr Sohn wird 2010, und die Tochter 2013 geboren. Doch wer ist der Mann an ihrer Seite? Von Schierstädt ist definitiv kein Unbekannter. Er ist IT-Unternehmer, Investor und Berater. Sein Vermögen wird mittlerweile auf über 50 Millionen Euro geschätzt. Seit 2018 sitzt er im Team von Digitalministerin Dorothee Bär. Barbara Schöneberger hat auch seinen Namen bei der Hochzeit angenommen, bleibt im öffentlichen Leben aber unter ihrem Mädchennamen aktiv.

So bodenständig wachsen Barbara Schönebergers Kinder auf Aufgrund ihres Vermögens und der Bekanntheit sind natürlich viele Menschen an ihrem Privatleben interessiert. Das halten sie jedoch streng hinter verschlossenen Türen. Bis heute gibt es keinerlei Fotos von ihrer Hochzeit oder ihren Kindern. Nicht einmal die Namen sind bekannt. Schöneberger sagt selbst in einem Interview mit der „Bunte“: „Kennt man die Familien von irgendwelchen vernünftigen Menschen in Deutschland? Nein! Deswegen mach ich ja es genauso wie alle anderen. Das ist gar nicht so außergewöhnlich“. Außerdem möchte sie nicht, dass ihre Kinder jemals den „Promi-Bonus“ ausspielen. Sie sollen eben ganz normal, bodenständig und vernünftig aufwachsen. Ziemlich sympathisch.

Wie steht Barbara Schöneberger zu einem Seitensprung in der Ehe? Manche mögen es, solche Gerüchte zu verbreiten oder gar zu erfinden. Das liegt wahrscheinlich an einem Statement zum Thema „glückliche Ehe“ in einem Interview mit „Schlager.de“. Da erzählt die Moderatorin, dass sie einen Seitensprung in einer Ehe durchaus verzeihen würde, solang keine Gefühle im Spiel sind. Ihrer Meinung nach, scheitere eine Ehe nicht aufgrund von einem Moment, sondern an größeren Faktoren. Dennoch betont sie immer wieder, dass sie und Maximilian sehr glücklich sind und schließt jegliche Untreue aus.

Immer wieder berichtet Barbara Schöneberger davon, wie sehr sie ihren Mann liebe und das Leben als Mama genieße. Sehr zu empfehlen ist ihr Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“, in dem sie gerne über ihr Leben plaudert. Man kann also sagen, dass sie ein echter Profi im Umgang mit Medien ist. Barbara Schöneberger weiß eben genau, welcher Teil von ihr ins Internet gehört und welcher nicht. Wir wünschen der Familie nur das Beste.