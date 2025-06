„Nord Nord Mord“: 7 unbekannte Fakten zur Krimi-Serie

3. Ein Paradies für „Tatort“-Kommissare

Auf Sylt tummelt sich bekanntlich die Prominenz. In Bezug auf „Nord Nord Mord“ gilt das vor allem für die „Tatort“-Prominenz. Denn in der Serie tauchen immer wieder Schauspieler auf, die bereits „Tatort“-Kommissare verkörpert haben. Das gilt nicht nur für Hauptdarsteller Robert Atzorn, der bekanntlich jahrelang als KHK Jan Casstorff im Hamburger „Tatort“ ermittelte. Auch in einzelnen Episoden der Reihe dürfen sich bekannte „Tatort“-Kommissare in ganz anderen Rollen von der Verbrecherhatz erholen. Zu sehen waren in diesem Zusammenhang unter anderem schon Felix Klare („Tatort: Stuttgart“), Axel Milberg („Tatort: Kiel“) und Klaus J. Behrendt („Tatort Köln“).