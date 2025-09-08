Home News TV-News

„Faszination Europa“: Atemberaubende Natur-Doku startet in der ARD

"Erlebnis Erde: Faszination Europa (1)"

Über 1.000 Drehtage: ARD-Doku enthüllt Europas wilde Geheimnisse

08.09.2025, 07.40 Uhr
von Eric Leimann
In der neuen Reihe "Erlebnis Erde: Faszination Europa" zeigt Christian Baumeister spektakuläre Aufnahmen von Europas Wildnis, erzählt von Benno Fürmann. Erleben Sie seltene Tiere wie persische Leoparden und Blauwale.
Erlebnis Erde: Faszination Europa
Leoparden in freier europäischer Wildbahn - die gibt es! Der seltene persische Leopard lebt in den Höhen des Kaukasus, wo Europa auf Asien trifft. Die Tiere zu fotografieren, ist schwierig. Tierfilmer Christian Baumeister sind für seine Reihe "Erlebnis Erde: Faszination Europa" dieser und andere Coups gelungen.   Fotoquelle: WDR/Light & Shadow GmbH
Erlebnis Erde: Faszination Europa
In London leben etwa 10.000 Rotfüchse. Sie haben es dort nicht leicht.  Fotoquelle: WDR/Light & Shadow GmbH
Erlebnis Erde: Faszination Europa
Die menschenleeren Karpaten sind eine der letzten Wildnisse Europas: Fast 8.000 Braunbären leben in den ausgedehnten Wäldern. "Erlebnis Erde: Faszination Europa" beobachtet eine Bärenmutter mit Jungtieren aus der Nähe.  Fotoquelle: WDR/Light & Shadow GmbH
Erlebnis Erde: Faszination Europa
Muss man Eulen nach Athen tragen? Nein, es gibt sie schon! Wer faszinierende Vögel beobachten möchte, muss keine exotischen Reisen unternehmen. Die Filmreihe "Erlebnis Erde: Faszination Europa" erzählt über sechs Folgen, was die heimische Tierwelt zu bieten hat.   Fotoquelle: WDR/Light & Shadow GmbH
Erlebnis Erde: Faszination Europa
Blauwale sind die größten Lebewesen, die je gelebt haben. Der niederfrequente Gesang der Riesensäuger im Meer zählt zu den lautesten Tönen im Tierreich.  Fotoquelle: WDR/Light & Shadow GmbH
Erlebnis Erde: Faszination Europa
Nein, das ist nicht Fantasy Island, sondern die reale Insel Golem Grad im nordmazedonischen Teil des Großen Prespasees nahe dem Dreiländereck Nordmazedonien, Albanien und Griechenland.   Fotoquelle: WDR/Light & Shadow GmbH

Die faszinierendsten Tiere, nicht umsonst "Exoten" genannt, leben weit entfernt? Ja und nein, denn auch in Europa gibt es beeindruckende und sogar weitgehend unbekannte Lebensräume, die zu spannenden Beobachtungen und Geschichten einladen.

ARD
Erlebnis Erde: Faszination Europa (1)
Tierdoku-Reihe • 08.09.2025 • 20:15 Uhr

Spannende Tieraufnahmen von über 1.000 Drehtagen an 50 Schauplätzen

 

Schauspieler Benno Fürmann erzählt sie in den sechs 45 Minuten langen Filmen des renommierten Tierfilmers Christian Baumeister. Die ersten drei Folgen von "Erlebnis Erde: Faszination Europa" zeigt das Erste an den kommenden Montagen. Den Rest liefert die ARD-Mediathek.

Derzeit beliebt:
>>Vor 21 Jahren: Das ist Giovanni Zarrellas berühmte Ex-Freundin
>>Rick Davies ist tot: Supertramp-Sänger stirbt mit 81 Jahren
>>Benno Fürmann im Interview: "Irgendwann nahmen wir die Natur als Warenlager war, aus dem wir uns bedient haben"
>>"Faszination Europa: Ein Kontinent – Fünf Welten": Infos zur Doku mit tollen Tieraufnahmen

In drei Jahren Produktionszeit, in über 1.000 Drehtagen an 50 Schauplätzen gelangen Baumeisters Bilder, die sich vor keiner satt budgetierten, internationalen Hochglanz-Produktion zu verstecken brauchen. Für seine dreiteilige Naturfilmserie "Die Anden – Natur am Limit" erhielt Baumeister, der 1971 in der Nähe von Münster zur Welt kam, 2019 zwei Emmy Awards in den Kategorien "Outstanding Cinematography" und "Outstanding Music & Sound".



