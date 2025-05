Nachfolger von Redcliffe & Co. enthüllt: Die Stars der neuen "Harry Potter"-Serie

Wer spielt Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger in der neuen "Harry Potter"-Serie? Bereits vor knapp zwei Wochen gab es Berichte, dass die Verträge mit den drei Nachwuchstalenten – alle elf Jahre alt – bereits unterschrieben seien. "The Mirror" spekulierte, dass die drei Teenager mit ihrer Unterschrift "über Nacht zu Millionären" geworden seien. Jetzt wurden auch die Namen der drei Newcomer bekannt: Wie Warner Bros. in einer Pressemitteilung erklärte, werden in der HBO-Serie Dominic McLaughlin als Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley zu sehen sein.