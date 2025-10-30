"ES: Welcome to Derry": Die Vorgeschichte von Pennywise

Horrorhelden gibt es in der Kinogeschichte zuhauf. Doch nur wenige haben dem Publikum derart viele schlaflose Nächte bereitet wie Pennywise. Der Killerclown mit dem diabolischen roten Grinsen in der Fratze gilt als furchteinflößendste Kreatur aus der Ideenwelt von Gruselautor Stephen King. Doch trotz dreier Kinofilme und einer TV-Miniserie blieb eine Frage bis dato noch offen: Woher kommt der Harlekin eigentlich? Und warum terrorisiert er ausgerechnet das verschlafene Städchen Derry? Der Beantwortung dieser Fragen nimmt sich die HBO-Serie "ES: Welcome to Derry" (ab 27. Oktober, Sky und WOW) an.

Dafür geht es in der Zeit etwas weiter zurück als in den Kinofilmen zuletzt. Statt 1989 ("ES", 2017) und 2016 ("ES Kapitel 2", 2019) setzt Staffel eins der Serienfassung im Jahr 1962 an. Und die "ES"-erprobten Macher um Regisseur Andy Muschietti und Showrunner Jason Fuchs fackeln nicht lange: Schon in den ersten Momenten des Derry-Schauertrips legt sich ein tiefer Schatten über die vermeintlich beschauliche Idylle. Der kleine Matti (Myles Ekhardt) verschwindet – verstörend explizit bebildert.

Schon jetzt ist klar: "ES: Welcome to Derry" bekommt zwei weitere Staffeln In der Folge versuchen die Freunde des Jungen um Lily (Clara Stack), Phil (Jack Molloy Legault) und Theodore (Mikkal Karim Fidler), ihren verschollenen Kumpel aufzuspüren. "ES"-typisch folgen bald mysteriöse Stimmen im Kopf und bedrohliche Rufe aus den Abflussrohren. Derweil strebt die Familie von Major Hanlon (Jovan Adepo) einen Neuanfang in Derry an. Doch vor Ort sehen sie sich mit Skepsis, Vorurteilen und Rassismus konfrontiert. Und dann ist da ja auch Gruselclown Pennywise (Bill Skarsgård), der sich mal subtil, mal mit der Brechstange Bahn in den Alltag der Bewohner von Derry bricht.

Letzteren verstehen die Macher als "interdimensionales Wesen, das Angst und Hass nutzt, um zu spalten". So jedenfalls beschrieb es Co-Showrunner Brad Kane laut "Hollywood Reporter". Man wolle die sozialen Begleitumstände der 60er-Jahre mit "dem Horror und den Themen aus Mr. Kings Buch" vereinen. Zudem versprechen die Verantwortlichen, dass aufgrund des seriellen Formats Katastrophen von Kings Buchvorlagen verarbeitet werden – etwa der Brand in der Bar "Black Spot" oder das Massaker der Bradley-Gang.

Generell nimmt sich HBO in der Serienfassung von "ES" für die Vorgeschichte rund um Pennywise viel Zeit: Schon jetzt ist klar, dass es insgesamt drei Staffeln der Produktion geben wird. Diese begeben sich in der Zeitachse rückwärts erzählt auf Spurensuche bis hin zur Geburt allen Übels. Spielt Staffel eins noch im Jahr 1962, geht es anschließend im 27-Jahre-Turnus (Pennywise fällt nach seiner "Nahrungsaufnahme" von Angst in einen 27-jährigen Schlaf) in die Retrospektive: Staffel zwei soll 1935 spielen, der Abschluss der Serien-Trilogie dann 1908.

