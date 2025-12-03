Home News Star-News

Heidi Klum moderiert Auslosung der WM 2026: "Unglaubliche Ehre"

03.12.2025, 14.46 Uhr
von Gianluca Reucher
Die Fifa hat angekündigt, dass Heidi Klum die Endrunden-Auslosung der WM 2026 moderieren wird. Unterstützt wird das Supermodel dabei von zwei bekannten Schauspielern.
Heidi Klum
Heidi Klums Halloween-Verkleidungen sorgen in den USA für viel Gesprächsstoff.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Monica Schipper

Schon bei der WM-Auslosung 2006 in Deutschland stand sie auf der Bühne, jetzt ist Heidi Klum auch für die Moderation der Auslosung für die kommende Weltmeisterschaft eingeplant. Das hat die Fifa offiziell verkündet. Demnach wird die "Germany's Next Topmodel"-Chefin gemeinsam mit den Schauspielern Kevin Hart und Danny Ramirez durch die Endrunden-Auslosung für die WM 2026 führen.

"Nachdem ich bereits vor zwanzig Jahren in meinem Heimatland an dieser Show beteiligt war, ist es etwas ganz Besonderes, nun erneut die Auslosung zu moderieren", sagt Heidi Klum selbst zu der Verkündung und bezeichnet es als "unglaubliche Ehre", Teil dieser "Magie" zu sein.

Bei der WM-Auslosung werden noch einige weitere Stars mit dabei sein. So wird es beispielsweise musikalische Darbietungen von Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger und den Village People geben. Wer die Auslosungsleiter und Assistenten sein werden, hat die Fifa noch nicht bekannt gegeben.

