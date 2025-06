James Gunn bestätigt: Neuer "Wonder Woman"-Film ist in Arbeit, doch Gal Gadot steht vor dem Ende einer Ära

Alles neu – und auch wieder nicht: Nach "Superman" bekommt mit "Wonder Woman" auch die stärkste weibliche Figur im DC-Comic-Universum einen neuen Film.

Bereits im Mai hatte Warner-Chef David Zasla in einem Telefonat mit Investoren erklärt, dass dem Studio vor allem vier Figuren wichtig sind: Er nannte Superman, Batman, Supergirl und Wonder Woman als wichtige Charaktere für das Superhelden-Universum, das James Gunn ("Guardians of the Galaxy") und Peter Safran ("Aquaman") die Co-Leiter der DC Studios, in Film und Fernsehen aufbauen sollen.

Der "Superman"-Film mit David Corenswet in der Hauptrolle kommt am 10. Juli in die Kinos, "Supergirl: Woman of Tomorrow", mit Milly Alcock in der Hauptrolle, soll im Juni 2026 starten. Ein neuer Batman-Film wurde ebenfalls frühzeitig angekündigt. Über die Zukunft von Wonder Woman war bislang nur wenig bekannt. In einem Interview mit dem Branchenmagazin "Entertainment Weekly" bestätigte Gunn nun aber offiziell, dass sich auchh ein "Wonder Woman"-Film in der Entwicklung befindet,

Endet die Ära von Gal Gadot? "Wir arbeiten an Wonder Woman. Wonder Woman wird gerade geschrieben", erklärte Gunn. Er bestätigte zudem, dass er die Rolle der Wonder Woman im neuen DC-Universum noch nicht besetzt habe. Damit dürfte die Ära von Gal Gadot endgültig beendet sein: Die israelische Schauspielerin spielte die Rolle der Diana Prince zuletzt in den DC-Filmen, die Pläne für ein drittes Solo-Abenteuer wurden verworfen, als Gunn und Safran die Leitung von DC übernahmen und Pläne für ein neues Filmuniversum schmiedeten.

Teil der neuen Film- und Serienoffensive soll auch "Paradise Lost" sein, in der Wonder Woman ebenfalls eine Rolle spielen solle. Die Serie soll eine Geschichte, die auf Themyscira, der paradiesischen Heimat der Amazonen, spielt und von "der Entstehung und den politischen Intrigen einer Insel der Frauen" handelt, wie es in einer offiziellen Beschreibung heißt. "Es ist fast wie Game of Thrones mit Westeros, aber mit allen Bewohnern der Paradiesinsel", sagte Gunn bereits 2023 über die Serie.

