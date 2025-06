"Elsbeth": In der zweiten Staffeln kehrt Carrie Preston als Anwältin Elsbeth Tascioni zurück und unterstützt das NYPD

In der zweiten Staffel von "Elsbeth" unterstützt die gleichnamige, aus "Good Wife" bekannte Anwältin (Carrie Preston) weiterhin die New Yorker Polizei bei der Aufklärung kniffliger Mordfälle. Zum Auftakt geht es um die Ermordung eines Operngängers.

Es war ein großer Wurf für die US-amerikanische Schauspielerin Carrie Preston ("True Blood"): Mit der erfolgreichen Anwältin Elsbeth Tascioni bekam die heute 57-Jährige in der CBS-Serie "Elsbeth" 2024 die erste Titelrolle ihrer Karriere. Bei der zunächst zehnteiligen Crime-Comedy-Serie handelt es sich nach "The Good Fight" (2017 bis 2022) um das zweite Spin-off der erfolgreichen Drama-Serie "Good Wife" (2009 bis 2017), in dem eine Nebenfigur ins Zentrum rückt. Entwickelt wurden alle drei Serien vom Ehepaar Robert und Michelle King als Showrunner, das sich für "Elsbeth" nach eigenen Aussagen von der Krimi-Serie "Columbo" inspirieren ließ. Ein knappes Jahr nach der deutschsprachigen Erstausstrahlung der ersten Staffel ist nun auch die zweite Staffel "Elsbeth" ab Samstag, 14. Juni, bei Sky und WOW zu sehen.

Insgesamt 20 Episoden (wöchentlich als Doppelfolgen bei Sky One, sowie auf Abruf) setzen die Geschichte der unkonventionellen, aber genialen Juristin fort. Zu Beginn von Staffel eins, wir erinnern uns, war Elsbeth Tascioni nach einer erfolgreichen Karriere in Chicago nach New York City gezogen. Dort sollte sie mit ihrer scharfen Wahrnehmung den Beamtinnen und Beamten des NYPD unter Führung von Captain Charles Wallace (Wendell Pierce, "The Wire") bei den Ermittlungen helfen. Gleichzeitig ermittelte sie geheim im Auftrag der Stadt gegen Captain Wagner, dem zu Unrecht Korruption vorgeworfen wurde.

Der ermordete Finanzmanager Erschüttert vom Vertrauensbruch wollte Wagner Elsbeth in der finalen Episode zurück nach Chicago schicken, entschied sich letztlich jedoch dagegen. Stattdessen verschafft er seiner Kollegin zu Beginn von Staffel zwei einen neuen offiziellen Job: Im Auftrag der Department of Justice soll sie weiterhin gegen Korruption innerhalb der Polizei ermitteln und gleichzeitig das Team von Wagner, zu dem seit der ersten Folge auch Officer Kaya Blanke (Carra Patterson) gehört, bei der Aufklärung ungewöhnlicher Mordfälle unterstützen.

Den Auftakt macht der Mord an einem Manager aus der New Yorker Finanzbranche, der nach einem Opernbesuch erstochen wird. Elsbeth Tascioni verdächtigt bald einen besessenen Opernfan ("Good Wife"-Darsteller Nathan Lane in einer völlig anderen Rolle), der sich vom Handyklingeln des nun toten Mannes während der Aufführung gestört gefühlt haben könnte.

Private Einblicke in die Serien-Charaktere Neben den offiziell zu lösenden Fällen soll in der zweiten Staffel "Elsbeth" auch das Privatleben der Figuren näher beleuchtet werden, wie Hauptdarstellerin Carrie Preston im Interview mit "CBS Morning" verrät: "In dieser Staffel beschäftigen wir uns mit einer Menge aus der Vergangenheit unserer Figuren. Wir werden ein bisschen mehr darüber erfahren, warum Elsbeth die Welt der Juristen verlassen und in diese neue Welt gegangen ist." So tritt in Folge sechs der zweiten Staffel Elsbeths oft erwähnter Sohn Teddy (Ben Levi Ross) erstmals in Erscheinung. Daneben darf sich das Publikum abermals über zahlreiche Gastauftritte freuen: Carrie Prestons Ehemann Michael Emerson übernimmt die wiederkehrende Nebenrolle eines Richters.

Eine dritte Staffel "Elsbeth" ist bereits bestätigt. Carra Patterson wird darin allerdings nur noch gelegentlich auftreten, wie die Schauspielerin in einem Interview betonte.

