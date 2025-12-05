Home News Star-News

Nach der Diagnose: So urteilt das Netz über Thomas Gottschalk

Krebserkrankung

Nach der Diagnose: So urteilt das Netz über Thomas Gottschalk

05.12.2025, 12.49 Uhr
Sein Gesundheitszustand wirft neue Fragen auf. Alte TV-Momente werden plötzlich anders gelesen – und das Netz ist sich uneins.
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
Thomas Gottschalk hat vor kurzem seine Krebs-Diagnose öffentlich gemacht.  Fotoquelle: picture alliance / dts-Agentur

Seit Thomas Gottschalk seine Erkrankung öffentlich gemacht hat, werden alte TV-Momente plötzlich in einem völlig neuen Licht betrachtet. In den sozialen Netzwerken entbrennt eine emotionale Debatte: Müssen frühere Vorwürfe nun anders gewichtet werden – oder bleibt Kritik Kritik?

Gottschalk und seine Familie führen sein desorientiert wirkendes Auftreten, etwa bei der letzten "Bambi"-Verleihung, auf die Medikamente zurück, die der 75-Jährige infolge der Diagnose verschrieben bekommen hat. Wie Gottschalks Frau Karina Mroß im gemeinsamen Interview der Eheleute mit der "Bild"-Zeitung angibt, handelt es sich dabei um "starke Schmerzmittel. Opiate." Zu Hause sei Gottschalk "wie immer", so Mroß. "Wir dachten, es geht ihm trotzdem gut damit."

Fans verteidigen Thomas Gottschalk im Netz

Auch bei der Romy-Verleihung am Freitag gab Gottschalks Verhalten Beobachtern Rätsel auf. Sein erneutes desorientiertes Auftreten sei ein Wendepunkt gewesen, erzählte Gottschalk der "Bild". "Ich kann nicht mehr auftreten", gesteht er sich nun ein. "Ich muss gesund werden."

Derzeit beliebt:
>>„Aktenzeichen XY“ bringt Bewegung in Mordfall der kleinen Zeynep (5)
>>Lutz van der Horst verrät im ZDF: Politiker warnen sich in WhatsApp-Gruppe vor der "heute-show"
>>Warum Thomas Gottschalk jetzt wirklich aufhört – eine Analyse
>>Abschied einer TV-Legende: Die größten Momente von Thomas Gottschalk

In den sozialen Medien verhärten sich in Reaktion auf Gottschalks Bekanntgabe einmal mehr die Fronten. Viele mit Gottschalk sympathisierende User sehen sich in ihrer Ansicht bestätigt. "Ein Thomas Gottschalk hat Krebs und wird hier auf X seit Wochen wegen seiner TV-Auftritte aufs Übelste niedergemacht", brüskiert sich etwa ein User des Kurznachrichtendienstes X.



Ein weiterer kritisiert Tom und Bill Kaulitz dafür, dass sie forderten, keine Nachsicht mehr für Gottschalk zu zeigen. Hintergrund ihrer Aussage war ein als sexistisch aufgefasster Witz Gottschalks bei der "Bambi"-Verleihung. "Die Kaulitz-Brüder sollten sich in Grund und Boden schämen (und viele andere mit)", schreibt der User.

Zwischen Mitgefühl und Empörung: Reaktionen auf Gottschalk

Andere entgegnen, dass Gottschalks Kritikerinnen und Kritikern auf Basis seiner schweren Erkrankung kein Vorwurf gemacht werden kann, weil diese noch nicht öffentlich bekannt war, "Natürlich konnte keiner ahnen, dass Thomas Gottschalk Krebs hat", kommentiert ein User darauf hin. "Aber wenn jemand mit 75 mal ein wenig schusselig wirkt, dann muss man vielleicht auch nicht mit Anlauf reintreten."

