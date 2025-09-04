Home News Star-News

Nach 14 Jahren Ehe: Schauspiel-Paar verkündet Liebes-Aus

Überraschende Trennung

04.09.2025, 12.37 Uhr
von Anja Kratz
Damit hätte wohl kaum jemand gerechnet: Nach rund 15 gemeinsamen Jahren ist die Ehe von Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes gescheitert. Das Promi-Paar, das in der Öffentlichkeit stets wie ein echtes Traumpaar wirkte, hat nun überraschend sein Ehe-Aus bekannt gegeben.
Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes
Die beiden sind Eltern einer Tochter: Christian Ulmen (49) und Collien Ulmen-Fernandes (43) gaben nach 14 Jahren Ehe ihre Trennung bekannt.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka

Die Nachricht kommt wie ein Schock für viele Fans, denn Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes galten lange als eines der beständigsten Paare der deutschen Unterhaltungsbranche. In einem gemeinsamen Statement erklärten die beiden: „Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben. Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein.“

Er ermittelt als „Tatort"-Kommissar - sie ist die beliebte „Traumschiff"-Ärztin

Kennengelernt hatten sich der Schauspieler und die Moderatorin 2010 im Rahmen der Dreharbeiten zu Ulmens Serie „Snobs – Sie können auch ohne dich“. Ulmen-Fernandes spielte damals die Ehefrau des Produzenten – und auch abseits der Kameras funkte es, schnell wurden sie ein Paar. 2011 folgte die romantische Hochzeit, ein Jahr später krönte die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter das Glück des Traumpaares. Immer wieder betonten beide, wie sehr sie ihre Privatsphäre schützen wollten – ein Grund dafür, weshalb das Zerbrechen der Ehe im Stillen passierte.

Christian Ulmen, bekannt aus Kinohits wie „Herr Lehmann“ und als „Tatort“-Kommissar an der Seite von Nora Tschirner, und Collien Ulmen-Fernandes, die als VIVA-Moderatorin eine ganze Generation prägte, schienen privat wie beruflich perfekt zueinander zu passen. Doch hinter den Kulissen scheinen die Dinge schon länger anders gelaufen zu sein. Ein genauer Grund für das Ehe-Aus wurde bislang nicht genannt.

Erst 2023 wanderten sie nach Mallorca aus, jetzt legt sie seinen Namen ab

Auffällig ist allerdings: Sie nutzt inzwischen wieder ihren Mädchennamen Fernandes, hat den Nachnamen Ulmen abgelegt – ein deutliches Zeichen dafür, dass das Kapitel ihrer Ehe für die „Traumschiff“-Ärztin endgültig abgeschlossen sei.

Drei Stars brechen Tabus: Aufklärung aus Krebsangst!
Intim, direkt und ehrlich: Influencerin Lisa-Marie Straube, Sängerin Vanessa Mai und die TV-Journalistin Collien Ulmen-Fernandes sprechen über das HP-Virus, Krebserkrankungen und warum Aufklärung Leben retten kann.
HPV, Impfung und Co.
Lisa-Marie Straube, Vanessa Mai und Collien Ulmen-Fernandes

In einem Interview mit BILD Anfang dieses Jahres berichtete die Schauspielerin noch vom gemeinsamen Familienleben. Spuren einer Krise oder gar einer Trennung waren zu dem Zeitpunkt noch nicht zu vernehmen. Im Gegenteil: Erst vor zwei Jahren wanderte die dreiköpfige Familie auf die spanische Insel Mallorca aus. Gegenüber BILD erklärte sie: „Christian hat in Deutschland quasi alle Zelte abgebrochen“ Die 43-Jährige habe hingegen noch eine Wohnung in Hamburg, „weil ich viel in Deutschland drehe“.

