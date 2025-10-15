Home News Star-News

Désirée Nick will als „OnlyFans-GILF“ Millionen machen

Spitzzüngige Erotikunternehmerin?

Désirée Nick plant eine Karriere bei OnlyFans

15.10.2025, 13.43 Uhr
von Pamela Haridi
Nach „Promi Big Brother“ will die 69-Jährige bei OnlyFans durchstarten – als „GILF“ mit Haltung und Humor.
Désirée Nick
Eine Karriere bei OnlyFans? Das zieht Désirée Nick (69) laut eigener Aussage im TV-Container von "Promi Big Brother" in Erwägung.   Fotoquelle: picture alliance/dpa

Wenn jemand das Internet zum Beben bringen kann, dann sie: Désirée Nick (69), Dschungelkönigin der ersten Stunde, Theaterdiva, Bestsellerautorin – und vielleicht bald Erotikunternehmerin. Im „Promi Big Brother“-Haus überraschte sie ihre Mitbewohner mit einem Satz, der selbst Harald Glööckler (60) sprachlos machte: „Da würde ich ja Millionen machen!“

Der Grund: Mitbewohnerin Laura Blond (29), Reality-Sternchen und OnlyFans-Profi, plauderte aus, womit sie dort das große Geld verdient – mit Beleidigungen. Ja, richtig gelesen: Ihre Fans zahlen dafür, von ihr beschimpft zu werden. In dieser Situation witterte Désirée ein Geschäftsmodell, das ihr wie auf den Leib geschneidert zu sein scheint.

Désirée Nick: „Da würde ich als OnlyFans-GILF ja Millionen machen!“

Was als Smalltalk begann, entwickelte sich in kurzer Zeit zu einem handfesten Business-Plan. Als Laura im Container erzählte, dass sie mit spitzer Zunge und klaren Ansagen gutes Geld verdient, war Désirée sofort ganz Ohr: „Ich verdiene viel Geld damit, dass ich beleidige. Die lieben das!“, erklärte Laura.

Désirées Augen blitzten: „Und die bezahlen das? Da würde ich ja Millionen machen!“ Prompt taufte sie sich selbst zur „OnlyFans-GILF“ – ein Kürzel, das sie mit Stolz tragen würde: „Grandmother I´d like to follow“, versteht sich. Harald Glööckler kommentierte trocken: „Man sagt ja über sie, dass sie eine spitze Zunge hat – das könnte von Erfolg gekrönt sein.“



Und tatsächlich: Wenn in Deutschland jemand die Kunst des gepflegten Schimpfens zur Unterhaltungsform erhoben hat, dann gebührt diese Ehre Désirée Nick.

Macht Désirée Nick bald ein Praktikum bei Laura Blond?

Als Vollprofi legt sie selbstverständlich nicht einfach blind los. „Da komme ich dich mal besuchen und mache drei Probetage“, kündigte sie ihrer neuen Verbündeten an. Halb im Spaß, halb im Ernst. Laura nahm es gelassen. Schließlich weiß sie, wie lukrativ das Geschäft ist. „Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so perfekt für OnlyFans wäre“, meinte sie.

Völlig zu Recht, meinen wir: Désirée hat Erfahrung mit freizügigen Auftritten. 2023 zog sie sich mit 66 Jahren für den „Playboy“ aus und wurde das älteste Covergirl der Magazingeschichte. Im „Promi Big Brother“-Haus zeigte sie sich ebenfalls splitterfasernackt, ganz nach dem Motto: „Wenn schon, denn schon“.

Désirée Nick bei "Promi Big Brother": Spitz, scharf und „scham-los“ charmant

Dass Désirée Grenzen sprengt, beweist sie seit Jahrzehnten. Sie hat schon Politiker, Promi-Kollegen und ganze Talkrunden verbal filetiert - stets mit der für sie charakteristischen Mischung aus einem Hauch von Hochkultur und Höllenwitz. Bei „Promi Big Brother“ lieferte sie stilecht gleich zu Beginn den ersten deftigen Spruch.

Als das Thema Erotikmesse „Venus“ aufkam, platzte es aus ihr heraus: „Da hängen Plakate von einer großen, haarigen M*mu. Eine Fototapete! Ich dachte erst, das ist eine Autogrammstunde von Heidi Klum (52)!“ Der Satz ging viral, noch bevor der Kaffee im Container kalt war.

Man kann sagen: Sollte Désirée wirklich bei OnlyFans einsteigen, wäre sie die erste, die ihre Fans dort nicht nur durch ihren Körper, sondern gleichermaßen durch ihre Worte fesselt – und dabei alles enthüllt.

Désirée Nick beweist: Selbstbewusstsein kennt kein Haltbarkeitsdatum

Ob „Dschungelcamp“, „Promi Big Brother“ oder „Nachtcafé“ – Désirée hat nie ein Blatt vor den Mund genommen. Dass sie jetzt ausgerechnet im fortgeschrittenen Alter mit dem Gedanken spielt, ins Online-Erotikgeschäft einzusteigen, zeigt vor allem eines: Selbstbewusstsein kennt kein Haltbarkeitsdatum. Und wer glaubt, es sei nur ein Gag, sollte sie besser nicht unterschätzen. Die 69-Jährige ist längst dafür berüchtigt, ironische Ideen in echte Schlagzeilen zu verwandeln.

Sollte die „OnlyFans-GILF“ tatsächlich online gehen, darf man sich auf eine ganz neue Art von Content freuen: spitze Kommentare, bissige Lektionen in Etikette – und gewiss den einen oder anderen verbalen Peitschenhieb für ihre zahlenden Follower.

Man stelle sich das vor: Statt schlüpfriger Fotos gibt es exklusive Audios mit Titeln wie „So redet man mit Stil – und landet Tiefschläge“ oder „Demütigen mit Niveau“. Désirée wäre wohl die Einzige, die dazu im echten Nerz Champagner trinkt und das Ganze obendrein zur „Kunst“ erklärt.

Die Frau, die Deutschland verdient – nur kostspieliger

Ob es wirklich so weit kommt, bleibt abzuwarten. Aber eines ist sicher: Die Vorstellung, dass Désirée bald online ihr eigenes kleines Reich aus Ironie, Erotik und Intelligenz eröffnet, klingt verführerisch – im wortwörtlichen Sinne. Vielleicht schreibt sie damit das nächste Kapitel ihrer Karriere, die längst Kultstatus hat.

Für den Fall, dass Désirée tatsächlich „drei Probetage“ bei Laura auf OnlyFans absolvieren sollte, hätten wir eine große Bitte: Sat.1, lasst die Kameras laufen! Denn es wäre vermutlich das erste Mal, dass eine Frau dort mehr Geld mit Geist als mit Haut verdient – kann es eine treffendere Beschreibung für „Premium Content“ geben?

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Promi Big Brother" finden Sie hier

