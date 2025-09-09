Home News TV-News

"Feste Feiern": So gut war die Beziehungskomödie mit Lucie Henze

"Feste Feiern"

Knut und die Geburtstagsüberraschung der besonderen Art

09.09.2025, 08.45 Uhr
von Eric Leimann
In der ZDF-Komödie "Feste Feiern" wird Knuts 40. Geburtstag zur Bühne für überraschende Enthüllungen und familiäres Chaos, als er von Karos Schwangerschaft erfährt.
Feste Feiern
Karo (Lucie Heinze) bittet Knut (Helgi Schmid) um ein Gespräch unter vier Augen.  Fotoquelle: ZDF/Moritz Anton
Feste Feiern
Sehr sehenswerte ZDF-Komödie "Feste Feiern": Zum 40. Geburtstag von Knut (Helgi Schmid) hat ihm seine Freundin Karo (Lucie Heinze) eine Überraschungsparty organisiert - mit den Familien des Paares. Der Abend droht zu entgleisen - in mehrerlei Hinsicht.  Fotoquelle: ZDF/Marcus Gaertner
Feste Feiern
Knut (Helgi Schmid) hat versehentlich einen Brief geöffnet, der an Karo (Lucie Heinze) adressiert war. Daraus ergibt sich ein Konflikt, der die Party zu Knuts 40. Geburtstag stark mitbestimmt.  Fotoquelle: ZDF/Marcus Gaertner
Feste Feiern
Knut (Helgi Schmid) hat einen Brief gelesen, der an Karo adressiert war. Nun präsentiert er das Fundstück schweigend seiner Freundin.  Fotoquelle: ZDF/Moritz Anton
Feste Feiern
Zu Besuch bei Knut (Helgi Schmid) ist auch seine Schwiegermutter Gilla (Victoria Trauttmansdorff), die bereits zweifache Oma durch Karos Schwester ist. Enkel Malte (Joe Keanu Berger) und dessen Vater Hannes (Mohamed Achour) verfolgen eine Kinder-Bespaßungsidee Knuts.  Fotoquelle: ZDF/Marcus Gaertner
Feste Feiern
Uschi (Steffi Kühnert) und Bernhard (Matthias Brenner) bekämpfen die atmosphärischen Störungen der Geburtstagsparty mit Alkohol.   Fotoquelle: ZDF/Marcus Gaertner
Feste Feiern
Gilla (Victoria Trauttmansdorff) und Helmut (Jörg Schüttauf) schwingen das Tanzbein.  Fotoquelle: ZDF/Marcus Gaertner
Feste Feiern
Knut schockt seine Gäste mit einer Ansprache (von links): Schwager Hannes (Mohamed Achour), Schwiegermutter Gilla (Victoria Trauttmansdorff), Schweigervater Bernhard (Matthias Brenner), Bruder Karsten (Richard Kreutz), Freundin Karo (Lucie Heinze), Schwägerin Franzi (Julia Becker) und Vater Helmut (Jörg Schüttauf) sind sprachlos.  Fotoquelle: ZDF/Moritz Anton
Feste Feiern
Schwägerin Franzi (Julia Becker), die Schwester Karos, sorgt für Partystimmung. Knuts Bruder Karstens (Richard Kreutz) will mit einem Zaubertrick begeistern. In der Rolle der Franzi sieht man übrigens die Autorin und Regisseurin des Films "Feste Feiern".  Fotoquelle: ZDF/Marcus Gaertner

40 Jahre alt zu werden, das ist (wie die meisten runden Geburtstage ab dem 30. Lebensjahr) für die meisten Menschen gar nicht so einfach. Zu schockierend lässt sich am "Nullen" ablesen, wie schnell die Zeit vergeht. Und ehe man sich versieht, wird man so wahrgenommen, wie man sich – bisher – noch nie fühlte. Dass Knut (Helgi Schmid) in der ZDF-Komödie "Feste Feiern" kurz vor seinem Vierzigsten steht, ist aber nicht sein Hauptproblem. Eigentlich lebt der Großstädter mit Kreativberuf in einer glücklichen Beziehung mit Karo (Lucie Heinze). Als die ein paar Tage beruflich verreist ist, öffnet Knut versehentlich einen an sie adressierten Brief. So erfährt Knut Unglaubliches: Karo ist schwanger und hat sich einer pränatalen Diagnostik unterzogen. All dies geschah, ohne dass Knut etwas davon wusste. Bevor er sich mit Karo aussprechen kann, bringt sie mit ihrer Rückkehr einen ganzen Schwung Verwandtschaft zur Geburtstagsüberraschungs-Party mit. Da heißt es wohl erst einmal: Gute Miene zum bösen Spiel machen!

