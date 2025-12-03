Heidi Klum moderiert Auslosung der WM 2026: "Unglaubliche Ehre"

Schon bei der WM-Auslosung 2006 in Deutschland stand sie auf der Bühne, jetzt ist Heidi Klum auch für die Moderation der Auslosung für die kommende Weltmeisterschaft eingeplant. Das hat die Fifa offiziell verkündet. Demnach wird die "Germany's Next Topmodel"-Chefin gemeinsam mit den Schauspielern Kevin Hart und Danny Ramirez durch die Endrunden-Auslosung für die WM 2026 führen.

"Nachdem ich bereits vor zwanzig Jahren in meinem Heimatland an dieser Show beteiligt war, ist es etwas ganz Besonderes, nun erneut die Auslosung zu moderieren", sagt Heidi Klum selbst zu der Verkündung und bezeichnet es als "unglaubliche Ehre", Teil dieser "Magie" zu sein.

Bei der WM-Auslosung werden noch einige weitere Stars mit dabei sein. So wird es beispielsweise musikalische Darbietungen von Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger und den Village People geben. Wer die Auslosungsleiter und Assistenten sein werden, hat die Fifa noch nicht bekannt gegeben.

Die Auslosung für die WM 2026 findet am Freitag, 5. Dezember, um 18 Uhr im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington D.C. statt und wird vom ZDF live übertragen. Die deutsche Nationalmannschaft ist als einer der zwölf Gruppenköpfe gesetzt. Die WM wird vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen.