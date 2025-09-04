Home News TV-News

Neue Drama-Serie "Task" von Brad Ingelsby - darum geht's

Duell der Gegensätze

Neue Serie "Task": Spannender Thriller von Brad Ingelsby

04.09.2025, 09.52 Uhr
von Eric Leimann
In der neuen HBO-Serie "Task" zeigt Brad Ingelsby erneut sein Können. Ein fesselndes Duell zwischen einem FBI-Agenten und einem scheinbar harmlosen Familienvater entfaltet sich, während die dunklen Ecken Amerikas beleuchtet werden.
Task
"Task", die neue Serie des "Mare of Easttown"-Machers Brad Ingeslby, erzählt vom Duell zweier Männer: FBI-Agent Tom (Mark Ruffalo, links) jagt den Familienvater Robbie (Tom Pelphrey), der Überfälle auf Drogenhändler verübt.  Fotoquelle: © Home Box Office, Inc. All rights reserved.
Task
Die beiden Müllmänner Robbie (Tom Pelphrey, links) und Cliff (Raúl Castillo) erkunden während ihres Jobs die Nachbarschaft. Besonders Häuser, in denen Drogendeals vorbereitet werden, genießen ihre Aufmerksamkeit.  Fotoquelle: © Home Box Office, Inc. All rights reserved.
Task
Tom (Mark Ruffalo, links) hat drei FBI-Agents als Task Force zur Seite gestellt bekommen: die sympathische Lebens-Chaotin Lizzie Stover (Alison Oliver, zweite von links), die pflichtbewusste Scharfschützin Aleah (Thuso Mbedu) und Anthony Grasso (Fabien Frankel).  Fotoquelle: © Home Box Office, Inc. All rights reserved.
Task
Tom (Mark Ruffalo, links) und Anthony Grasso (Fabien Frankel) beziehen ein Wohnaaus, in dem ihre vierköpfige Einheit arbeiten wird.  Fotoquelle: © Home Box Office, Inc. All rights reserved.
Task
Tom (Mark Ruffalo) wird von seiner Vorgesetzten Kathleen McGinty (Martha Plimpton) aus einem etwas öden Berufsberatungs-Job des FBI in den aktiven Dienst zurückgeholt.  Fotoquelle: © Home Box Office, Inc. All rights reserved.
Task
Robbies 21-jährige Nichte Maeve (Emilia Jones, Hauptdarstellerin des Oscar-Films "Coda", links) hält dessen Familie zusammen.  Fotoquelle: © Home Box Office, Inc. All rights reserved.
Task
Robbie (Tom Pelphrey) ruht mit den Kindern, nachdem seine Frau die Familie verlassen hat. Doch eigentlich ist Robbie selten zu Hause. Seine "day job" als Müllmann und nächtliche Raubzüge federt - ohne Genaues zu wissen - Robbies Nichts Maeve ab.  Fotoquelle: © Home Box Office, Inc. All rights reserved.
Task
Tom (Mark Ruffalo) muss mit seinen Töchtern Sara (Phoebe Fox, rechts) und Emily (Silvia Dionicio) vor Gericht erscheinen.  Fotoquelle: © Home Box Office, Inc. All rights reserved.

Der grandiose Amerika-Erzähler Brad Ingelsby ("Mare of Easttown") hat mit "Task" eine neue Drama-Serie erschaffen. Im fesselnden Thriller duellieren sich zwei Männer mit dunklen Lebensschatten. Ein FBI-Agent (Mark Ruffalo) jagt einen scheinbar arglosen Familienvater (Tom Pelphrey).

In der neuen, ziemlich grandiosen HBO-Serie "Task" (Montag, 8. September, bei Sky/Wow ) haben zwei Männer jeweils eine Aufgabe. Diese Tasks macht sie zu Gegnern. Da wäre zum einen Tom Brandis (Mark Ruffalo), ein FBI-Agent, der auf die 60 zugeht. Seine Vorgesetzte (Martha Plimpton) holt ihn aus einem beschaulichen Berufsberatungsjob zurück in den aktiven Dienst. Tom soll mit einer von ihm geleiteten Einheit eine Serie von Überfällen auf Wohnhäuser aufklären. Die machten zuletzt die Gegend von Philadelphia unsicher. Zuschauer wissen von Beginn an: Die Überfälle werden von Robbie Prendergast (Tom Pelphrey) und einem Kumpel (Raúl Castillo) durchgeführt. Beide nutzen ihren "day job" als Müllmänner, um Häuser auszukundschaften, in denen Mitglieder einer Rockerbande Drogendeals vorbereiten. Über sieben einstündige Folgen (jeweils eine neue Folge pro Montag) zieht sich die Schlinge um das Männerduell immer enger zusammen.

Neben dem Kriminalfall beleuchtet das Drehbuch von Showrunner Brad Ingelsby ("Mare of Easttown) mal wieder mit großer Genauigkeit und Liebe zu den Figuren die dunklen Seiten Amerikas: Bei den kleinen Leuten, von denen er erzählt, ist meist das Geld knapp. Dazu sind viele Familien zerbrochen oder haben einen Verlust zu beklagen. Beim Versuch zu überleben – finanziell und moralisch – eröffnen sich Ingelsbys Figuren immer wieder Chancen, Hoffnungen und Versuchungen, vom geraden Weg abzuweichen und mit einer Tasche voller Geld, einem Verrat oder sonstigen Unkorrektheiten, in ein besseres Leben durchzustarten. Nicht umsonst sind Tom und Robbie, der Cop und der Dieb, beide Familienväter.

Figuren, an deren Lippen, Gesichtern und Körpern man klebt

Robbies Frau, die nur einmal kurz und schweigend in einer Rückblende auftaucht, ist gegangen und hat ihn mit zwei Kindern zurückgelassen. Seine Rettung hört auf den Namen Maeve (großartig: Emilia Jones aus "Coda") und ist 21 Jahre alt. Maeve ist Robbies Nichte, die Tochter seines verstorbenen großen Bruders. Sie ist bei ihm eingezogen, um sich neben dem Jobben um die Kinder zu kümmern. Auch bei Tom lauert ein Familiengeheimnis im Hintergrund, das erst in den ersten beiden Folgen aufgeklärt wird. Der FBI-Agent lebt alleine mit seiner halbwüchsigen Tochter (Emily Silvia Dionicio), deren Bruder im Gefängnis sitzt. Das Figuren-Ensemble weitet sich mit der Zeit. So lernt man Toms neue Mitarbeitende kennen – Thuso Mbedu, Alison Oliver und Fabien Frankel aus "House of the Dragon" spielen diese jungen FBI-Agents. Auch die Rockergruppe, die nach Mafia-Regeln funktioniert, hat einige sehr elaborierte Charaktere zu bieten – vor allem das Brüderpaar Perry (Jamie McShane, der Sheriff aus "Wednesday) und Jayson (Samuel Keeley).



All diese Schauspielerinnen und Schauspieler gehören erwähnt, weil "Task" nicht nur wie Ingelsbys Vorläufer-Serie "Mare of Easttown" ein starkes Spannungsstück aus Mord, Schuld, Verrat, aber auch Mut und Läuterung erzählen, sondern weil die klugen Plots und vor allem Charakterzeichnungen einfach grandiose Spielwiesen für großes Schauspiel sind. Letzteres kann man in "Task" einfach nur bewundern – denn man klebt diesen lebensnahen Figuren einfach nur an den Lippen, Gesichtern und Körpern, wenn sie in der "Roughness" des US-amerikanischen Alltags ums Überleben kämpfen.

teleschau – der mediendienst GmbH

