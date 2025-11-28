Samira Yavuz packt aus: Abtreibung im Alter von 18 Jahren

Heute ist Samira Yavuz Mutter von zwei Töchtern. In ihrem Podcast "Main Character Mode" offenbarte sie nun, bereits in der Vergangenheit schwanger gewesen zu sein.

Samira Yavuz über ihre ungeplante Schwangerschaft mit 18 Jahren 18 Jahre alt sei Yavuz gewesen, als es ihr auf einer Party plötzlich schlecht ging. "Mir war speiübel und das hat verhältnismäßig gar nicht zu dem Alkohol gepasst, den ich konsumiert hatte", erinnert sich der Realitystar. Aufgrund der ungewohnten körperlichen Reaktion habe sie sich damals zum Arzt begeben, der einen "Golf- oder Tennisball"-großen Tumor zu erkennen glaubte – eine Fehldiagnose, wie ein anderer Arzt wenig später feststellte.

"Ich war nicht bereit für ein Kind", beschreibt Yavuz heute ihre damaligen Gedanken zu der Erkenntnis, dass sie nicht krank, sondern schwanger war. "Das war ein ganz krasser Unfall. Es war auch zu viel für meine Beziehung. Mein Freund kam damit auch nicht zurecht." Früh habe sich abgezeichnet, "dass das nicht funktionieren kann".

Samira Yavuz: So schloss sie Frieden mit ihrer Entscheidung So habe sich die heute 31-Jährige letztlich für eine Abtreibung entschieden. Leicht sei ihr dies nicht gefallen: "Ich bin danach nach Hause gekommen – und ich kann dieses Gefühl kaum in Worte fassen", erzählt Yavuz. "Das hat sich so leer angefühlt. Ich habe mich selber so hart und so scharf dafür verurteilt."

Lange Zeit habe sie sich selbst große Vorwürfe gemacht. Das "Schlimmste an dieser ganzen Geschichte" sei ihre Furcht gewesen, "dass ich von Gott dafür bestraft werde und dann für immer kinderlos bleibe", erklärt die Münchnerin. Mit der Geburt ihrer älteren Tochter Nova im Mai 2022 habe sie letztendlich ihren "Frieden damit schließen können".

Samira Yavuz hatte 2021 in der RTL-Datingshow "Bachelor in Paradise" den Ex-"Bachelorette"-Kandidaten Serkan Yavuz kennengelernt. Schon in der Wiedersehensshow des Formats hatten beide verkündet, ein gemeinsames Kind zu erwarten. Im Mai 2024 gab das inzwischen verheiratete Paar die Geburt einer weiteren Tochter bekannt. Nur wenige Monate später, im Februar 2025, trennten sich die ehemaligen "Sommerhaus der Stars"-Sieger.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

