Home News Film-News

Kino-Highlights der Woche: "Conjuring 4", "22 Bahnen" und "Tafiti"

Kino-Neustarts

Kino-Highlights der Woche: "Conjuring 4", "22 Bahnen" und "Tafiti"

04.09.2025, 10.20 Uhr
von Christopher Diekhaus
"22 Bahnen", "Tafiti – Ab durch die Wüste" und "Conjuring 4: Das letzte Kapitel", ein neuer Horrorfilm über die paranormalen Ermittler Ed und Lorraine Warren: Das sind die Kino-Highlights der Woche.
Conjuring 4: Das letzte Kapitel
Ed (Patrick Wilson) und Lorraine Warren (Vera Farmiga) stellen sich immer wieder dem Bösen.  Fotoquelle: 2025 Warner Bros. Entertainment
Conjuring 4: Das letzte Kapitel
Lorraine Warren (Vera Farmiga, links) und ihre Tochter Judy (Mia Tomlinson) haben etwas Unheimliches entdeckt.  Fotoquelle: 2025 Warner Bros. Entertainment
22 Bahnen
Von links nach rechts: Tilda (Luna Wedler), Ida (Zoë Baier) und ihre Mutter (Laura Tonke) wohnen in einer tristen Kleinstadt.  Fotoquelle: Constantin Film Distribution/Gordon Timpen
22 Bahnen
Jeden Tag schwimmt Tilda (Luna Wedler) genau 22 Bahnen.  Fotoquelle: Constantin Film Distribution/Gordon Timpen
Tafiti - Ab durch die Wüste
In der Wüste treffen Pinselohrschwein Pinsel (links) und Erdmännchen Tafiti (rechts) auf ein redseliges Rüsseltier.  Fotoquelle: Tradewind Pictures 2025
Tafiti - Ab durch die Wüste
Pinsel (links) und Tafiti (rechts) werden bei ihrer Suche nach der blauen Blume von dem Rüsseltier (sitzend) begleitet.  Fotoquelle: Tradewind Pictures 2025

Mit dem 2013 uraufgeführten Spukhausstreifen "Conjuring – Die Heimsuchung" schuf Filmemacher James Wan einen modernen Klassiker des Horrorgenres, aus dem die finanziell erfolgreichste Gruselreihe der Kinogeschichte entsprang. Acht Beiträge umfasst das sogenannte "Conjuring"-Universum bislang (sogar neun, rechnet man den lose damit verbundenen "Lloronas Fluch" hinzu). Kernstück des Franchise sind die "Conjuring"-Filme um das real existierende Dämonologenpaar Ed (Patrick Wilson) und Lorraine Warren (Vera Farmiga), die schon in drei Soloabenteuern auf die Jagd nach teuflischen Wesen gingen. "Conjuring 4: Das letzte Kapitel" läutet nun mutmaßlich ihre Abschiedsvorstellung auf der großen Leinwand ein.

Außerdem neu im Kino: die Romanverfilmung "22 Bahnen" über zwei Schwestern und ihre alkoholkranke Mutter und "Tafiti – Ab durch die Wüste", ein Animationsabenteuer nach einer beliebten Kinderbuchreihe.

Conjuring 4: Das letzte Kapitel

In den USA zählen die 2006 bzw. 2019 verstorbenen Eheleute Ed und Lorraine Warren zu den bekanntesten Experten in paranormalen Fragen. Immer wieder nahmen sich die beiden vermeintliche Spukfälle vor, untersuchten sie und berichteten in Büchern über ihre Erfahrungen. Große Berühmtheit erlangte beispielsweise die Geschichte um das angeblich verfluchte Amityville-Haus, auf die sich Hollywood begierig stürzte.

Derzeit beliebt:
>>Beatrice Egli verrät, wann sie auch mal Jogginghose trägt
>>Benno Fürmann: "Wenn ich Zeit habe, suche ich immer die Natur"
>>Sorge um Lady Gaga: Sie muss ein Konzert absagen!
>>Neue Drama-Serie "Task" von Brad Ingelsby - darum geht's

Auch "Conjuring – Die Heimsuchung" basiert auf den Aufzeichnungen der umstrittenen Dämonologen, die in James Wans Film die Hauptrollen spielen. Patrick Wilsons Ed und Vera Farmigas Lorraine gehen zudem in "Conjuring 2" (2016) und "Conjuring 3: Im Bann des Teufels" (2021) unheimlichen Geschehnissen nach. Einen Gastauftritt haben die beiden überdies in "Annabelle 3" (2019), einem der Ableger, die aus "Conjuring – Die Heimsuchung" hervorgingen.



