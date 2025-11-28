Zwei Omis mischen das Fest auf: „Fast perfekte Weihnachten“ im Ersten

Worum geht es an Weihnachten? Geschenke? Das große Festessen? Ein paar Tage Ruhe vom Stress des Alltags? Nein, für Vincent (Franck Dubosc) ist Weihnachten vor allem "das Fest der Familie". So trifft es ihn hart, als kurz vor Heiligabend alle Kinder der Reihe nach absagen. Sollen er und seine Frau Beatrice (Emmanuelle Devos) wirklich nur zu zweit feiern? Eine traurige Vorstellung, der Vincent in der französischen Komödie "Fast perfekte Weihnachten" (Regie und Drehbuch: Clément Michel) mit einer großen, aber folgenreichen Geste begegnet. Das Erste zeigt den Kinofilm aus dem Jahr 2023 nun zu später Stunde.

Fast perfekte Weihnachten Weihnachtskomödie • 28.11.2025 • 23:55 Uhr

Einladung aus Nächstenliebe: Vincent holt zwei Seniorinnen aus dem Altersheim Die Weihnachtsmesse bringt Vincent auf die entscheidende Idee. Es gibt viele Menschen, die an Weihnachten einsam und alleine singt, erzählt der Pastor. Und Vincent denkt: Warum nicht so jemanden suchen und zu sich und Beatrice einladen? Weihnachten, das heißt ja schließlich auch Nächstenliebe. In einem Altersheim wird Vincent "fündig", entgegen der ursprünglichen Planung bringt er sodann gleich zwei Seniorinnen mit nach Hause: Monique (Danièle Lebrun) und Jeanne (Danielle Fichaud).

Die beiden einsamen Rentnerinnen nehmen die Einladung mit großer Dankbarkeit an, ihre guten Manieren aber lassen die Krawall-Omas im Altersheim zurück. Schon beim Eintreten in die Wohnung meckern sie, dass es "stinkt" (Barsch an Trüffeln), dann sind ihnen die Gästebetten zu klein, später saufen sie noch Parfüm (das sie fälschlicherweise für Rum halten), und am Ende steht das ganze Wohnzimmer in Flammen. Da mischt sich zur Nächstenliebe auch ein bisschen die Lust, jemanden zu ermorden. In jedem Fall: ein Weihnachtsfest, an das sich alle Beteiligten lange erinnern werden!

Fast perfekte Weihnachten – Fr. 28.11. – ARD: 23.55 Uhr

