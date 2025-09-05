"Die Hochzeit": Die neue Impro-Serie mit Anja Kling in der ARD

Home News TV-News

05.09.2025
von Paula Oferath
In der neuen Impro-Serie "Die Hochzeit" von Jan Georg Schütte verwandelt sich eine Influencer-Hochzeit in ein bitterkomisches Schauspiel. Live auf Instagram, zwischen Tradition und Moderne, prallen Welten aufeinander. Ob die Liebe dabei wirklich eine Rolle spielt, bleibt fraglich.
Die Hochzeit
Selbst ist die Frau! Jäckie (Luise von Finckh) möchte ihrem Zukünftigen (Felix Kreutzer) zeigen, dass sie mit allen Lebenslagen fertig werden kann.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Florida Film GmbH/Ricardo Gstrein
Die Hochzeit
Jäcki (Luise von Finckh, Mitte) möchte heiraten. Ihre Mutter Anna (Anja Kling) und ihr Bonuspapa Carsten (Martin Brambach) sollen ihrer Tochter an diesem besonderen Tag zur Seite stehen. Doch in der Impro-Serie "Die Hochzeit" läuft alles anders als geplant.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Florida Film GmbH/Ricardo Gstrein
Die Hochzeit
Lukas (Felix Kreutzer) und Jäcki (Luise von Finckh) sollen sich für einen Launch das Jawort geben. Was steckt tatsächlich hinter der Marketingstrategie?   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Florida Film GmbH/Ricardo Gstrein
Die Hochzeit
Die Meurer-Familiensaga geht in die nächste Runde. Gedreht wurde "Die Hochzeit" innerhalb von nur drei Tagen in Itter bei Kitzbühel. In dieser Zeit haben 45 Kameras 250 Stunden Material eingefangen.   Fotoquelle:  ARD Degeto/Florida Film GmbH/Ricardo Gstrein
Die Hochzeit
Simone (Lena Klenke) und Lukas (Felix Kreutzer) amüsieren sich. Böcki (Gustav Schmidt, vorne) möchte unbedingt bei Jäcki punkten. Eigentlich sind die beiden doch nur Freunde...  Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Florida Film GmbH/Repro
Die Hochzeit
Es geht nach Südtirol. Die Tochter von Anna (Anja Kling) und Thorsten (Devid Striesow) soll heute heiraten. Doch ein unausgesprochenes Geheimnis steht zwischen den Eltern der Braut.   Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Florida Film GmbH/Ricardo Gstrein
Die Hochzeit
Zwischen Thorsten (Devid Striesow, links) und Carsten (Martin Brambach) herrscht ziemlich dicke Luft. Können sich die Väter an der Hochzeit ihrer Tochter zusammenraufen?   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Florida Film GmbH/Repro
Die Hochzeit
Alles Fake! Eigentlich lieben sich Jäcki (Luise von Finckl) und Lukas (Felix Kreutzer) gar nicht. Doch Simone (Lena Klenke, rechts) hat einen Plan ausgetüftelt. Es muss geheiratet werden...  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Florida Film GmbH/Ricardo Gstrein
Die Hochzeit
Eigentlich hält der traditionelle Hausherr Johann (Tobias Moretti) nichts von dem Konzept der Patchworkfamilie. Doch nun muss er sich mit Jäckies Bonuspapa Carsten (Martin Brambach) anfreunden.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Florida Film GmbH/Ricardo Gstrein
Die Hochzeit
Der Witwer Johann (Tobias Moretti, links) trägt ein dunkles Geheimnis mit sich rum. Sophia (Josephine Bloéb, links), Anna (Anja Kling) und Carsten (Martin Brambach) hören gespannt zu. Wird die geplante Hochzeit überhaupt stattfinden?   Fotoquelle:  ARD Degeto Film/Florida Film GmbH/Ricardo Gstrein
Die Hochzeit
Böcki (Gustav Schmidt, links), Thorsten (Devid Striesow, zweiter von links), Anna (Anja Kling) und Carsten (Martin Brambach) sind mit der Situation überfordert. Wird es nun eine Hochzeit geben?  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Florida Film GmbH/Ricardo Gstrein
Die Hochzeit
Lukas (Felix Kreutzer) wollte eigentlich nur heiraten, um sein Image wiederherzustellen. Doch das Blatt hat sich gewendet.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Florida Film GmbH/Ricardo Gstrein
Die Hochzeit
Vater Johann (Tobias Morett) möchte eigentlich, dass sein Sohn seine Ex-Freundin Sophia (Josephine Bloéb) zur Frau nimmt. Er ist fest davon überzeugt, dass sie die bessere Wahl sei.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Florida Film GmbH/Ricardo Gstrein
Die Hochzeit
Zwischen Lukas (Felix Kreutzer) und Jäcki (Luise von Finckh) scheint es zu knistern.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Florida Film GmbH/Ricardo Gstrein
Die Hochzeit
Wird es eine Traumhochzeit in zauberhafter Bergkulisse geben?  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Florida Film GmbH/Ricardo Gstrein