Allerdings stand nicht nur lediglich Gottschalks desorientiert wirkendes Verhalten in der Kritik, sondern kontroverse Aussagen, die er währenddessen gemacht hat. Unter anderem hatte die TV-Legende beim Bambi gesagt, die Pop-Sängerin Cher sei "die einzige Frau, die ich in meinem Leben ernst genommen habe". Eine weitere Userin schrieb deshalb:"Nur weil jemand Krebs hat, ist das kein Freifahrtschein, problematische Aussagen und Verhalten aus der Vergangenheit gutzuheißen."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Prinz Harry erntet Buh-Rufe nach Trump-Witz bei Stephen Colbert
Harrys Bühnenfauxpas
Prinz Harry
Großer Abschied: Auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger verlassen RTL-Show
Sender bestätigt Abgang
"Denn sie wissen nicht, was passiert"
Thomas Gottschalk ganz privat: Millionenvilla, Schloss & Scheidung
Ein bewegtes Leben
Thomas Gottschalk
"Lächerlich, absurd": Madonna stellt sich gegen Donald Trump
Harte Worte
Madonna
Thomas Gottschalks Krebs: Ehefrau Karina warnt vor frühen Symptomen
„Ich wusste, etwas stimmt nicht mit Thomas“
Thomas und Karina Gottschalk
Thomas Gottschalk macht Krebsdiagnose öffentlich
„Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen“
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
„Fehlbesetzung“? Roland Kaiser findet klare Worte nach Silbereisen-Kritik
Schlager-Kollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Nach Küchen-Fauxpas: Herzogin Meghan im Netz als "Salmonellen-Sussex" verhöhnt
Küchenhygiene-Panne
"With Love, Meghan"
Kann Thomas Gottschalks Abschieds-Show am Samstag stattfinden? Das sagt RTL
Showmaster schwer erkrankt
Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show
Kaulitz-Brüder fordern: Schluss mit Nachsicht für Thomas Gottschalk
Nach öffentlichen Fehltritten
Bill und Tom Kaulitz / Thomas Gottschalk
George Clooney als Hollywood-Star in der Krise: „Jay Kelly“ bei Netflix
Die Oscar-Hoffnung von Netflix
"Jay Kelly" | Netflix
„Sex and the City“-Star Kim Cattrall heiratet Russell Thomas
Vierte Ehe für Schauspielerin
Kim Cattrall
Judith Rakers entschuldigt sich für falsche Aussagen
Qualzuchten bei Tieren
Judith Rakers
So denkt Howard Carpendale wirklich über Deutschland
Schlagerstar mit Politik-Kritik
Howard Carpendale
Das machen die "Freunde fürs Leben"-Stars heute
Karrieren nach der Serie
Was wurde aus den "Freunden fürs Leben"?
Postapokalyptische Suche nach Kunst: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD & Blu-ray Neuheiten
"Afterburn"
George Clooney verrät: In seinem ersten Film wurde er "von einem Bären gefressen"
George Clooneys Anfangsjahre
George Clooney
"Vielleicht haben sie Angst": Heinz Rudolf Kunze beklagt, dass junge Musiker nicht "Farbe bekennen"
Appell an die Jugend
Heinz Rudolf Kunze
Helene Fischer vs. Florian Silbereisen: Wer gewinnt das TV-Duell?
Schlagerstars im Fernsehen
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.
Eine halbe Milliarde für Mittelerde: Lohnt sich „Die Ringe der Macht“ wirklich?
Mittelerde-Abenteuer
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
"Mit Herz und Hilde": Martin Brambach über seine Rolle als Ronnie
Dramatische Komödie
Martin Brambach im Anzug.
"Mit Herz und Hilde": Kritik zur Fortsetzung der Komödie mit Martin Brambach
Mit Herz und Hilde
"Mit Herz und Hilde"
So skrupellos ist moderner Boulevardjournalismus
"Bis es blutet"
Bis es blutet
Harter Knast-Alltag: Flucht, Clan-Krieg und politische Abgründe
"Asbest 2"
Asbest 2
Urteil wegen Po-Biss: 2100 Euro Geldbuße für Schauspielerin Anna Werner Friedmann
Was war da los?
Anna Werner Friedmann vor dem Bezirksgericht
Neuer Favorit: Dieser Brite könnte wirklich der nächstes James Bond werden
Craigs Nachfolger
Daniel Craig war lange das Gesicht der Bond-Reihe.
Mats Hummels wird WM-Experte bei MagentaTV - neben Klopp und Müller!
Fußball-Weltmeisterschaft 2026
Mats Hummels
Maximiliansorden: Markus Söder zeichnet Ralph Siegel mit dem "Bayerischen Nobelpreis" aus
Bayerischer Orden
Ralph Siegel und Markus Söder
Lottomillionär Chico ersteigert Dortmunder Tatort-Rolle
Auf Gala
Kürsat Yildirim bei der 21. Kinderlachen-Gala 2025
Beim Staatsbankett mit Bundespräsident Steinmeier: König Charles witzelt über deutsche Autoindustrie
Staatsbankett
Frank-Walter Steinmeier und König Charles III.