Vier Jahre nach "Conjuring 3: Im Bann des Teufels" kommt nun ihr nächster großer Leinwandauftritt, bei dem es sich – der Titel deutet es an – um ihre Abschiedsvorstellung handeln könnte. Zumindest soll "Conjuring 4: Das letzte Kapitel" eine Art Schlussstrich unter die bisherigen Filme ziehen. Bei entsprechendem Erfolg an den Kinokassen sind weitere Schauerstücke mit den Warrens aber sicherlich denkbar.

Dem neuen Horrorthriller liegen die angeblichen Spukvorfälle im Haus der Familie Smurl zugrunde, die bereits in einem 1991 veröffentlichten Spielfilm für das US-amerikanische Fernsehen aufbereitet wurden. Ed und Lorraine werden dieses Mal im Jahr 1986 von Janet (Rebecca Calder) und Jack Smurl (Elliot Cowan) um Hilfe gebeten. Wie schon beim Vorgänger von 2021 saß Michael Chaves auf dem Regiestuhl, während Reihenmitbegründer James Wan als Produzent fungierte.

22 Bahnen

Gleich mit dem Debütroman einen Hit landen – davon träumen wohl alle Autoren. Ein solches Kunststück vollbrachte die 1995 geborene Caroline Wahl, die vorher unter anderem für den Diogenes Verlag in Zürich gearbeitet hatte. Ihr Erstling "22 Bahnen" avancierte nach seinem Erscheinen im Jahr 2023 zu einem Verkaufsschlager und konnte sich lange Zeit auf der Spiegel-Bestsellerliste halten. Kein Wunder, dass es da bis zu einer Verfilmung nicht lange dauern würde.

Die von Mia Maariel Meyer ("Die Saat") inszenierte Adaption handelt von der vielbeschäftigten Tilda (Luna Wedler). Unter einen Hut bringen muss die junge Frau nicht nur ihr Studium, ihre Arbeit an der Supermarktkasse und ihre Leidenschaft fürs Schwimmen. Auch ihre kleine Schwester Ida (Zoë Baier) braucht ihre Unterstützung. Oft kümmert sich Tilda noch dazu um ihre alkoholabhängige Mutter (Laura Tonke), mit der sie nach wie vor zusammenwohnt.

Während all ihre Freunde längst fortgezogen sind, hängt sie in einer Kleinstadt fest. Doch eines Tages scheint ein anderes Leben möglich. Tilda winkt eine Promotion-Stelle in Berlin. Und dann ist da noch Viktor (Jannis Niewöhner), der wie sie jeden Tag genau 22 Bahnen schwimmt. Gerade als alles gut werden könnte, entwickeln sich die Dinge zu Hause aber in eine völlig falsche Richtung.

Tafiti – Ab durch die Wüste

In vielen deutschen Kinderzimmern sind sie zu finden: Bücher aus der Reihe um das pfiffige Erdmännchen Tafiti, die aus der Feder von Julia Boehme stammen. Mit "Tafiti – Ab durch die Wüste" finden die Geschichten nun erstmals ihren Weg ins Kino. Seine Premiere feierte der Animationsfilm Ende Juni 2025 beim Filmfest München in der Sektion "Cinekindl", wo er den Publikumspreis erringen konnte.

Hauptfigur Tafiti (Stimme: Cosima Henman) ist eigentlich recht neugierig. Doch sein Opapa schärft ihm immer wieder ein, dass Erdmännchen unter sich bleiben sollten. Andere Tiere, selbst niedliche Schmetterlinge, seien viel zu gefährlich. Eines Tages lernt Tafiti allerdings das tollpatschige Pinselohrschwein Pinsel (Bürger Lars Dietrich) kennen, das ihm auf der Suche nach Freunden zum Bau der Erdmännchen folgt.

Dort geschieht schließlich ein schrecklicher Unfall. Opapa wird von einer giftigen Schlange gebissen und ist dem Tod geweiht. Einzig eine sagenumwobene blaue Blume könnte ihn noch retten. Kurzerhand macht sich Tafiti auf den beschwerlichen Weg durch die Wüste und ärgert sich zunächst, dass Pinsel ihm nicht von der Seite weicht. Der Beginn eines Abenteuers, in dem es um Toleranz, Vertrauen und Freundschaft geht.

