Home News Star-News

Judith Rakers ganz deutlich: "Mein Liebesleben ist total tabu"

Privatleben

Judith Rakers ganz deutlich: "Mein Liebesleben ist total tabu"

05.09.2025, 13.55 Uhr
von Franziska Wenzlick
Judith Rakers zieht klare Grenzen für ihr Privatleben. In ihrem Podcast "Baborie & Rakers" spricht sie darüber, warum niemand ihr Liebesleben kennen soll.
Judith Rakers
Über ihr Liebesleben will Judith Rakers heute nicht mehr sprechen.  Fotoquelle: 2024 Getty Images for WoMenOnTop/Andreas Rentz

Sie sei "überhaupt kein Swiftie", betont Judith Rakers in der jüngsten Ausgabe ihres Podcasts "Baborie & Rakers – Was war los gewesen?". Dennoch sei sie in den vergangenen Wochen vor allem in den sozialen Medien wiederholt mit der Verlobung der US-Sängerin konfrontiert worden. "Jeden Tag habe ich was von ihrer Hochzeit in meiner Timeline", erklärt sie. "Sie scheinen das ja auch zu wollen, dass die Öffentlichkeit das mitkriegt."

In diesem Fall sei der Trubel um Taylor Swifts Beziehung mit dem Footballspieler Travis Kelce "total in Ordnung", merkt die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin an. "Ich fände es nur dann problematisch, wenn sie es eigentlich für sich behalten wollen, es aber dann gegen den Willen der beiden ausgeschlachtet wird in den Medien."

"Ich habe daraus echt gerlernt"

Sie selbst habe bereits vor geraumer Zeit beschlossen, ihr Privatleben "komplett raus aus der Öffentlichkeit" zu halten. "Bei mir weiß man ja nicht: Hat sie einen Partner? Hat sie keinen Partner? Hat sie eine Partnerin? Hat sie keine Partnerin?", lacht Rakers.

Derzeit beliebt:
>>Benno Fürmann im Interview: "Irgendwann nahmen wir die Natur als Warenlager war, aus dem wir uns bedient haben"
>>Fürstin Charlène von Monaco erinnert auf Instagram an ihre Hochzeit - aus einem traurigen Grund
>>Louis Klamroth stellt neues ARD-Projekt vor: Das ist "Deep State"
>>„Sehr professionell“: Woody Allen schwärmt von Donald Trump am Set

Dies sei allerdings nicht immer der Fall gewesen. Bekannt ist, dass Rakers von 2009 bis 2017 mit dem Immobilienfachwirt Andreas Pfaff verheiratet war. "Bei meinem Ex-Mann, da sind wir zusammen irgendwo auch mal hingegangen, ich wollte auch nicht immer alleine überall hingegen. Aber ich hab daraus echt gelernt – weil die natürlich dann auch über die Scheidung berichten, wenn sie über die Hochzeit berichten", weiß die Moderatorin heute.



Inzwischen habe die 49-Jährige eine klare Grenze gezogen. "Ich poste ja viel, aus meinem Garten, von meinen Tieren, aber mein Liebesleben ist total tabu", stellt sie klar. "Vielleicht bin ich auch schon seit zehn Jahren wieder verheiratet? Man weiß es nicht. Ich rede jedenfalls nicht darüber. Vielleicht bin ich auch noch Single und lebe hier ganz alleine. Man weiß es nicht, und es soll auch keiner wissen."

Ex-„Tagesschau“-Star Judith Rakers: So fand sie ihr Glück auf Rügen!
Judith Rakers hat nach fast zwei Jahrzehnten ihr Leben umgekrempelt. Die ehemalige "Tagesschau"-Moderatorin hat sich für ein Leben auf der Insel Rügen entschieden - eine idyllische Natur, Homefarming und eine Kinderbuchreihe inklusive.
Neuer Lebensabschnitt
Judith Rakers am Strand

