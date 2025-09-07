„NCIS“-Spin-off: Tony & Ziva zurück – mit neuem Privileg am Set

Es ist ein Moment, auf den "Navy CIS"-Fans weltweit mehr als ein Jahrzehnt gewartet haben: Mit "NCIS: Tony & Ziva" startet jetzt bei Paramount+ das Spin-off zur erfolgreichsten Krimiserie der Welt. Michael Weatherly und Cote de Pablo kehren als kultiges Duo zurück – und erzählen eine Geschichte, die dort weitermacht, wo ihre gemeinsame Reise 2013 abrupt endete.

Weltweite Fangemeinde ließ nicht locker: Die Entstehung des Spin-offs Die Agentur teleschau traf die beiden in New York bei der Premiere – ein Wiedersehen, das auch für die Stars selbst voller Emotionen war. Cote de Pablo erinnert sich im Gespräch an ihren letzten gemeinsamen Drehtag vor über zehn Jahren: "Es war ein wirklich trauriger Tag. Jemand hat ein Foto gemacht, wie wir Hand in Hand über das Set liefen. Mein Kopf lag auf Michaels Schulter, und ich habe ihm gesagt: Danke, dass du so ein großartiger Partner, Freund und Lehrer warst." Heute klingt in ihren Worten noch immer die besondere Verbundenheit durch, die das Duo auch abseits der Kamera ausmacht.

Dass daraus nun ein Spin-off entstanden ist, verdankt sich nicht zuletzt der Beharrlichkeit ihrer weltweiten Fangemeinde. "Wir haben über die Jahre immer wieder davon gesprochen, ob wir es wagen sollten", sagt Michael Weatherly. "Aber es musste der richtige Moment sein. Und er kam – mit der richtigen Geschichte und mit dem Gefühl, dass die Fans uns nie vergessen haben."

Michael Weatherly und Cote de Pablo: Premiere als Executive Producer Für beide Schauspieler ist die Rückkehr mehr als nur ein Comeback: Zum ersten Mal sind sie auch als Executive Producer an Bord. "Es war ein echtes Privileg", so de Pablo. "Wir durften bei Castings mitentscheiden, unsere Ideen einbringen – und erstaunlicherweise waren wir uns sofort einig. Unsere Picks waren identisch."

Doch auch vor der Kamera ist das Wiedersehen kein bloßes nostalgisches Spiel, sondern eine Weiterentwicklung. Zivas Trauma, das schon 2019 in der Mutterserie angedeutet wurde, bildet einen wichtigen Handlungsbogen. "Wir wollten das ehrlich erzählen", erklärt de Pablo. "Man kann nicht so tun, als wäre all das nicht passiert. Aber gleichzeitig geht es darum, wie Vertrauen, Nähe und Hoffnung langsam wieder wachsen."

Weatherly ergänzt: "Am ersten Drehtag merkte ich, dass Tony ohne Ziva gar nicht vollständig ist. Erst als wir wieder gemeinsam vor der Kamera standen, war er wirklich zurück. Dieses Gefühl hat mich selbst überrascht – und gleichzeitig glücklich gemacht." Mit Humor, Action und Herz knüpft NCIS: Tony & Ziva an die große Tradition der Serie an – und öffnet doch ein neues Kapitel. "Dies ist endlich das Jahr von Tiva", lacht Weatherly. "Und diesmal fühlt es sich so an, als wären wir wirklich angekommen."

NCIS: Tony & Ziva ist ab sofort exklusiv bei Paramount+ verfügbar.