Benno Fürmann: "Wenn ich Zeit habe, suche ich immer die Natur"
Benno Fürmann, bekannt als Naturbursche und Schauspieler, verleiht der ARD-Dokureihe "Erlebnis Erde: Faszination Europa" seine Stimme. Die Doku zeigt unbekannte Facetten der Natur Europas.
Europas Natur
Benno Fürmann

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Red Notice" überholt: Dieser Netflix-Film ist der neue Rekordhalter!
Krasser Erfolg
KPop Demon Hunters
Das Detektiv-Quartett der Seniorenresidenz
Starbesetzte Krimi-Adaption
The Thursday Murder Club
Neue DVDs und Blu-rays: Soderberghs Comeback und mehr
DVD-Neuheiten
"Black Bag - Doppeltes Spiel"
Neue DVD-Highlights: Spannende Filme für Zuhause
DVD-Neuerscheinungen
"Black Bag - Doppeltes Spiel"
"Alien: Earth": Wie realistisch ist die Serienversion des Endlos-Horrors?
Was sich lohnt
Alien: Earth
Das ist die beste Stephen-King-Verfilmung aller Zeiten!
Kritikerwertung
Stephen King
Sonne und Beton: Free-TV-Premiere auf RTL
"Sonne und Beton"
"Sonne und Beton"
Kino-Neustarts: "Die nackte Kanone", "Wilma will mehr" und "Together - Unzertrennlich"
Kino-Highlights
Die nackte Kanone
Früher verbreitete sie Magie, heute Hass: So zerstörte J.K. Rowling ihr Image
Kontroverse Autorin
J.K. Rowling
Hugh Grant als Psychopath in "Heretic": Die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Heretic"
"Wolfswinkel": So gut war das ARD-Drama mit Claudia Eisinger
Kritik
"Wolfswinkel"
"Der Hobbit – Eine unerwartete Reise": Kritik zum Filmklassiker von Peter Jackson
"Der Hobbit – Eine unerwartete Reise"
Der Hobbit - Eine unerwartete Reise
"Sportschau: Slowakei – Deutschland": Schafft Deutschland den Pflichtsieg?
WM-Qualifikation
Florian Wirtz
"Trügerische Alpenidylle": Zerstört der Klimawandel den Alpentourismus?
Gefahren in den Bergen
Trügerische Alpenidylle
"Mythos Albert Schweitzer": Doku beleuchtet den Humanisten kritisch
Ein Visionär mit Schattenseite
Das Urwaldkrankenhaus - Mythos Albert Schweitzer
Gewaltattacke auf Krimi-Star: Warum jetzt die Polizei ermittelt
Schockierender Angriff
Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn
Geheimnisvolle Andeutungen: Läuft bei Beatrice Egli & Florian Silbereisen mehr?
Nach TV-Auftritt
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.
“Die große Maus-Show”: So hat sich Florian Silbereisen geschlagen
Quiz-Debüt
Florian Silbereisen steht vor einem Tisch, im Hintergrund sitzt Publikum.
Deutscher Fernsehpreis 2025: Otto Waalkes erhält Ehrenpreis
Comedy-Legende
Otto Waalkes trägt eine Kappe und lächelt.
So viel verdienen die ZDF-Moderatoren Andrea Kiewel, Markus Lanz & Co.
Gehaltsliste enthüllt
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
Verrückt: Dieser Star lockte neuen Moderator schon vor Jahren zur "Sportschau"
Sportmoderatoren-Wechsel
Sportschau
Star-Allüren? Backstage-Streit zwischen Inka Bause und Helene Fischer
Zoff hinter den Kulissen
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.
Bill Kaulitz legt nach Poolparty krasses Geständnis ab
"Wir haben es getan!"
Bill Kaulitz
Der nächste Abschied: Ein weiterer Star verlässt den "Tatort" Dortmund
Nach nur fünf Jahren
Jörg Hartmannn (Rolle Peter Faber), Alina Strotkamp (Bavaria Fiction), Lucia Staubach (Produzentin Bavaria Fiction), Torsten C. Fischer (Regie), Andreas Köhler (Bildgestaltung), Alessija Lause (Ira Klanić), Stefanie Reinsperger (Rosa Herzog), Malick Bauer
Nackte Schönheit: Diese Stars erschienen im höheren Alter im „Playboy“
Schönheit ohne Verfallsdatum
Grazile Weiblichkeit: Mit 44 Jahren zog Simone Thomalla 2010 für das Männermagazin blank. Bei einer Leserumfrage des Magazins von 2015 wurde die ehemalige "Tatort"-Kommissarin, mit ihren damals 50 Jahren, unter die "Top 25 der schönsten Stars in Deutschland'" gewählt.
Im Bilderalbum der Moderatorin gekramt: Andrea Kiewels Verwandlung!
Kaum wiederzuerkennen!
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
GZSZ-Star Anne Menden wird Mama – so lange wird die Babypause!
Ihr erstes Kind
Anne Menden und Gustav Masurek
Charlie Sheen wird 60: Das wurde aus dem abgestürzten "Two and a Half Men"-Star
Nach Totalabsturz
aka Charlie Sheen
Dieser "Tatort"-Star wird Eltons Nachfolger bei "Wer weiß denn sowas?"
Bekannter Ersatz
Wer weiß den sowas?
Ex-Dortmund-Trainer wird neuer Fußball-Experte bei RTL
Von der Trainerbank ins Studio
Edin Terzić