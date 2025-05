"Die Ehe der Maria Braun": Kritik zur ARTE-Doku über Hanna Schygulla

Ein Porträt Hanna Schygulla

"Was Fassbinder zeigt, ist von einer leuchtenden Einfachheit", urteilte die französische "Le Monde" über den vielfach preisgekürten Film, der unter anderem den Deutschen Filmpreis gewann. "Was ist aus Maria, was ist aus Deutschland geworden? In höhnischen und grausamen Bildern gibt Fassbinder die Antwort: ein Wesen, das mit auffälligen, teuren Kleidern angetan ist, das aber seine Seele verloren hat." Und der Kritiker der "Süddeutschen Zeitung" schrieb nach der Premiere: "Es geht um das, was in der Bundesrepublik in den Jahren nach dem Krieg geschah. Wie es äußerlich aufwärts ging, aber mit den Gefühlen abwärts, ins Leere."