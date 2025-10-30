Home News Film-News

"ES: Welcome to Derry": Die Vorgeschichte von Pennywise

Pennywise Ursprung

"ES: Welcome to Derry": Die Vorgeschichte von Pennywise

30.10.2025, 09.45 Uhr
von Julian Weinberger
Die neue HBO-Serie "ES: Welcome to Derry" enthüllt die Ursprünge von Stephen Kings ikonischem Horrorclown Pennywise. Die Geschichte beginnt 1962 und zieht Zuschauer in den dunklen Bann von Derry, einer Stadt voller Geheimnisse und Angst. Weitere Staffeln sind bereits geplant.
Es: Welcome To Derry
Warum terrorisiert Pennywise eigentlich das verschlafene Nest Derry? Die neue HBO-Serie "Es: Welcome To Derry" nimmt sich dieser Frage an.  Fotoquelle: Home Box Office
Es: Welcome To Derry
Matti (Myles Ekhardt) ist das erste von mehreren Kindern, die unter ungeklärten Umständen in Derry verschwinden.  Fotoquelle: Home Box Office
Es: Welcome To Derry
Eine Gruppe von Freunden steht im Mittelpunkt der neuen Serie "Es: Welcome To Derry". Sie erwartet nichts weniger als das Grauen.  Fotoquelle: Sky
Es: Welcome To Derry
Major Hanlon (Jovan Adepo) schlägt in Derry wegen seiner Hautfarbe Skepsis entgegen.  Fotoquelle: Home Box Office
Es: Welcome To Derry
Suchen verzweifelt nach ihrem verschwundenen Freund Matti - und begeben sich dabei selbst in große Gefahr, von links: Phil (Jack Molloy Legault), seine kleine Schwester (Matilda Legault), Lily (Clara Stack) und Theodore (Mikkal Karim Fidler).   Fotoquelle: Home Box Office
Es: Welcome To Derry
In den dunklen Tiefen von Derry lauert das Böse: Pennywise (Bill Skarsgård).  Fotoquelle: Home Box Office

Horrorhelden gibt es in der Kinogeschichte zuhauf. Doch nur wenige haben dem Publikum derart viele schlaflose Nächte bereitet wie Pennywise. Der Killerclown mit dem diabolischen roten Grinsen in der Fratze gilt als furchteinflößendste Kreatur aus der Ideenwelt von Gruselautor Stephen King. Doch trotz dreier Kinofilme und einer TV-Miniserie blieb eine Frage bis dato noch offen: Woher kommt der Harlekin eigentlich? Und warum terrorisiert er ausgerechnet das verschlafene Städchen Derry? Der Beantwortung dieser Fragen nimmt sich die HBO-Serie "ES: Welcome to Derry" (ab 27. Oktober, Sky und WOW) an.

Dafür geht es in der Zeit etwas weiter zurück als in den Kinofilmen zuletzt. Statt 1989 ("ES", 2017) und 2016 ("ES Kapitel 2", 2019) setzt Staffel eins der Serienfassung im Jahr 1962 an. Und die "ES"-erprobten Macher um Regisseur Andy Muschietti und Showrunner Jason Fuchs fackeln nicht lange: Schon in den ersten Momenten des Derry-Schauertrips legt sich ein tiefer Schatten über die vermeintlich beschauliche Idylle. Der kleine Matti (Myles Ekhardt) verschwindet – verstörend explizit bebildert.

Schon jetzt ist klar: "ES: Welcome to Derry" bekommt zwei weitere Staffeln

In der Folge versuchen die Freunde des Jungen um Lily (Clara Stack), Phil (Jack Molloy Legault) und Theodore (Mikkal Karim Fidler), ihren verschollenen Kumpel aufzuspüren. "ES"-typisch folgen bald mysteriöse Stimmen im Kopf und bedrohliche Rufe aus den Abflussrohren. Derweil strebt die Familie von Major Hanlon (Jovan Adepo) einen Neuanfang in Derry an. Doch vor Ort sehen sie sich mit Skepsis, Vorurteilen und Rassismus konfrontiert. Und dann ist da ja auch Gruselclown Pennywise (Bill Skarsgård), der sich mal subtil, mal mit der Brechstange Bahn in den Alltag der Bewohner von Derry bricht.

Derzeit beliebt:
>>„Du gehörst hier nicht hin“: Florian Silbereisen fliegt aus Backstage-Bereich
>>Wilde Frisuren: So sah "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel früher aus
>>"Kohlrabenschwarz": Kritik zur Mystery-Serie mit Michael Kessler im BR
>>Neue DVDs: "Mission Impossible", "The Life of Chuck" und "Superman"

Letzteren verstehen die Macher als "interdimensionales Wesen, das Angst und Hass nutzt, um zu spalten". So jedenfalls beschrieb es Co-Showrunner Brad Kane laut "Hollywood Reporter". Man wolle die sozialen Begleitumstände der 60er-Jahre mit "dem Horror und den Themen aus Mr. Kings Buch" vereinen. Zudem versprechen die Verantwortlichen, dass aufgrund des seriellen Formats Katastrophen von Kings Buchvorlagen verarbeitet werden – etwa der Brand in der Bar "Black Spot" oder das Massaker der Bradley-Gang.



Generell nimmt sich HBO in der Serienfassung von "ES" für die Vorgeschichte rund um Pennywise viel Zeit: Schon jetzt ist klar, dass es insgesamt drei Staffeln der Produktion geben wird. Diese begeben sich in der Zeitachse rückwärts erzählt auf Spurensuche bis hin zur Geburt allen Übels. Spielt Staffel eins noch im Jahr 1962, geht es anschließend im 27-Jahre-Turnus (Pennywise fällt nach seiner "Nahrungsaufnahme" von Angst in einen 27-jährigen Schlaf) in die Retrospektive: Staffel zwei soll 1935 spielen, der Abschluss der Serien-Trilogie dann 1908.

