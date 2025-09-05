Home News Star-News

Warum Verona Pooth jetzt in Dubai lebt

Ab in die Emirate

Warum Verona Pooth jetzt in Dubai lebt

05.09.2025, 09.18 Uhr
von Julian Flimm
Verona Pooth ist mit Sohn Rocco nach Dubai gezogen. Jetzt hat die Moderatorin verraten, was sie zum Umzug bewegt hat.
Verona Pooth lächelt in die Kamera.
Verona Pooth lebt aktuell in Dubai.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Georg Wendt

Die Moderatorin Verona Pooth hat vor Kurzem verraten, dass sie mittlerweile mit einem Teil ihrer Familie in Dubai lebt. Gemeinsam mit ihrem Sohn Rocco fasste Pooth den Entschluss, in die Vereinigten Arabischen Emirate zu ziehen. Auslöser war Roccos Wunsch nach einem Austauschjahr in Dubai – doch seine Mutter hielt ihn für zu jung. Daher beschloss sie, ihn zu begleiten; das verriet Pooth in einem Interview mit bild.de.

Das neue Leben in Dubai

Verona Pooth betont, dass sie nicht endgültig auswandern: Die Familie will nur „für eine gewisse Zeit“ in Dubai leben. Wie lange genau das Abenteuer dauern wird, ist noch offen. Schon in der Vergangenheit waren die Pooths mehrfach in Dubai unterwegs.

Nicht die ganze Familie Pooth zieht um

Während Mutter und Sohn in Dubai leben, bleibt Ehemann Franjo Pooth überwiegend in Deutschland. Die Villa im Düsseldorfer Viertel Meerbusch, bislang der Wohnsitz der Familie, soll künftig vermietet werden. Franjo hat eine neue Bleibe in Düsseldorf gefunden und besucht seine Familie jetzt etwa einmal pro Monat in den Arabischen Emiraten – schon vorher lebte das Paar berufsbedingt oft räumlich getrennt.

Verona Pooth mit ihrem Sohn Rocco (Bildquelle: picture alliance/dpa | Henning Kaiser)



Verona Pooth selbst ist stolz auf ihren Umzug nach Dubai, wie sie im Interview verrät: "Für das Mädchen aus Hamburg, das aus einfachen Verhältnissen kommt, habe ich es ziemlich weit gebracht." Und ihre Karriere ist noch nicht zu Ende: In Dubai wagt sie jetzt den Einstieg ins Immobilienbusiness.

Familie Pooth im Überblick

Verona und Franjo Pooth sind seit 2000 ein Paar, ihr erster Sohn San Diego kam 2003 zur Welt. Der lebt mittlerweile in Berlin, studiert und gewann dieses Jahr die TV-Show „Let's Dance“. 2011 wurde dann der zweite Sohn Rocco geboren.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Let's Dance" finden Sie hier

