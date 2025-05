Annemarie Carpendale über Schönheitsideale: "Ich merke, dass sich mein Körper verändert"

Seit zwei Jahrzehnten ist fester Bestandteil der ProSieben-Sendung "taff" (werktags, von 17.00 bis 18.00 Uhr, ProSieben) – aus dem Format und der deutschen TV-Landschaft ist die Moderatorin nicht mehr wegzudenken. Auf Instagram zeigt sich die 47-Jährige nahbar und gewährt ihren Fans immer wieder private Einblicke. Im Interview mit der Agentur teleschau gestand sie jetzt: "Es kann schon mal passieren, dass ich tagelang nichts poste, weil ich an einem Schnitt oder einem Bild so lange feile, bis es für mich wirklich stimmig ist."

"Bin in meiner Freundesgruppe immer die Kleinste"

Neben dem Perfektionismus, den sie in ihrer Online-Präsenz an den Tag legt, sprach die gebürtige Hannoveranerin auch offen über körperliche Herausforderungen in der Branche. Auf den ersten Blick scheint es, als sei sie voller Selbstvertrauen. Schließlich wirkt sie vor der Kamera souverän und stilsicher. Doch auch Carpendale kennt Selbstzweifel. "Ich hadere natürlich auch mit dem ein oder anderen Makel. Schönheit ist ein relativer Begriff", erklärt die "taff"-Moderatorin. "Wenn ich mir was wünschen könnte, wäre ich größer. Ich bin nur eins sechzig groß und würde gerne die eins siebzig knacken. Auch wenn es ein Trend zu sein scheint, dass vor allem kleine Frauen wie Nazan Eckes oder Collien Ulmen-Fernandes im TV gut rüberkommen. Aber im wahren Leben bin ich in meiner Freundesgruppe immer die Kleinste. Das finde ich schade", gesteht Annemarie Carpendale im Interview mit teleschau.