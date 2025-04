Gerücht bewahrheitet sich - das sind die ersten Schauspieler für die neue "Harry Potter"-Serie

Mit großer Spannung wird die neue "Harry Potter"-Serie von HBO erwartet, welche die Details der magischen Welt noch um einiges detaillierter beleuchten soll, als die beliebten Filme. Nun sind die ersten sechs Schauspieler offiziell bekannt gegeben worden, die in der geplanten Adaption der Buchreihe von J.K. Rowling zu sehen sein werden. Damit bestätigt sich auch ein Gerücht, das bereits im Vorfeld für viele Diskussionen gesorgt hat.

So wird Schauspieler Paapa Essiedu die Rolle von Severus Snape übernehmen. Der Name des "Gangs of London"-Darstellers sickerte schon vor Wochen durch und entfachte teils heftige Kritik bei einigen "Harry Potter"-Fans, da das äußere Erscheinungsbild des durchaus angesehen Schauspielers nicht dem entsprechen würde, was in den Büchern beschrieben wird. In den Bestsellern ist Snape ein dünner Mann mit fahler Haut, einer großen Hakennase und gelben, schiefen Zähnen. In den Kinofilmen hatte der 2016 verstorbene Brite Alan Rickman die Rolle geprägt.

Viele Fans wiesen in dem Zusammenhang auch auf eine mögliche inhaltliche Problematik hin: In den Büchern gibt es einen Rückblick auf Snapes Kindheit, in der die Figur von Harry Potters Vater schikaniert wird. Daraus ergebe sich aus Sicht einiger Social-Media-User durch die Rollenbesetzung eine rassistische Komponente, die in den Büchern nicht vorgesehen sei. "Auch wenn Essiedu ein toller Schauspieler ist – liebe Serienmacher, lest doch bitte die gesamte Geschichte und denkt über die möglichen Probleme nach", ärgerte sich ein Nutzer auf X beispielsweise als das Gerücht aufkam. Nun ist klar: Das Gerücht hat sich bestätigt.

Besetzung von Albus Dumbledore und Minerva McGonagall bekannt Auch die Rolle des ikonischen Hogwarts-Schulleiters steht fest: John Lithgow wird Albus Dumbledore spielen. Der "Dexter"- und "The Crown"-Star konnte bereits sechs Emmys gewinnen und war auch schon für zwei Oscars nominiert. "The White Queen"-Darstellerin Janet McTeer wird Professor Minerva McGonagall spielen und damit eine der wichtigsten weiblichen Charaktere übernehmen. Nick Frost("Into the Badlands") spielt Rubeus Hagrid. Die Rolle von Quirinus Quirrell wird Luke Thallon übernehmen, während Argus Filch vom fünffachen BAFTA-Gewinner Paul Whitehouse dargestellt wird.

Autorin und Showrunnerin Francesca Gardiner verkündete zusammen mit Mark Mylod, der als Regisseur an der Serie arbeiten wird, in einer Pressemitteilung zu den Neuigkeiten: "Wir sind begeistert, so außergewöhnliche Talente gewonnen zu haben und können es kaum erwarten zu sehen, wie sie diese geliebten Figuren zu neuem Leben erwecken."

Wer Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger spielen wird, ist noch nicht bekannt. Der offene Casting-Aufruf suchte allerdings bereits seit September 2024 Kinder aus Großbritannien im Alter von 9 bis 11 Jahren. Die Dreharbeiten für die Serie sollen noch in diesem Jahr starten. Die ersten Folgen werden mutmaßlich frühstens Ende 2026 zu sehen sein.