Christian Baumeister reiste in eine der letzten Wildnisse Europas

Für "Faszination Europa" reizte der deutsche Weltenbummler die Grenzen des Kontinents allerdings reichlich aus: Europäische Leoparden in freier Wildbahn – ja, die gibt es! Der seltene persische Leopard lebt in den Höhen des Kaukasus, wo Europa auf Asien trifft. Die Tiere zu fotografieren, ist schwierig. Baumeister ist es gelungen. Ebenso gelang es ihm, faszinierend nahe Aufnahmen einer jungen Bärenfamilie zu schießen – in den menschenleeren Karpaten, einer der letzten Wildnisse Europas. Fast 8.000 Braunbären leben dort in ausgedehnten Wäldern.

Auch ins Wasser geht es: Blauwale sind die größten Lebewesen, die jemals gelebt haben. Selbst die Dinosaurier hätten ihnen nicht das Wasser reichen können. Der niederfrequente Gesang der riesigen Meeressäuger zählt zu den lautesten Tönen im Tierreich. Rund um die Azoren kann man sie besonders gut beobachten – inklusive ihrer Begleitdelfine.

"Bauer sucht Frau"-Traumpaar zieht Schlussstrich: "Es ist vorbei"
Gerald und Anna Heiser, das bekannte Traumpaar aus "Bauer sucht Frau", haben Namibia verlassen, um einen neuen Lebensabschnitt in Polen zu beginnen. Der Umzug löste bei den beiden starke Emotionen aus, die sie auf Instagram teilten.
Neuanfang
Gerald und Anna

Rare Aufnahmen von Europas Schlangen-Insel: Golem Grad

Die Reihe bietet darüber hinaus rare Aufnahmen an besonderen Orten. Wer hätte schon geahnt, dass in London etwa 10.000 Rotfüchse leben? In der Riesenmetropole müssen sie in zehnmal größerer Dichte zurechtkommen als auf dem Land. Der "Wohnungsmarkt", sprich der Kampf um Reviere, ist entsprechend angespannt. Oder die wie eine Filmkulisse aussehende Insel Golem Grad im nordmazedonischen Teil des Großen Prespasees: Gefilmt wurde nahe dem Dreiländereck Nordmazedonien, Albanien und Griechenland. Golem Grad ist nur einen Quadratkilometer groß, beherbergt aber zahlreiche Bewohner: darunter 5.000 Würfelnattern. Auch im Gewässer um das Eiland herum wimmelt es von Wasserschlangen.

Während Folge eins einen Überblick über die Reihe gibt, wird es danach thematisch fokussierter: Teil zwei am Montag, 15. September, 20.15 Uhr, trägt den Titel "Extreme Küste". Es geht ums Polarmeer, wo Eisbären und Rentiere ums Überleben kämpfen, aber auch um die Strände des Mittelmeers, an denen Flamingos und farbenfrohe Korallen leben, und um Norwegens Fjorde, wo Orcas und Buckelwale unter magischem Nordlicht gemeinsam auf Jagd gehen.

