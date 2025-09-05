"Die Whistleblowerin": Kritik zum ARTE-Film mit Jennifer Ulrich

Sie haben sich seit Jahren nicht gesehen, doch dann tritt die Russin Galina (Katharina Nesytowa) ohne Vorwarnung erneut ins Leben ihres Ex-Freundes Tom (Artjom Gilz). "Deine Schwester arbeitet doch jetzt im Auswärtigen Amt", fragt sie nach einer gemeinsamen Nacht zum Abschied: "Kannst du ihr den bitte geben?" Der unscheinbare Zettel enthält den Link zu einer Website mit brisantem Inhalt ... – "Die Whistleblowerin" ist ein aufregender Thriller aus dem Jahr 2023 von Elmar Fischer (Regie, Drehbuch in Zusammenarbeit mit Holger Joos). Nun ist der Film zur besten Sendezeit auf ARTE zu sehen und auch in der ARTE-Mediathek zum Streamen verfügbar.

Die Whistleblowerin Thriller • 05.09.2025 • 20:15 Uhr

Eine Gefahr für Leib und Leben Über den Link gelangt das Team von Staatssekretär Jan Multhaup (Christian Erdmann) an Informationen, wonach russische Hacker hinter dem kompletten Systemausfall im Berliner Zentralklinikum stecken. Ein Mensch kam dabei ums Leben, weitere Opfer in verschiedenen Krankenhäusern in ganz Deutschland könnten bald schon folgen. Galina verspricht, bei der Abwehr der Angriffe zu helfen. Im Gegenzug fordert sie drei Millionen Euro und eine Aufnahme ins Zeugenschutzprogramm für sich und ihre kleine Tochter Sonja (Emilia Diekmann).

Doch Toms Zwillingsschwester Friederike (Jennifer Ulrich) zögert: Kann sie Galina wirklich vertrauen? Immerhin hatte sie Tom damals überstürzt und ohne Erklärung verlassen. Während sich die IT-Technikerin (Aybi Era) und die Berliner Klinikleitung (Clelia Sarto) um das Wohl der Patienten sorgen, begeben sich Galina und Sonja gemeinsam mit Tom und seinem Kumpel (Paul Michael Stiehler) auf eine gefährliche Reise quer durch Nordeuropa ...

"Wie schnell ergreifen wir Partei"? "Die Whistleblowerin" ist ein spannender Film, der den Nervenkitzel vor allem aus der gegenwärtigen politischen Lage zieht: "Schon im September 2020 berichteten die Medien über den perfiden Angriff russischer Hacker auf die Düsseldorfer Uniklinik, bei dem eine Patientin verstarb", schreibt Esther Hechenberger, Redakteurin im Bereich "Fernsehfilm/Serie I" in einem Statement.

Eine aktuelle Relevanz sieht auch Hauptdarstellerin Katharina Nesytowa ("In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte"), wie sie schon im Interview aus dem Jahr 2023 erklärte: "sowohl auf der Ebene der politischen Akteure als auch auf der Ebene Tausender Einzelschicksale und Familiengeschichten, die durch Ideologien und politische Entscheidungen massiv beeinflusst werden." Die Deutsch-Russin: "Eine in meinen Augen sehr wichtige Frage, die sich jeder von uns nicht oft genug stellen kann, ist die Frage, wie schnell wir Partei ergreifen, uns einer Seite zugehörig wissen wollen."

Was "Die Whistleblowerin" betrifft, so kann sich der Film leider bis zuletzt nicht ganz entscheiden, ob er lieber ein Politthriller oder ein Liebesdrama sein will. Regisseur und Drehbuchautor Elmar Fischer wurde für sein Fernseh-Thriller "Unterm Radar" (2015) über islamistischen Terror 2016 mit dem Hamburger Krimipreis ausgezeichnet.

