Comedy-Ikone Otto Waalkes: Ehrenpreis beim Fernsehpreis 2025

Hohe Auszeichnung

Comedy-Ikone Otto Waalkes: Ehrenpreis beim Fernsehpreis 2025

10.09.2025, 17.06 Uhr
von Julian Flimm
Otto Waalkes erhält den Ehrenpreis des Deutschen Fernsehpreises für seine prägende Rolle in der deutschen Unterhaltung. Seit den 1970er-Jahren begeistert er mit Humor und Komik ein breites Publikum.
Otto Waalkes trägt eine Kappe und lächelt.
Otto Waalkes erhält den Ehrenpreis im Rahmen des deutschen Fernsehpreises 2025 in Köln.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Christian Charisius

Die Jury des Deutschen Fernsehpreises würdigt in diesem Jahr eine Ikone der deutschen Unterhaltung: Otto Waalkes, der „ostfriesische Götterbote“ mit der geflügelten Mütze, wird live in Köln mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Die Stifter des Preises – MagentaTV, RTL, ZDF, SAT.1 und ARD – ehren Otto für seine einmalige Fähigkeit, Humor und Komik in Deutschland neu zu erfinden, nachhaltig zu prägen und über Jahrzehnte hinweg zu begeistern.

Otto Waalkes: Der populärste Komiker seiner Zeit

Seit den 1970er-Jahren hat Otto Waalkes mit seinen Figuren, Sketchen, Liedern und Sprüchen das kollektive Humorgedächtnis eines ganzen Landes geprägt. Seine Shows und Alben, von der „Otto-Show“ bis hin zu den berühmten Ottifanten, seine Musikparodien und Persiflagen auf Werbung machten ihn zum populärsten Komiker seiner Zeit. Auch in späteren Jahrzehnten zog er mit Filmen, Büchern und Bühnenprogrammen Millionen Menschen in seinen Bann. Sein Einfluss reicht weit: Zahlreiche Humorschaffende wurden durch Otto maßgeblich geprägt und inspiriert.

Otto blieb über die Jahrzehnte als Komiker, Musiker, Zeichner, Maler, Schauspieler und Regisseur aktiv. Von legendären Fernsehauftritten und Kinofilmen („Otto – Der Film“, „7 Zwerge“, Synchronsprecher-Rollen in „Ice Age“ und „Mulan“) bis hin zu aktuellen Chart-Erfolgen mit „Friesenjung“ und Beiträgen bei „LOL: Last One Laughing“ – seine Vielseitigkeit und sein tiefgründiger Wortwitz begeistern bis heute. In Museen werden seine Werke ausgestellt, seine Bücher landen regelmäßig auf Bestsellerlisten.

Ehrung für einen begnadeten Komiker der deutschen Fernsehgeschichte

Am 10. September nimmt Otto Waalkes den Ehrenpreis bei der großen TV-Gala in Köln persönlich entgegen. Die Veranstaltung wird unter der Leitung von MagentaTV ausgerichtet und vom ZDF um 20:15 Uhr live übertragen. Die Laudatio würdigt Otto als „begnadeten Komiker und einen der vielseitigsten Entertainer der deutschen Fernsehgeschichte“, dessen „unstillbare Lust am gehobenen Blödsinn und scharfer Blick für die Absurditäten des Lebens“ die Menschen in Deutschland seit Generationen unterhält.