Erlebnis Erde: Faszination Europa (1) – Mo. 08.09. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Tatort: Flash": Hat sich der Münchner Krimi mit Miroslav Nemec gelohnt?
Kritik
Tatort: Flash
"Didi"-Doku: Sohn Johannes kritisiert Vater Dieter Hallervorden offen
Zum 90. Geburtstag
Dieter Hallervorden
Promi-Blamagen bei Quizduell: Wer patzt am schlimmsten?
"Gefragt – Gejagt"
Gefragt - Gejagt
Finale in Brokenwood: Ein alter Fall und ein Doppelmord
"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier"
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier
Louis Klamroths Podcast-Start: "Deep State" sorgt für Spannung
Neues Projekt
Louis Klamroth
Wenn Influencer heiraten: Chaos vorprogrammiert
"Die Hochzeit"
Die Hochzeit
Drama im Kuhstall: Die Tierärztinnen retten den Bauern
"Zwei Frauen für alle Felle – Väter und Töchter"
"Zwei Frauen für alle Felle - Väter und Töchter"
Benno Fürmann: "Wenn ich Zeit habe, suche ich immer die Natur"
Europas Natur
Benno Fürmann
"Sportschau: Slowakei – Deutschland": Schafft Deutschland den Pflichtsieg?
WM-Qualifikation
Florian Wirtz
Geheimnisvolle Andeutungen: Läuft bei Beatrice Egli & Florian Silbereisen mehr?
Nach TV-Auftritt
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.
Die brisante Wahrheit über das Atommülllager Asse
"ARD Story: Der Herr der Fässer"
ARD Story: Der Herr der Fässer
Shailene Woodley auf Mörderjagd im ZDF-Krimi
"Catch the Killer"
"Catch the Killer"
Knut und die Geburtstagsüberraschung der besonderen Art
"Feste Feiern"
Feste Feiern
„NCIS“-Spin-off: Tony & Ziva zurück – mit neuem Privileg am Set
Erfolgsreichste Krimiserie der Welt
Cote de Pablo und Michael Weatherly
Skurrile Promi-Schätze bei „Bares für Rares“ – und ihre Preise!
Prominente Raritäten
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.
Von der Kritik zum Goldregen: "Layla"-DJ Robin verdient Rekordsummen
Der große Durchbruch
Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking
Eurodance-Nostalgie: VOX-Doku zeigt DJ Bobo und die 90er-Stars
"Rhythm is a dancer – 30 Jahre Eurodance"
Rhythm is a dancer - 30 Jahre Eurodance
Wenn Legenden kränkeln: Von Freddie Mercury bis Frida Kahlo
"Terra X History: Berühmte Kranke"
Terra X History: Berühmte Kranke
Die Hochzeit des Jahres: Vater der Braut in neuem Glanz
"Der Vater der Braut"
"Der Vater der Braut"
Jackie Kennedy: Von der First Lady zur Legende
"Jackie: Die First Lady"
Jackie: Die First Lady
Kein Platz für G.G. Anderson in Shows von Roland Kaiser: "haben keinen Kontakt"
Schlager-Zoff
Roland Kaiser/G.G. Anderson
Schlager-Freunde? So ist das Verhältnis zwischen Thomas Anders & Florian Silbereisen
Schlagerstars
Thomas Anders (links) und Florian Silbereisen (rechts) auf der Bühne.
Dieter Bohlen zeigt ungewohnte Seite: „Meine Tochter war richtig stolz“
Private Einblicke
Dieter Bohlen steht mit einem weißend Hemd lächelnd auf der Bühne.
Abgestürzte Reality-Stars: Diese Promis verspielten ihren Ruhm
Karrieren am Abgrund
Absturz: Diese Reality-Stars sind nach Höhenflug tief gefallen. (Auf dem Foto: Menowin Fröhlich)
Deutsche Stars nehmen sich selbst aufs Korn: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Was sich lohnt
"Call My Agent Berlin"
"James Bond"-Star Jeffrey Wright will "weg von der Technologie"
Instagram & Co.
Jeffrey Wright
ARTE-Doku zeigt Essensgeschichte
"Essen. Macht. Geschichte"
Essen. Macht. Geschichte
100 Jahre Bauhaus: Feier in Dessau
"Pop Around@Bauhaus – Live aus Dessau"
Pop Around@Bauhaus
Goldschmiedin erschossen: Mord aus Eifersucht?
"In Wahrheit – Für immer Dein"
"In Wahrheit - Für immer Dein"
Philipp Amthor über Bürokratie: "Mit weniger Personal bessere Arbeit"
Digitalisierungsoffensive
ZDF-Moma