RTL+ statt Primetime: VOX streicht Doku-Reihe nach Quoten-Flop

09.09.2025, 11.58 Uhr
von Gianluca Reucher
VOX hat die Kreuzfahrt-Doku "Volle Kraft voraus" aus seinem Programm gestrichen. Der Sender dürfte damit auf die zuletzt schwachen Quoten reagieren. Als Primetime-Ersatz zeigt der Sender eine beliebte Serienreihe.
"Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku"
VOX schmeißt "Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku" aus dem Programm.  Fotoquelle: RTL / Leonard Bendix

VOX zieht Konsequenzen! Der Start der zweiten Staffel von der Kreuzfahrt-Doku "Volle Kraft voraus" verlief für den Sender äußerst enttäuschend: Nach einem zumindest noch verhaltenem Interesse an der ersten Staffel der Serie schalteten am vergangenen Freitag weniger als 500.000 Zuschauende ein, als die ersten beiden Folgen der zweiten Staffel in der Primetime ausgestrahlt wurden, wie "DWDL.de" berichtet. Demnach entsprach der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gerade einmal 3,3 Prozent.

Das ist als Primetime-Ersatz bei VOX zu sehen!

Weitere Folgen von "Volle Kraft voraus" werden nicht mehr hinzukommen – zumindest nicht im linearen Fernsehen. Aus "programmstrategischen Gründen", wie VOX offiziell mitteilt, werden die weiteren Episoden der Kreuzfahrtsendung nur noch bei RTL+ zu sehen sein. Neben den ersten beiden Folgen der zweiten Staffel ist dort auch die dritte bereits abrufbar. Die vierte und letzte Episode folgt am kommenden Freitag.

Als Ersatz setzt VOX auf altbewährte Inhalte: An den kommenden beiden Freitagabenden (12. und 19. September) werden um 20.15 Uhr Spezial-Folgen der Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland" gezeigt. Zunächst "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt, Tansania: Bewährungsprobe für die Liebe", dann "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt, Hochzeit in Kenia und eine neue Liebe auf Santorini". Am 26. September werden zwei neue Folgen von "Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders" zu sehen sein.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Goodbye Deutschland – Die Auswanderer" finden Sie hier

