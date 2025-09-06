Home News TV-News

"In Wahrheit - Für immer Dein": Kritik zum ZDF-Krimi mit Christina Hecke

"In Wahrheit – Für immer Dein"

Goldschmiedin erschossen: Mord aus Eifersucht?

06.09.2025, 06.15 Uhr
von Elisa Eberle
Eine Goldschmiedin wird erschossen. Kommissarin Judith Mohn und Kollege Freddy Breyer stehen vor einem komplizierten Fall, der zwischen Eifersucht und Rache schwankt.
"In Wahrheit - Für immer Dein"
Judith Mohn (Christina Hecke) und Freddy Breyer (Robin Sondermann) ermitteln im Fall einer ermordeten Goldschmiedin.   Fotoquelle: ZDF/Manju Sawhney
"In Wahrheit - Für immer Dein"
Der kleine Theo Brück (Theo Hache) geht gerne mit seinem Vater Moritz Brück (Robert Finster) campen.   Fotoquelle: ZDF/Manju Sawhney
"In Wahrheit - Für immer Dein"
Moritz Brück (Robert Finster, rechts) ist am Boden zerstört, als Freddy Breyer (Robin Sondermann) und Judith Mohn (Christina Hecke) ihm vom Mord an seiner Frau berichten.   Fotoquelle: ZDF/Manju Sawhney
"In Wahrheit - Für immer Dein"
Karen Mohn (Steffi Kühnert, links) sehnt sich nach einer neuen Aufgabe. Ihre freie Zeit füllt sie zur Freude von Judith Mohn (Christina Hecke) und Freddy Breyer (Robin Sondermann) mit Kuchen backen für das Polizeirevier.   Fotoquelle: ZDF/Manju Sawhney
"In Wahrheit - Für immer Dein"
Judith Mohn (Christina Hecke) weiß nicht so recht, was sie von der neuen Verkaufsstrategie ihres Winzerfreundes Alain Montand (Pierre Kiwitt) halten soll.   Fotoquelle: ZDF/Manju Sawhney

Moritz Brück (Robert Finster) ist gerade mit seinem Sohn Theo (Theo Hache) beim Camping, als er in "Für immer Dein" einen Anruf der Saarbrücker Kommissarin Judith Mohn (Christina Hecke) bekommt: Seine Frau Anna (Michaela Weingartner) wurde zu Hause ermordet. Das ZDF zeigt den neunten Film der 2019 gestarteten Krimi-Reihe "In Wahrheit" ein halbes Jahr nach der Vorab-Premiere bei ARTE im Hauptprogramm. Regie führte abermals Kirsten Laser, das Drehbuch stammt von Magdalena Grazewicz und Thomas Gerhold.

ZDF
In Wahrheit – Für immer Dein
Krimi • 06.09.2025 • 20:15 Uhr

Für Judith Mohn und ihren Kollegen Freddy Breyer (Robin Sondermann) sieht alles nach einem bewaffneten Raubüberfall auf die im Wohnhaus befindliche Goldschmiede aus. Moritz Brück ist außer sich. Seine herbeigeeilten Eltern (Angela Roy, Stephan Bissmeier) sind zu Judith Mohns Verwunderung keine große Hilfe: Sie überziehen ihren Sohn mit Vorwürfen, während sie die verstorbene Schwiegertochter in den Himmel loben.

Mord aus Rache oder Eifersucht?

Eine erste Spur bringt die Auswertung von Anna Brücks Handy. Vor ihrem Tod telefonierte sie mehrfach mit einem Mann namens Otto Harms (André Szymanski): Er habe die Uhr seines verstorbenen Partners Wulf Benning verkaufen wollen, sagt Otto Harms. Doch dann habe er sich gegen einen Verkauf entschieden. Wulf Benning starb an Hautkrebs. Moritz Brück wiederum entwickelt derzeit eine App zur Hautkrebs-Früherkennung. Wulf Benning nutzte die App und hatte Brücks Firma nach seiner Krebsdiagnose verklagt.

Derzeit beliebt:
>>"Rythm is a Dancer - 30 Jahre Eurodance": Der große Rückblick auf VOX
>>Philipp Amthor über Bürokratie: "Mit weniger Personal bessere Arbeit"
>>Evelyn Burdecki mit Kampfansage: Sie will Elton und Raab in der Poker-Nacht schlagen!
>>ZDF zieht den Stecker - damit ist jetzt Schluss beim Sender!

Wollte Otto Harms den Krebstod seines Partners durch die Ermordung von Anna Brück rächen? Oder handelte es sich letztlich um einen Mord aus Eifersucht? Denn Anna Brück, so scheint es, hatte eine heimliche Affäre ...



Berührend und vorhersehbar

"In Wahrheit – Für immer Dein" ist ein sehr berührender Film. Vor allem zu Beginn des 90-Minüters bekommt die hoffnungslose Trauer der Hinterbliebenen viel Raum. Auch wenn geübte Krimi-Fans recht früh ahnen, in welche Richtung sich der Fall entwickeln wird, hat der Plot Spannung und es es ist letztlich umso tragischer, wenn alles dann tatsächlich auch so kommt, wie befürchtet ... Regisseurin Kirsten Laser hatte bereits den vorangegangenen achten Film "Zwischen Recht und Gerechtigkeit" inszeniert. Der Tod einer jungen Frau wies damals Parallelen zu einem alten Fall auf.

Die Dreharbeiten zu "In Wahrheit – Für immer Dein" fanden im Mai und Juni 2024 in Hamburg und im Saarland statt. Zwei weitere Filme unter den Arbeitstiteln "Verschwiegen" und "Die Liebe und der Tod" befinden sich bereits in der Entwicklung. In der ZDFmediathek steht "In Wahrheit – Für immer Dein" bereits ab Samstag, 30. August, zum Abruf bereit.

