Judith Rakers ganz deutlich: "Mein Liebesleben ist total tabu"

Sie sei "überhaupt kein Swiftie", betont Judith Rakers in der jüngsten Ausgabe ihres Podcasts "Baborie & Rakers – Was war los gewesen?". Dennoch sei sie in den vergangenen Wochen vor allem in den sozialen Medien wiederholt mit der Verlobung der US-Sängerin konfrontiert worden. "Jeden Tag habe ich was von ihrer Hochzeit in meiner Timeline", erklärt sie. "Sie scheinen das ja auch zu wollen, dass die Öffentlichkeit das mitkriegt."

In diesem Fall sei der Trubel um Taylor Swifts Beziehung mit dem Footballspieler Travis Kelce "total in Ordnung", merkt die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin an. "Ich fände es nur dann problematisch, wenn sie es eigentlich für sich behalten wollen, es aber dann gegen den Willen der beiden ausgeschlachtet wird in den Medien."

"Ich habe daraus echt gerlernt" Sie selbst habe bereits vor geraumer Zeit beschlossen, ihr Privatleben "komplett raus aus der Öffentlichkeit" zu halten. "Bei mir weiß man ja nicht: Hat sie einen Partner? Hat sie keinen Partner? Hat sie eine Partnerin? Hat sie keine Partnerin?", lacht Rakers.

Dies sei allerdings nicht immer der Fall gewesen. Bekannt ist, dass Rakers von 2009 bis 2017 mit dem Immobilienfachwirt Andreas Pfaff verheiratet war. "Bei meinem Ex-Mann, da sind wir zusammen irgendwo auch mal hingegangen, ich wollte auch nicht immer alleine überall hingegen. Aber ich hab daraus echt gelernt – weil die natürlich dann auch über die Scheidung berichten, wenn sie über die Hochzeit berichten", weiß die Moderatorin heute.

Inzwischen habe die 49-Jährige eine klare Grenze gezogen. "Ich poste ja viel, aus meinem Garten, von meinen Tieren, aber mein Liebesleben ist total tabu", stellt sie klar. "Vielleicht bin ich auch schon seit zehn Jahren wieder verheiratet? Man weiß es nicht. Ich rede jedenfalls nicht darüber. Vielleicht bin ich auch noch Single und lebe hier ganz alleine. Man weiß es nicht, und es soll auch keiner wissen."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!