ZDF
Feste Feiern
Komödie • 08.09.2025 • 20:15 Uhr

In der Wohnung des Paares unter akutem Stress tummeln sich: Knuts meist alkoholisierte Mutter Uschi (Steffi Kühnert), sein getrennt von ihr lebender Vater Helmut (Jörg Schüttauf) und Knuts jüngerer Arzt-Bruder Karsten (Richard Kreutz). Auch Karos Eltern Gilla (Victoria Trauttmansdorff) und Bernhard (Matthias Brenner) sind da. Außerdem ihre Schwester Franzi (Julia Becker) mit Ehemann Hannes (Mohamed Achour) sowie dem kleinen Malte (Joe Keanu Berger) und einem Baby. Die beiden Familien kannten sich bisher kaum. Der Kennenlernabend scheint sich mit der Zeit in ein tragikomisches Desaster zu verwandeln: eine Szenerie, die sich beim Zuschauen sehr viel authentischer und tiefgründiger anfühlt, als man es bei einem solchen klassischen deutschen Komödien-Plot vermuten würde. Dies dürfte an Autorin und Regisseurin Julia Becker liegen, die im bärenstarken Ensemble auch Karos Schwester spielt.

Die Dinge des Lebens: subtil und auf den Punkt

Es ist nicht der erste Film Julia Beckers. Bereits ihr mit dem Prädikat "besonders wertvoll" ausgezeichneter Kinofilm "Over & Out" erzählte 2022 tragikomisch aus der – diesmal weiblichen – Lebensmitte. Es ist ein Roadtrip von vier Freundinnen, die mit Jessica Schwarz, Petra Schmidt-Schaller, Nora Tschirner und eben Julia Becker zudem top besetzt ist. Auch in "Feste feiern" macht das spielfreudige Ensemble ungeheuer großen Spaß. Noch wichtiger ist jedoch, wie klug und lebensnah hier im Gegensatz zu mancher deutschen Brachialkomödie die Dinge des Lebens verhandelt werden. In herrlich leicht inszenierten und doch gehaltvollen Small Talk-Szenen und toll gespielten Gefühls-Striptease-Episoden geht es um Themen wie Liebes- und Lebensmodelle, Elternschaft, den Zeitgeist oder auch Biografien zwischen Ost und West.

Derzeit beliebt:
>>„Eine deutsche Liebe“: ARD blickt auf die Zukunft des Automobils
>>„Urlaubslust und Reisefrust“: ZDF zeigt Kampf gegen Touristenflut
>>Staatenlos in Deutschland: ZDF zeigt berührende Schicksale bei „37°“
>>„An einem Tag im September“: Burghart Klaußner über Konrad Adenauer

Nie aufdringlich, sondern immer subtil und dennoch auf den Punkt geschrieben und gespielt wird in dieser wunderbaren ZDF-Komödie. "Feste feiern" steht bereits seit Juni 2025 auf Abruf in der ZDF-Mediathek zum Streamen bereit.

Feste Feiern – Mo. 08.09. – ZDF: 20.15 Uhr

Nach Babypause: Dieser GZSZ-Star ist zurück und sorgt für Wirbel!
Dieser Liebling ist zurück bei GZSZ! Nach ihrer Babypause steht sie wieder vor der Kamera. Ihre Rückkehr verspricht jede Menge Drama und emotionale Momente, besonders mit ihrem Ex-Freund.
GZSZ-Besetzung
Chryssanthi Kavazi

