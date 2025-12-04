Home News TV-News

"The Tower": Darum geht's in der britischen Krimiserie bei ARTE

"The Tower": Darum geht's in der britischen Krimiserie bei ARTE

04.12.2025, 07.00 Uhr
von Paula Oferath
"The Tower" sorgt für Spannung: Gemma Whelan ermittelt als Sarah Collins in einem rätselhaften Doppelfall. Die Serie läuft nun bei ARTE und ist ein Muss für Krimifans.
The Tower
Zwei Menschen sind von einem Londoner Hochhaus gestürzt und niemand weiß, warum. Sonderermittlerin Sarah Collins (Gemma Whelan) und ihr Kollege Steve Bradshaw (Jimmy Akingbola) ermitteln.   Fotoquelle:  ITV
The Tower
Sarah Collins (Gemma Whelan) und ihr Kollege Steve Bradshaw (Jimmy Akingbola) versuchen in der Krimiserie "The Tower" ein mysteriöses Verbrechen zu lösen.   Fotoquelle:  ITV
The Tower
In der Krimiserie "The Tower", die nun erstmals auf ARTE zu sehen ist, übernimmt "Game of Thrones"-Star Gemma Whelan die Rolle einer Sonderermittlerin.   Fotoquelle:  ITV
The Tower
Ein Mädchen und ein Polizist fallen von einem Hochhaus und sind tot. Ein fünfjähriger Junge und die junge Polizeischülerin Lizzie Adama (Tahirah Sharif) sind die einzigen Zeugen des Unglücks.  Fotoquelle:  ITV

"Game of Thrones"-Star Gemma Whelan schlüpft in dieser britischen Krimiserie in die Rolle einer entschlossenen Sonderermittlerin der Londoner Polizei. Zwei Menschen stürzen von einem Hochhaus. War es ein tragischer Unfall, ein Doppelselbstmord, oder steckt etwas viel Dunkleres dahinter?

ARTE
The Tower
Krimiserie • 04.12.2025 • 21:40 Uhr

Zwei Menschen stürzen von einem Londoner Hochhaus, und niemand weiß, warum. Was zunächst wie ein tragischer Unfall wirkt, entpuppt sich bald als dunkles Rätsel mitten im Herzen der britischen Metropole. In der britischen Krimiserie "The Tower" übernimmt "Game of Thrones"-Star Gemma Whelan die Rolle der kühlen und scharfsinnigen Sonderermittlerin Sarah Collins von der Londoner Polizei. An ihrer Seite steht ihr Kollege Steve Bradshaw (Jimmy Akingbola), mit dem sie versucht, Licht in das mysteriöse Geschehen zu bringen.

Die Opfer des Falls könnten unterschiedlicher kaum sein: die 15-jährige Libyerin Farah Mehenni und der erfahrene Polizeibeamte Hadley Matthews. Sie stürzten vom Portland Tower im Südosten Londons. Ein schockierendes Ereignis, das die Stadt erschüttert. Doch es gibt Zeugen: Ein fünfjähriger Junge und die junge Polizeischülerin Lizzie Adama (Tahirah Sharif) haben das Unglück beobachtet. Beide stehen unter Schock und schweigen nach dem Vorfall.

Krimiserie basiert auf Roman

Als die Ermittler versuchen, Lizzie zu befragen, verschwindet sie spurlos. Bald wird klar, dass ihr Verschwinden kein Zufall ist: Lizzie ist auch eine Schlüsselfigur in einem gefährlichen Fall von Zuhälterei, in dem ein gewaltbereiter Verdächtiger auf freiem Fuß ist. Für Sarah Collins und ihr Team bedeutet das, dass jede Spurensuche zur tödlichen Gratwanderung werden kann.



Die erste dreiteilige Staffel von "The Tower" läuft am Donnerstag, 04. Dezember, ab 21.40 Uhr, bei ARTE am Stück. Die zweite Staffel mit vier Folgen folgt eine Woche später, ebenfalls auf ARTE. Wer nicht warten möchte, kann beide Staffeln bereits ab Montag, 01. Dezember, in der ARTE-Mediathek streamen. Die dritte Staffel der Krimiserie wurde bereits im September 2024 in Großbritannien ausgestrahlt. Ob sie ebenfalls auf ARTE gezeigt werden wird, steht noch nicht fest.

Die Serie basiert auf dem Roman "Post Mortem" der ehemaligen Polizistin Kate London. Geschrieben wurde die TV-Adaption von Patrick Harbinson. Regie führte Jim Loach. Bei Rotten Tomatoes erhielt "The Tower" 100 Prozent für authentische Polizeiarbeit. In Großbritannien feierte die Serie bereits im Herbst 2021 ihr Debüt. Nun ist sie erstmals im deutschen Fernsehen auf ARTE zu sehen. Eine vierte Staffel wird dem Vernehmen nach trotz guter Kritiken und durchaus großen Erfolges nicht mehr produziert.

The Tower – Do. 04.12. – ARTE: 21.40 Uhr


