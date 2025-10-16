Home News Star-News

Krimi-Star Andreas Schmidt-Schaller mit großem Schritt: "Ich weiß, Ihr werdet mich verstehen"

Karriere-Aus

16.10.2025, 11.32 Uhr
von Gianluca Reucher
Nach fast 60 Jahren vor der Kamera zieht sich Andreas Schmidt-Schaller aus der Schauspielerei zurück. Bekannt wurde er als Kultkommissar in "SOKO Leipzig" und "Polizeiruf 110". Der Krimi-Star möchte nun seinen Lebensabend in Ruhe mit der Familie verbringen.
Andreas Schmidt-Schaller
"SOKO Leipzig"-Star Andreas Schmidt-Schaller hat seine Karriere an den Nagel gehangen.  Fotoquelle: ZDF / Uwe Frauendorf

Im Jahr 2017 hörte er nach fast zwei Jahrzehnten als ZDF-Kultkommissar Hajo Trautzschke bei "SOKO Leipzig" auf. Zuvor war Andreas Schmidt-Schaller als Leutnant Thomas Grawe im "Polizeiruf 110" zum Publikumsliebling geworden – und auch nach dem "SOKO Leipzig"-Aus folgten noch Auftritte des Krimi-Stars in Serien wie "In aller Freundschaft", "Bettys Diagnose", im "Erzgebirgskrimi" und sogar im "Traumschiff". Doch jetzt zieht der 79-Jährige endgültig einen Schlussstrich.

Im Interview mit der "Superillu" erklärt Schmidt-Schaller: "Ich ziehe mich ganz bewusst zurück und möchte einfach nur noch meinen Lebensabend in der Familie verbringen. Und in Ruhe, denn Drehs sind ja durchaus auch anstrengend!" Nach fast 60 Jahren vor der Kamera beendet der Darsteller damit seine Karriere. Seinen Fans sagt er noch: "Danke für die Treue! Ich weiß, Ihr werdet mich verstehen, und ich wünsche Euch alles Gute!"

Wechsel beim Wiener "Tatort": Das könnten die neuen Ermittler sein
Im Wiener "Tatort" endet 2026 eine Ära. Doch schon jetzt verdichten sich Hinweise, wer danach das neue Ermittlerduo bilden könnte.
Umbruch in Österreich
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer stehen nebeneinander.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
