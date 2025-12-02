Home News TV-News

Wer hilft, wenn niemand bezahlt? Ein Blick auf Deutschlands Ehrenamt

02.12.2025, 06.00 Uhr
von Hans Czerny
Ehrenamtliche Helfer sind das Rückgrat der Gesellschaft. Die ZDF-Doku "37°" zeigt beeindruckende Geschichten von Menschen, die ihr Herzblut in den Dienst der Gemeinschaft stellen.
Für Tim ist das Ehrenamt kein Nebenbei, sondern gelebte Verantwortung. Der Jüngste im Gemeinderat, der Jüngste in der Verbandsgemeinde, der jüngste Bürgermeister Deutschlands - mittendrin in all den kleinen und großen Entscheidungen.  Fotoquelle: ZDF / Johannes Meier
Ehrenamt auf hoher See: Matthias und seine Tochter Smilla sind als Seenotretter an der Nordseeküste im Einsatz.  Fotoquelle: ZDF / Johannes Meier
Verwaltung als Ehrenamt: Tim ist Deutschlands jüngster Dorfbürgermeister.  Fotoquelle: ZDF / Johannes Meier
Smilla lässt sich zur Seenotretterin ausbilden. Neben Schule, Nebenjob im Teeladen und Volleyballtraining. Weil es ihr wichtig ist, sich für andere einzusetzen.  Fotoquelle: ZDF / Johannes Meier
Ohne Ehrenamtliche würde es nicht funktionieren: Seenotrettung ist in Deutschland zumeist "Ehrensache".  Fotoquelle: ZDF / Johannes Meier
Ehrenamtlich für kinderfreundliche Radwege: Katrin organisiert Fahrraddemos in Frankfurt.  Fotoquelle: ZDF / Johannes Meier

Nicht jeder wird als Ehrenamtlicher so berühmt wie Tim Sieper. Sieper wurde mit seinen 19 Jahren der jüngste Bürgermeister Deutschlands und kümmert sich nun in der 200-Einwohner-Gemeinde Eckenroth in Rheinland-Pfalz um Ortsschilder, Spielplätze und Straßensanierungen. Feuerwehrmann ist er noch nebenbei.

37°: Ehrenamt – unersetzlich, unbezahlbar
Reportage • 02.12.2025 • 22:15 Uhr

Dass man sein Herzblut nicht unbedingt an solch einen Dauerjob verlieren muss, stellt hingegen Katrin, eine Mutter zweier Kinder aus Frankfurt, mit den von ihr organisierten Fahrraddemos für Kids ("Kidical Masses") unter Beweis. Die Projektmanagerin eines Pharmaunternehmens will, dass Fahrradfahren für Kinder sicherer wird.

Warum Ehrenamtliche für andere da sind – ohne Geld, Ruhm oder Karrierepläne

Hier wie dort gilt: Ehrenämter können vielfältig sein. Mal sind sie zeitlich begrenzt, mal können sie auf Dauer sein. Doch sind sie vor allem für Menschen mit einem gutem Herzen gemacht, wie die "37°"-Reportage "Ehrenamt – unersetzlich, unbezahlbar" zeigt. Die wollen im Idealfall der Gesellschaft helfen, ganz ohne pekuniären Zweck und selten genug für die öffentliche Ehre.

