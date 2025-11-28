Home News Film-News

Zwei Omis mischen das Fest auf: „Fast perfekte Weihnachten“ im Ersten

Diese zwei Omas ruinieren Vincents Heiligabend – herrlich chaotisch

28.11.2025, 06.30 Uhr
von Jasmin Herzog
In der französischen Komödie "Fast perfekte Weihnachten" sorgen Vincent und Beatrice für ein unvergessliches Fest, als sie zwei chaotische Rentnerinnen einladen. Zu sehen im Ersten.
Advent, Advent, die Hütte brennt: Die beiden Seniorinnen Monique (Danièle Lebrun, Bild) und Jeanne (Danielle Fichaud) sind keine ganz unkomplizierten Gäste, wie sich in "Fast perfekte Weihnachten" zeigt.   Fotoquelle: rbb/Arnaud Borrel/2023 Gaumont – TF1 Films Production
Vincent (Franck Dubosc) möchte Weihnachten nicht alleine mit seiner Frau Béatrice (Emmanuelle Devos, zweite von rechts) feiern, schließlich ist alles vorbereitet für ein großes Fest. Als die Kinder absagen, lädt er die Seniorinnen Monique (Danièle Lebrun, links) und Jeanne (Danielle Fichaud) aus dem Altersheim ein.  Fotoquelle: rbb/Arnaud Borrel/2023 Gaumont – TF1 Films Production

Worum geht es an Weihnachten? Geschenke? Das große Festessen? Ein paar Tage Ruhe vom Stress des Alltags? Nein, für Vincent (Franck Dubosc) ist Weihnachten vor allem "das Fest der Familie". So trifft es ihn hart, als kurz vor Heiligabend alle Kinder der Reihe nach absagen. Sollen er und seine Frau Beatrice (Emmanuelle Devos) wirklich nur zu zweit feiern? Eine traurige Vorstellung, der Vincent in der französischen Komödie "Fast perfekte Weihnachten" (Regie und Drehbuch: Clément Michel) mit einer großen, aber folgenreichen Geste begegnet. Das Erste zeigt den Kinofilm aus dem Jahr 2023 nun zu später Stunde.

ARD
Weihnachtskomödie • 28.11.2025 • 23:55 Uhr

Einladung aus Nächstenliebe: Vincent holt zwei Seniorinnen aus dem Altersheim

Die Weihnachtsmesse bringt Vincent auf die entscheidende Idee. Es gibt viele Menschen, die an Weihnachten einsam und alleine singt, erzählt der Pastor. Und Vincent denkt: Warum nicht so jemanden suchen und zu sich und Beatrice einladen? Weihnachten, das heißt ja schließlich auch Nächstenliebe. In einem Altersheim wird Vincent "fündig", entgegen der ursprünglichen Planung bringt er sodann gleich zwei Seniorinnen mit nach Hause: Monique (Danièle Lebrun) und Jeanne (Danielle Fichaud).

Die beiden einsamen Rentnerinnen nehmen die Einladung mit großer Dankbarkeit an, ihre guten Manieren aber lassen die Krawall-Omas im Altersheim zurück. Schon beim Eintreten in die Wohnung meckern sie, dass es "stinkt" (Barsch an Trüffeln), dann sind ihnen die Gästebetten zu klein, später saufen sie noch Parfüm (das sie fälschlicherweise für Rum halten), und am Ende steht das ganze Wohnzimmer in Flammen. Da mischt sich zur Nächstenliebe auch ein bisschen die Lust, jemanden zu ermorden. In jedem Fall: ein Weihnachtsfest, an das sich alle Beteiligten lange erinnern werden!



Fast perfekte Weihnachten – Fr. 28.11. – ARD: 23.55 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