Ob Influencer ein Beruf ist, bleibt Ansichtssache. Dass manche auf Social Media alles vermarkten, was sich vermarkten lässt, ist hingegen kaum zu leugnen. In der neuen sechsteiligen Impro-Komödie "Die Hochzeit" dreht sich alles um eine Trauung, die nach allen Regeln der Influencer-Kunst augeschlachtet werden soll. Was zunächst wie ein schlechter Scherz klingt, entpuppt sich als bitterkomische Hochzeitsfeier – ein kreatives Feuerwerk, voll mit schrägen Fremdscham-Momenten und Überraschungen. Regie führte auch beim neuen Abenteuer der den Fans schon wohlbekannten Familie Meurer Grimme-Preisträger Jan Georg Schütte ("Für immer Sommer 90", "Kranitz"). "Die Hochzeit" ist eine Fortsetzung seiner gefeierten ARD-Impro-Serien "Das Begräbnis" und "Das Fest der Liebe".

ARD
Die Hochzeit
Impro-Komödie

Die Kulisse: die Tiroler Alpen. Geheiratet wird dort in Tracht, mit Brotzeit – und live auf Instagram. Das Brautpaar: Jäckie (Luise von Finckh), Mode-Influencerin mit Launch-Ambitionen, und Lukas (Felix Kreutzer), ein Österreicher, der das Haus seiner Eltern als Hochzeitslocation zur Verfügung stellt. Die beiden kennen sich kaum. Die Liebe? Spielt eine Nebenrolle. Im Mittelpunkt steht Jäckies Modemarke, die im Rahmen des Spektakels debütieren soll. Doch die Gäste wissen nichts davon. Sie wollen die wahre Liebe feiern.

Welten treffen aufeinander

Die Hochzeitsgesellschaft ist nicht weniger kompliziert. Jäckies Mutter Anna (Anja Kling), ihr Partner Carsten (Martin Brambach) und Jäckies Vater Thorsten (Devid Striesow) reisen gemeinsam aus Mecklenburg an – alle überzeugt, einer echten Liebesheirat beizuwohnen. Als sie auf Lukas' Vater Johann treffen (Tobias Moretti), stoßen Welten aufeinander. Der grantige Hausherr hat wenig übrig für Patchwork, noch weniger für die selbstverliebte Influencerin, die angeblich seine Schwiegertochter werden soll.

Derzeit beliebt:
>>"Die Whistleblowerin": Kritik zum ARTE-Film mit Jennifer Ulrich
>>"Zwei Frauen für alle Felle – Väter und Töchter": Kritik zur ARD-Reihe mit Bettina Zimmermann
>>Katja Burkard sagt Ja: Hochzeit mit Hans Mahr nach Liebeskrise!
>>Andrea Kiewel: Das waren die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin

Wie plant man eine inszenierte Hochzeit, wenn der Großteil der Gäste an die große Liebe glaubt? Simone (Lena Klenke), Jäckies Freundin und Planungsprofi, übernimmt. Schlagfertig, durchsetzungsstark, feministisch – und trotz ihrer schroffen Art überraschend sympathisch. Aber kann das mit der inszenierten Romantik wirklich klappen?

Improvisation ohne Drehbuch

Der Clou der Serie: Es gibt kein Drehbuch. Schüttes Star-Schauspieler improvisieren hier einmal mehr auf Grundlage ihrer Rollenprofile. Jede Szene entsteht aus dem Moment. Und das funktioniert auch diesmal richtig gut. Was wie geplant wirkt, ist reines Schauspielhandwerk – spontan, lebendig, unberechenbar und urkomisch.

Christoph Pellander, Redaktionsleiter ARD Degeto Film, schwärmt: "Die beiden Vorgängerserien 'Das Begräbnis' und 'Das Fest der Liebe' hatten fast acht Millionen Abrufe in der ARD Mediathek und waren gerade bei jungen Zuschauer:innen sehr beliebt. Nun trifft 'die schrecklich nette Familie' aus Mecklenburg auf die ehrwürdigen Pichlers aus Tirol, und es gibt dabei ein Wiedersehen mit weiteren Publikumslieblingen aus der ersten Staffel – der aberwitzige Impro-Spaß in Serie geht weiter!"

Gedreht wurde die Serie innerhalb von nur drei Tagen in Itter bei Kitzbühel. In dieser Zeit haben 45 Kameras 250 Stunden Material eingefangen.

Ob am Ende wirklich jemand "Ja" sagt? Oder ob alles auffliegt? Sicher ist nur: Diese Hochzeit wird ein Mordsgaudi. Zu sehen ist die Serie ab Freitag, 5. September, in der ARD Mediathek und am selben Tag ab 22.20 Uhr im Ersten.

Die Hochzeit – Fr. 05.09. – ARD: 22.10 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

