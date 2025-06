Düstere Vergangenheit: "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel über Partys, Drogen und seinen Neuanfang

Im Podcast "Truth or Trash – Realitystars drehen am Rad" verrät Jerkel, dass er bereits in den 90ern mit einer anderen Frau auf der Baleareninsel gelebt hat. Die Ehe mit Katrin sei dabei eher pragmatischer Natur gewesen. Das Paar hätte damals Anspruch auf das Haus von Katrins Eltern erhoben. "Da sie weggezogen sind, wollten wir in die Wohnung. Doch die hast du nur als verheiratetes Pärchen bekommen. Deswegen haben wir damals geheiratet."