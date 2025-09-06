Abgestürzte Reality-Stars: Diese Promis verspielten ihren Ruhm

Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall, oder besser gesagt: Erst flogen ihnen die Herzen zu, dann kam der böse Absturz. Eigenverschuldet endeten die Karrieren einiger Reality-Stars abrupt. Wie und wer sich selbst den Weg zum Promi-Status versaut hat, gibt es hier in der Übersicht.

Der Niedergang von Jeremy Fragrance Als Experte für Parfüms präsentierte sich Jeremy Fragrance ab 2014 in den sozialen Medien. Auf YouTube hat sein englischsprachiger Kanal mehr als zwei Millionen Abonnenten, auf Instagram folgen ihm über 1,6 Millionen Menschen, auf TikTok sogar mehr als acht Millionen. Seit 2018 bringt er zudem eigene Parfüms auf den Markt. 2022 war er einer der Kandidaten von „Promi Big Brother“.

Ende 2023 veröffentlichte Fragrance auf Instagram jedoch einige Clips, die seiner Karriere einen Knick versetzten. Darin war er bei einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump in Begleitung mehrerer rechtspopulistischer Personen zu sehen. Unter anderem zeigte er sich mit AfD-Politikern und Identitären. Außerdem bewarb er eine Publikation, die der AfD nahesteht.

Daraufhin nahm der Sender Sky die kurz zuvor veröffentlichte Doku-Serie „Jeremy Fragrance – Power, Baby“ aus dem Programm. Auch der Verlag, bei dem Fragrance 2023 ein Buch herausbrachte, beendete die Zusammenarbeit mit dem Reality-Star.

Der Aufstieg und Fall von Naddel Nadja Abd el Farrag wurde in den 1990er-Jahren als Freundin von Dieter Bohlen bekannt. Sie zog sich 1999 für den „Playboy“ aus und war als Moderatorin, Schauspielerin und Autorin aktiv. 2004 war sie Kandidatin bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, 2005 bei „Big Brother“. Es folgten weitere Auftritte in Reality-Shows sowie Versuche, als Sängerin Fuß zu fassen.

Aufgrund von Alkoholproblemen und Geldmangel musste Naddel, wie Abd el Farrag schon von Bohlen genannt wurde, jedoch 2019 bei ihrer Mutter einziehen. 2020 nahm sie einen Job als Kellnerin in Dangast an, im Sommer 2023 absolvierte sie einige Auftritte als Schlagersängerin. 2025 starb "Naddel" im Alter von 60 Jahren.

Erst DSDS, dann Gefängnis Ein besonderer Fall eines gestürzten Reality-Stars ist der von Sänger Menowin Fröhlich. Denn er kam zu Prominenz, als gerade die Justiz gegen ihn ermittelte. Und auch danach fand er sich abwechselnd auf der Bühne, im Ton- und im TV-Studio sowie im Gefängnis wieder.

Doch der Reihe nach: Fröhlich nahm Ende 2005 an der dritten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ teil und überzeugte die Jury von seinem Gesangstalent. Allerdings hatte Fröhlich im Dezember 2005 einen Gerichtstermin, bei dem er sich unter anderem wegen Körperverletzung verantworten musste. Weil er zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt wurde, flog er aus der Sendung.

Im Januar 2010 gehörte er erneut zu den Kandidaten von DSDS und belegte hinter Mehrzad Marashi den zweiten Platz. Zu dieser Zeit hatte Fröhlich einen Teil seiner 2005 ausgesprochenen Strafe abgesessen, jedoch gegen die Bewährungsauflagen verstoßen. Daher musste er 2011 erneut ins Gefängnis. Gleichzeitig zu seinem Knastaufenthalt stand er mit einem Song in den deutschen Charts. Sein Album „White Chocolate“ stieg im Sommer 2012 ebenfalls in die Hitparade ein.

2015 nahm Fröhlich an „Promi Big Brother“ teil und landete auf dem zweiten Platz. 2016 war er Teil der „ProSieben Völkerball Meisterschaft“. 2018 fuhr er unter Einfluss von Drogen Auto und wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. 2019 saß er alkoholisiert und ohne Führerschein am Steuer und erhielt eine weitere Bewährungsstrafe. Im selben Jahr zogen er und seine Frau Senay Ak ins „Sommerhaus der Stars“. 2020 war er als prominenter Kandidat bei „Big Brother“ dabei. 2022 wurde seine Bewährungsstrafe von 2019 aufgehoben und er musste für ein Jahr ins Gefängnis.