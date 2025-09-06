"In Wahrheit - Für immer Dein": Kritik zum ZDF-Krimi mit Christina Hecke

Moritz Brück (Robert Finster) ist gerade mit seinem Sohn Theo (Theo Hache) beim Camping, als er in "Für immer Dein" einen Anruf der Saarbrücker Kommissarin Judith Mohn (Christina Hecke) bekommt: Seine Frau Anna (Michaela Weingartner) wurde zu Hause ermordet. Das ZDF zeigt den neunten Film der 2019 gestarteten Krimi-Reihe "In Wahrheit" ein halbes Jahr nach der Vorab-Premiere bei ARTE im Hauptprogramm. Regie führte abermals Kirsten Laser, das Drehbuch stammt von Magdalena Grazewicz und Thomas Gerhold.

In Wahrheit – Für immer Dein Krimi • 06.09.2025 • 20:15 Uhr

Für Judith Mohn und ihren Kollegen Freddy Breyer (Robin Sondermann) sieht alles nach einem bewaffneten Raubüberfall auf die im Wohnhaus befindliche Goldschmiede aus. Moritz Brück ist außer sich. Seine herbeigeeilten Eltern (Angela Roy, Stephan Bissmeier) sind zu Judith Mohns Verwunderung keine große Hilfe: Sie überziehen ihren Sohn mit Vorwürfen, während sie die verstorbene Schwiegertochter in den Himmel loben.

Mord aus Rache oder Eifersucht? Eine erste Spur bringt die Auswertung von Anna Brücks Handy. Vor ihrem Tod telefonierte sie mehrfach mit einem Mann namens Otto Harms (André Szymanski): Er habe die Uhr seines verstorbenen Partners Wulf Benning verkaufen wollen, sagt Otto Harms. Doch dann habe er sich gegen einen Verkauf entschieden. Wulf Benning starb an Hautkrebs. Moritz Brück wiederum entwickelt derzeit eine App zur Hautkrebs-Früherkennung. Wulf Benning nutzte die App und hatte Brücks Firma nach seiner Krebsdiagnose verklagt.

Wollte Otto Harms den Krebstod seines Partners durch die Ermordung von Anna Brück rächen? Oder handelte es sich letztlich um einen Mord aus Eifersucht? Denn Anna Brück, so scheint es, hatte eine heimliche Affäre ...

Berührend und vorhersehbar "In Wahrheit – Für immer Dein" ist ein sehr berührender Film. Vor allem zu Beginn des 90-Minüters bekommt die hoffnungslose Trauer der Hinterbliebenen viel Raum. Auch wenn geübte Krimi-Fans recht früh ahnen, in welche Richtung sich der Fall entwickeln wird, hat der Plot Spannung und es es ist letztlich umso tragischer, wenn alles dann tatsächlich auch so kommt, wie befürchtet ... Regisseurin Kirsten Laser hatte bereits den vorangegangenen achten Film "Zwischen Recht und Gerechtigkeit" inszeniert. Der Tod einer jungen Frau wies damals Parallelen zu einem alten Fall auf.

Die Dreharbeiten zu "In Wahrheit – Für immer Dein" fanden im Mai und Juni 2024 in Hamburg und im Saarland statt. Zwei weitere Filme unter den Arbeitstiteln "Verschwiegen" und "Die Liebe und der Tod" befinden sich bereits in der Entwicklung. In der ZDFmediathek steht "In Wahrheit – Für immer Dein" bereits ab Samstag, 30. August, zum Abruf bereit.

In Wahrheit – Für immer Dein – Sa. 06.09. – ZDF: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.