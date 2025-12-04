WM-Knaller! Mats Hummels stößt zu Thomas Müller und Jürgen Klopp

MagentaTV baut sein prominentes Expertenensemble für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 weiter aus: Nach Thomas Müller und Jürgen Klopp gehört künftig auch Mats Hummels zum Aufgebot des Streaminganbieters. Der ehemalige Nationalspieler und Weltmeister von 2014 verkündete sein neues Engagement in einem kurzen Instagram-Clip – und ließ dabei keinen Zweifel an seiner Vorfreude: „Das wird ein Spektakel“, so Hummels.

MagentaTV setzt auf Weltmeister Mats Hummels: Neues Experten-Trio für die WM 2026 Mit Hummels erhält das Duo Müller und Klopp zusätzliche Verstärkung – und MagentaTV setzt erneut auf große Namen mit internationalem Renommee. Der Anbieter kündigt ein Trio an, das für „fachliche Tiefe, unterhaltsame Perspektiven und Expertise auf höchstem Niveau“ stehen soll. Telekom-TV-Chef Arnim Butzen bezeichnete die Verpflichtung des Ex-Nationalspielers als wichtigen Schritt: „Mit unserem Experten-Team zur WM 2026 schlagen wir ein neues Kapitel auf. Dass Mats Hummels jetzt dabei ist, werten wir als großen Erfolg.“ Gemeinsam mit Müller und Klopp habe man „echte Typen des Weltfußballs“ gewinnen können.

Auch Hummels blickt dem neuen Kapitel mit Begeisterung entgegen. Besonders seine positiven Eindrücke aus dem familiären Umfeld hätten ihn bestärkt: „Ich habe MagentaTV schon aufmerksam verfolgt, als mein Bruder Jonas bei der WM 2022 im Einsatz war. Er hat nur Gutes erzählt. Mit dem gesamten Team – ob in New York oder in den Stadien – wird das eine richtig starke Nummer. Ich freue mich auf die WM und auf alle, mit denen ich zusammenarbeiten werde.“



Alle Spiele live bei MagentaTV – ARD und ZDF zeigen 60 Partien im Free-TV Bereits im vergangenen Herbst hatte Telekom-Chef Rodrigo Diehl die Personalentscheidungen öffentlich gelobt. Im Gespräch mit dem „Kicker“ sprach er von einem hochkarätigen Experten-Team: Jürgen Klopp verkörpere „Fußball in Reinform“ und habe mit Borussia Dortmund und dem FC Liverpool außergewöhnliche Erfolge gefeiert. Mit ihm und Thomas Müller habe man früh zwei echte Aushängeschilder verpflichtet.

Seinen Einstand als TV-Experte gibt der frühere Abwehrchef bereits an diesem Freitag im Rahmen der WM-Gruppenauslosung. Die Sendung startet um 17.45 Uhr und ist bei MagentaTV frei zugänglich.

Die Weltmeisterschaft 2026 findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli in drei Ländern statt: den USA, Kanada und Mexiko. MagentaTV hält die Übertragungsrechte für sämtliche Spiele. Zusätzlich zeigen ARD und ZDF insgesamt 60 Begegnungen im Free-TV – darunter alle Partien der deutschen Nationalelf, sofern diese die Qualifikation schaffen.