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Leichtathletik-WM 2025 in Tokio: Zeiten und Übertragungen im Überblick
Medaillenchancen
Malaika Mihambo
Shailene Woodley auf Mörderjagd im ZDF-Krimi
"Catch the Killer"
"Catch the Killer"
Skurrile Promi-Schätze bei „Bares für Rares“ – und ihre Preise!
Prominente Raritäten
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.
Wenn Legenden kränkeln: Von Freddie Mercury bis Frida Kahlo
"Terra X History: Berühmte Kranke"
Terra X History: Berühmte Kranke
Kein Platz für G.G. Anderson in Shows von Roland Kaiser: "haben keinen Kontakt"
Schlager-Zoff
Roland Kaiser/G.G. Anderson
Deutsche Stars nehmen sich selbst aufs Korn: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Was sich lohnt
"Call My Agent Berlin"
Goldschmiedin erschossen: Mord aus Eifersucht?
"In Wahrheit – Für immer Dein"
"In Wahrheit - Für immer Dein"
Philipp Amthor über Bürokratie: "Mit weniger Personal bessere Arbeit"
Digitalisierungsoffensive
ZDF-Moma
Dieter Hallervorden wird 90: Ein Leben voller Facetten
Didi-Dokumentation
Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt
ZDF zieht den Stecker - damit ist jetzt Schluss beim Sender!
Umstellung
ZDF
Nach 5 Jahren Pause: Mercedes Müller zurück bei „Oktoberfest 1905“
Fortsetzung von "Oktoberfest 1900"
"Oktoberfest 1900"
„The Paper“ bei Sky: Domhnall Gleeson im Mockumentary-Spin-off
Bedeutung des Journalismus'
Domhnall Gleeson
„Es tut mir im Herzen weh“: Jochen Schropp über Ehe-Krise mit Norman
Trennung auf Zeit
Jochen Schropp
Heimkino-September: „Bambi“, „Hurry Up Tomorrow“ & „Ugly Stepsister“
DVD-Neuerscheinungen
"Bambi - Eine Lebensgeschichte aus dem Walde"
Dieses Mutter-Sohn-Gespann gewinnt „Schlag den Star“ – So spannend war das Duell
Familien-Duell
Franjo, San Diego und Verona Pooth.
Drama auf der Autobahn: Bushido und Anna-Marias Umzugspanne in Dubai
Ungesicherte Fracht
Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi"
Ausfall am Sonntag: ZDF-"Fernsehgarten" erneut abgesagt
Die Hintergründe
ZDF-Fernsehgarten
Geheime Liebe? Spekulationen um Beatrice Egli & Florian Silbereisen
Nach TV-Auftritt
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.
Trauer um Horst Krause: Der Schauspieler starb im Alter von 83 Jahren
"Polizeiruf 110"-Star
Horst Krause
Vor 21 Jahren: Das ist Giovanni Zarrellas berühmte Ex-Freundin
Ex-Liebe
Auf einem Bild ist Giovanni Zarrella. Daneben ist das Bild einer nicht erkennbaren Frau.
Rick Davies ist tot: Supertramp-Sänger stirbt mit 81 Jahren
Nach schwerer Krankheit
Rick Davies
MontanaBlack & Mia Julia: Knossis Promi-Container füllt sich im Oktober
"Big Brother: Knossi Edition"
Jens "Knossi" Knossalla
Streit vorbei? Thomas Anders spricht plötzlich versöhnlich über Bohlen
Modern Talking
Dieter Bohlen und Thomas Anders zu Zeiten von Modern Talking
Amira Aly und Christian Düren: Die Beziehung der beiden TV-Persönlichkeiten
Traumpaar
Amira Aly und Christian Düren
Günther Jauch auf Krücken: Unfall in der Sommerpause
"Wer wird Millionär"
"Wer wird Millionär"
"Tatort: Flash": Hat sich der Münchner Krimi mit Miroslav Nemec gelohnt?
Kritik
Tatort: Flash
Erich Maria Remarque und Marlene Dietrich: War es Liebe?
"Erich Maria Remarque und Marlene Dietrich – Flucht in die Liebe"
Erich Maria Remarque und Marlene Dietrich - Flucht in die Liebe
Über 1.000 Drehtage: ARD-Doku enthüllt Europas wilde Geheimnisse
"Erlebnis Erde: Faszination Europa (1)"
Erlebnis Erde: Faszination Europa
Die brisante Wahrheit über das Atommülllager Asse
"ARD Story: Der Herr der Fässer"
ARD Story: Der Herr der Fässer
„NCIS“-Spin-off: Tony & Ziva zurück – mit neuem Privileg am Set
Erfolgsreichste Krimiserie der Welt
Cote de Pablo und Michael Weatherly