Warum „Bergdoktor“-Star Hans Sigl nicht aufs „Traumschiff“ will
„Leinen los? Ohne mich!“ – Der „Bergdoktor“ bleibt lieber in den Alpen und hat dafür gute Gründe.
Klare Entscheidung
Hans Sigl auf der Bühne.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Mark Ruffalo über Geschlechterrollen: "Wir sind Männer in einem umfassenderen Sinn"
Ruffalo als FBI-Agent
Mark Ruffalo
"Fluch der Karibik"-Star über eigene Abhängigkeit: "Mein Gedächtnis ist an mein Telefon ausgelagert"
Künstliche Intelligenz
Tom Hollander
Catan erobert Netflix: Brettspiel wird zur Serie
Neue Serie
Die Siedler von Catan
"The Iris Affair": Kampf gegen den KI-Untergang
KI-Thriller
"The Iris Affair" | Sky + Wow
13. Staffel "Hubert ohne Staller": So verrückt sind die neuen Folgen!
Schrulliger Krimi
Neue Folgen: Hubert ohne Staller
"Friesland – Tief im Dreck": Darum ging's im letzten Krimi von Theresa Underberg
Rückkehr und Abschied?
Friesland - Tief im Dreck
Neue ARD-Serie: Wie verändert ein Unfall so viele Leben?
"Hundertdreizehn"
Hundertdreizehn
Neue "Game of Thrones"-Serie: Trailer gibt Startdatum bekannt
Neues Westeros-Abenteuer
Game of Thrones
Neue DVDs und Blu-rays: Ethan Hunt und Superman kehren zurück
Heimkino-Highlights
"Mission Impossible - The Final Reckoning"
Remnick: US-Marshal gegen Schwerverbrecher in Alaska
Action in Alaska
"Remnick" | Apple TV+
Verrückt: Die Liebesstory von Jan Josef Liefers und Anna Loos
25 Jahre zusammen
Jan Josef Liefers und Anna Loos zählen zu Deutschlands bekanntesten Paaren.
"Markus Lanz – Flucht": Warum flüchtet der Mensch aus seiner Heimat?
Migration
Markus Lanz - Flucht
"Bayerischer Kabarettpreis 2025": Alle Infos zur großen Preisverleihung
Satire-Ehrung
Bayerischer Kabarettpreis 2025
17. Staffel "Die Bergretter": Darum geht's in der neuen Folge mit Sebastian Ströbel!
Neue Folgen
Sebastian Ströbel im Interview
"Geisternetze – Der Usedom-Krimi": Darum geht's im neuen Film mit Katrin Sass
Nordische Familienintrige
Geisternetze - Der Usedom-Krimi
Maite Kelly enthüllt Beziehungs-Status und rechnet mit der Öffentlichkeit ab: "Ich fand's armselig"
Maite Kellys Liebesleben
Maite Kelly
Bill Kaulitz wird Teil von ARD-Live-Krimi: "Fühle mich sehr geehrt"
Live-Krimi-Event
"Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner"
Konkurrenz für Florian Silbereisen? Seine Familienmitglieder machen Musik
Gleich zwei Talente
Florian Silbereisen auf der Bühne.
Warum „Bergdoktor“-Star Hans Sigl nicht aufs „Traumschiff“ will
Klare Entscheidung
Hans Sigl auf der Bühne.
Sky du Mont wütet gegen Florian Silbereisen: "hat null Präsenz"
Kritik am ZDF
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Was wurde eigentlich aus den Stars von "Doctor's Diary"?
Krankenhaus-Serie
Was wurde aus den "Doctor's Diary"-Stars?
„Rosenheim-Cops“-Star über fehlende Job-Angebote: „Mittlerweile kommt nichts mehr“
Herausforderungen im Schauspiel
Karin Thaler im Interview
Vornehm bleibt hier niemand: Neue Detektivserie mit Emma Thompson lohnt sich!
Explosive Ermittlungen
"Down Cemetery Road" | Apple TV
Schock in neuer Mälzer-Show: "Eine der schlimmsten Schnittverletzungen, die ich je gesehen habe"
Drama in der Küche
Mälzers Meisterklasse
"Sieben Stunden" unter Vollnarkose: Bill Kaulitz musste sich "großer OP" unterziehen
OP vor der Halloween-Party
Bill Kaulitz
„Angst ist der schlechteste Wegbegleiter“: Evelyn Burdecki ganz offen
Im Interview
Evelyn Burdecki mit einem Koffer.
Krass: Deshalb schrieb „Bergretter“-Star Sebastian Ströbel sein Testament
Arktis-Abenteuer
Sebastian Ströbel
Florian Silbereisen: Neue Romanze an Bord des „Traumschiffs“?
Abenteuer in Südafrika
Sophia Berg (Valentina Pahde) sitzt im vorderen Sitz eines roten Doppeldeckerflugzeug. Lachend und mit der Daumen-hoch-Geste blickt sie auf den Sitz hinter sich, in dem Max Parger (Florian Silbereise) sitzt.
Sebastian Ströbel: So hält der "Bergretter"-Star Familie und Beruf zusammen
Familienleben
Sebastian Ströbel im Interview
Neuer TV-Job: Ex-GNTM-Star Rebecca Mir wechselt von ProSieben zu RTL
Moderatorinnenwechsel
Exclusiv