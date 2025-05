"Die Rätsel der Wolken": Kritik zur ARTE-Doku über die Faszination der Wolken

Wolken haben die Menschheit seit jeher fasziniert. Da gab es die Wolkenmaler wie Michelangelo, Caspar David Friedrich oder William Turner, und da sind die Wetterpropheten, die zumindest anhand der Schäfchen- oder Gewitterwolken ablesen können, wie's Wetter wird. Doch noch immer geben die Wolken viele Rätsel auf. Wie entstehen sie wirklich, lassen sie sich manipulieren, kann man mit ihnen Regen machen? – Die Doku "Die Rätsel der Wolken" will "Einblicke in die Bedeutung der flüchtigen Gebilde" und ihre Rolle für die Zukunft unseres Planeten bieten.

Der Film von Sebastian Lindemann begibt sich auf eine Reise rund um die Welt, um zu zeigen, was Wolkenforscher alles so treiben. Das reicht von Pierre Amato, der am Vulkan Puy de Dôme im französischen Zentralmassiv die Wolken aus nächster Nähe untersucht und herausgefunden hat, dass Wolken antibiotikaresistente Mikroorganismen kilometerweit transportieren – bis hin zu Mira Pöhlker, die mit ihrem Messflugzeug in Australien die Unterschiede der Wolkenbildung auf der Nord- und Südhalbkugel untersucht.