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Howard Carpendale zu Helene Fischer: "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss"
Pikanter Ratschlag
Erotik in der Schlagerwelt - Howard Carpendale (r.) mit direkter Ansprache an Helene Fischer (l.): "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss".
Podcast-Beichte: Hallaschka packt über Namen und Heimat aus
Im Gespräch mit Barbara Schöneberger
"Stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka war im Podcast von Barbara Schöneberger zu Gast.
„Swiftkirchen“: Schalke will Hochzeit von Taylor Swift austragen
Traum-Hochzeit
Taylor Swift
„Verstehen Sie Spaß?“: So ging Evelyn Burdecki mit Video viral!
Verwirrung um "eh kurz"
Ex-„Tagesschau“-Star Judith Rakers: So fand sie ihr Glück auf Rügen!
Neuer Lebensabschnitt
Judith Rakers am Strand
Bill Kaulitz' Liebesgerüchte mit Jannik Kontalis: Tom Kaulitz genervt!
Was läuft da?
Bill und Tom Kaulitz
Katja Burkard verrät ihre geheime Schwäche: "Das macht mich irre!"
RTL-Moderatorin packt aus
Katja Burkard
Auf diesen Star ist Barbara Schöneberger neidisch: "Warum hat die so geile Beine?"
Podcast mit Marlene Lufen
Barbara Schöneberger
Snoop Dogg in der Kritik: Hat er sich damit ins Aus geschossen?
Kontroverse Statements
Snoop Dogg
Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce verlobt – der Vater verrät mehr!
Promi-Verlobung
Travis Kelce und Taylor Swift
"Bauer sucht Frau"-Traumpaar zieht Schlussstrich: "Es ist vorbei"
Neuanfang
Gerald und Anna
Emotionales YouTube-Video: Jack Osbourne trauert um Ozzy
Abschied
Jack Osbourne
Boris Becker spricht über seine Zeit im Gefängnis: "Das zerfrisst deine Seele"
Hinter Gittern
Boris Becker
DVD-Woche: Von Bambi bis Horror-Märchen – Spannung garantiert!
DVD-Neuerscheinungen
"Bambi - Eine Lebensgeschichte aus dem Walde"
Drama um Steff Jerkel und Peggy Jerofke: Was steckt dahinter?
Instagram-Drama
Goodbye Deutschland
3 Lifehacks zum Thema Streaming
Was sich lohnt
Ein Gruppe von Menschen sitzt auf der Couch und lacht.
Superman kehrt zurück: "Man of Tomorrow" angekündigt
Neuer Film
Superman
Dieter Hallervorden wird 90: Ein Leben voller Facetten
Didi-Dokumentation
Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt
ZDF zieht den Stecker - damit ist jetzt Schluss beim Sender!
Umstellung
ZDF
"Club der roten Bänder" ist zurück: Neue Gesichter, alte Erfolgsformel
Erfolgsserie kehrt zurück
"Club der roten Bänder - Die neue Generation"
"Der Hobbit – Eine unerwartete Reise": So gut ist der Filmklassiker von Peter Jackson
Abenteuer in Mittelerde
Der Hobbit - Eine unerwartete Reise
Warum Verona Pooth jetzt in Dubai lebt
Ab in die Emirate
Verona Pooth lächelt in die Kamera.
Nach Babypause: Dieser GZSZ-Star ist zurück und sorgt für Wirbel!
GZSZ-Besetzung
Chryssanthi Kavazi
Wenn Influencer heiraten: Chaos vorprogrammiert
"Die Hochzeit"
Die Hochzeit
Hackerangriff auf deutsche Krankenhäuser: Die Whistleblowerin deckt auf
"Die Whistleblowerin"
"Die Whistleblowerin"
Drama im Kuhstall: Die Tierärztinnen retten den Bauern
"Zwei Frauen für alle Felle – Väter und Töchter"
"Zwei Frauen für alle Felle - Väter und Töchter"
Seine große Liebe: Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Einblick in Beatrice Eglis Zuhause: So wohnt der Schlagerstar
Das ist ihr Refugium
Wie sieht es bei Beatrice Egli privat aus?
Nach 14 Jahren Ehe: Schauspiel-Paar verkündet Liebes-Aus
Überraschende Trennung
Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes
Sebastian Ströbel über Die Bergretter: "Für mich gibt es einen großen Nachteil"
Hauptdarsteller im Interview
Sebastian Ströbel rettet als ZDF-"Bergretter" Markus Kofler seit 10 Jahren Menschen aus brenzligen Situationen.