In Wahrheit – Für immer Dein – Sa. 06.09. – ZDF: 20.15 Uhr

Der nächste Abschied: Ein weiterer Star verlässt den "Tatort" Dortmund
Der nächste Abschied im Dortmunder "Tatort" ist besiegelt: Nach nur fünf Jahren und elf Sendungen räumt ein weiterer Ermittler das Feld.
Nach nur fünf Jahren
Jörg Hartmannn (Rolle Peter Faber), Alina Strotkamp (Bavaria Fiction), Lucia Staubach (Produzentin Bavaria Fiction), Torsten C. Fischer (Regie), Andreas Köhler (Bildgestaltung), Alessija Lause (Ira Klanić), Stefanie Reinsperger (Rosa Herzog), Malick Bauer

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Hackerangriff auf deutsche Krankenhäuser: Die Whistleblowerin deckt auf
"Die Whistleblowerin"
"Die Whistleblowerin"
Sebastian Ströbel über Die Bergretter: "Für mich gibt es einen großen Nachteil"
Hauptdarsteller im Interview
Sebastian Ströbel rettet als ZDF-"Bergretter" Markus Kofler seit 10 Jahren Menschen aus brenzligen Situationen.
"Sportschau: Slowakei – Deutschland": Schafft Deutschland den Pflichtsieg?
WM-Qualifikation
Florian Wirtz
"Trügerische Alpenidylle": Zerstört der Klimawandel den Alpentourismus?
Gefahren in den Bergen
Trügerische Alpenidylle
"Mythos Albert Schweitzer": Doku beleuchtet den Humanisten kritisch
Ein Visionär mit Schattenseite
Das Urwaldkrankenhaus - Mythos Albert Schweitzer
So viel verdienen die ZDF-Moderatoren Andrea Kiewel, Markus Lanz & Co.
Gehaltsliste enthüllt
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
Der nächste Abschied: Ein weiterer Star verlässt den "Tatort" Dortmund
Nach nur fünf Jahren
Jörg Hartmannn (Rolle Peter Faber), Alina Strotkamp (Bavaria Fiction), Lucia Staubach (Produzentin Bavaria Fiction), Torsten C. Fischer (Regie), Andreas Köhler (Bildgestaltung), Alessija Lause (Ira Klanić), Stefanie Reinsperger (Rosa Herzog), Malick Bauer
Im Bilderalbum der Moderatorin gekramt: Andrea Kiewels Verwandlung!
Kaum wiederzuerkennen!
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
Kochduell zur Primetime: Wer schlägt die Starköche?
"Die Küchenschlacht XXL"
Die Küchenschlacht XXL
Finanzthriller feiert TV-Comeback: 3sat zeigt preisgekrönte Serie
"Bad Banks"
Bad Banks
Judith Rakers ganz deutlich: "Mein Liebesleben ist total tabu"
Privatleben
Judith Rakers
"Bauer sucht Frau"-Traumpaar zieht Schlussstrich: "Es ist vorbei"
Neuanfang
Gerald und Anna
"Viele Menschen merken, dass irgendwas in unserem modernen Leben schiefläuft" - Benno Fürmann
Im Interview
Benno Fürmann
Trauer um Giorgio Armani: Fürstin Charlène gedenkt des verstorbenen Designers
Trauer um Designer
Charlène von Monaco
Emotionales YouTube-Video: Jack Osbourne trauert um Ozzy
Abschied
Jack Osbourne
Boris Becker spricht über seine Zeit im Gefängnis: "Das zerfrisst deine Seele"
Hinter Gittern
Boris Becker
DVD-Woche: Von Bambi bis Horror-Märchen – Spannung garantiert!
DVD-Neuerscheinungen
"Bambi - Eine Lebensgeschichte aus dem Walde"
Drama um Steff Jerkel und Peggy Jerofke: Was steckt dahinter?
Instagram-Drama
Goodbye Deutschland
3 Lifehacks zum Thema Streaming
Was sich lohnt
Ein Gruppe von Menschen sitzt auf der Couch und lacht.
Louis Klamroths Podcast-Start: "Deep State" sorgt für Spannung
Neues Projekt
Louis Klamroth
Superman kehrt zurück: "Man of Tomorrow" angekündigt
Neuer Film
Superman
Dieter Hallervorden wird 90: Ein Leben voller Facetten
Didi-Dokumentation
Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt
"Club der roten Bänder" ist zurück: Neue Gesichter, alte Erfolgsformel
Erfolgsserie kehrt zurück
"Club der roten Bänder - Die neue Generation"
"Der Hobbit – Eine unerwartete Reise": So gut ist der Filmklassiker von Peter Jackson
Abenteuer in Mittelerde
Der Hobbit - Eine unerwartete Reise
Warum Verona Pooth jetzt in Dubai lebt
Ab in die Emirate
Verona Pooth lächelt in die Kamera.
Nach Babypause: Dieser GZSZ-Star ist zurück und sorgt für Wirbel!
GZSZ-Besetzung
Chryssanthi Kavazi
Wenn Influencer heiraten: Chaos vorprogrammiert
"Die Hochzeit"
Die Hochzeit
Drama im Kuhstall: Die Tierärztinnen retten den Bauern
"Zwei Frauen für alle Felle – Väter und Töchter"
"Zwei Frauen für alle Felle - Väter und Töchter"
Seine große Liebe: Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Einblick in Beatrice Eglis Zuhause: So wohnt der Schlagerstar
Das ist ihr Refugium
Wie sieht es bei Beatrice Egli privat aus?