Streaming-Tipps der Woche: "Die Glaskuppel", "The Stolen Girl" und mehr

Die zweite Staffel von "The Last of Us" geht an den Start. Joel und Ellie stehen erneut im Mittelpunkt, während sie sich in einer gefährlichen Welt behaupten müssen.

Das berühmte Playstation-Spiel "The Last of Us", nach dem die mittlerweile ebenso berühmte TV-Serie gleichen Namens entstand, gilt als erzählerisches Meisterwerk. Niemals zuvor wurden Charakter- und Handlungsmotive der Hauptfiguren so komplex auf den Gaming-Bildschirm gebracht. Das Spiel hinterlässt Controller-Enthusiasten allerdings auch in einem Dilemma: Während man in der Endzeitwelt eines postapokalyptischen Amerikas zwar kämpfen, rennen oder sich verstecken kann, den großen Handlungsbogen und die in ihn gebetteten Gefühle kann man nicht verändern. Alles kommt am Ende also so, wie es kommen muss. Ein Fest für Deterministen! Gut zwei Jahre nach der preisgekrönten Staffel eins kehrt nun das HBO-Serienmeisterwerk "The Last of Us" mit Pedro Pascal und Bella Ramsey in den Hauptrollen zurück. Was die Streamer in den nächsten Tagen noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"The Last of Us" – WOW Die Handlung der zweiten Staffel von "The Last of Us" (ab Montag, 14. April, sieben neue Folgen im Wochenrhythmus bei Sky und WOW) setzt fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel ein. Joel (Pedro Pascal) lebt ein ruhiges Leben in der sicheren Stadt Jackson, Wyoming. Er und seine mittlerweile 19-jährige Ziehtochter Ellie (Bella Ramsey) haben sich entfremdet. Das burschikose Mädchen ist in die Garage gezogen, er beschäftigt sich mit Gitarrenbau und Gesprächen mit einer trinkenden und Weed-rauchenden Psychotherapeutin (Catherine O'Hara). Ellie hat ein Auge auf die etwa gleichaltrige Dina (Isabela Merced) geworfen. Die befindet sich allerdings in einer On-off-Beziehung mit Jesse (Young Mazino). Draußen vor den wehrhaften Holztoren Jacksons braut sich allerdings schon neues Unheil zusammen. Nicht nur in Form von Horden Pilz-infizierter Zombies, auch eine Gruppe Rächer um Abby (Kaitlyn Dever), die Joel für den Tod der Firefly-Klinikbelegschaft aus Staffel eins verantwortlich macht, formiert sich.

Staffel eins von "The Last of Us" war einer der größten Erfolge für die amerikanischen Kultserienschmiede HBO in den vergangenen Jahren. Das Staffelfinale sahen 8,2 Millionen. Rund zwei Monate nach Erscheinen wurden die ersten sechs Folgen der Serie im Schnitt über alle Plattformen hinweg von über 30 Millionen Zuschauern gesehen. Nur die letzte Staffel von "Game of Thrones" erzielte für HBO bessere Werte. Auch die Kritiker waren vom mitreißenden Mix aus fantastisch aussehender Endzeitserie, spannendem Road Trip ins Ungewisse und einer anrührenden Vater-Tochter-Beziehung ergriffen. In "The Last of Us 2" geht es nun noch tiefer, es geht um Themen wie Rache, Trauma und um moralische Ambivalenz. Die Handlung wird aus den Perspektiven zweier Antagonistinnen erzählt, Ellie und Abby. Eine dritte Staffel, für die es übrigens keine Videospiel-Vorlage gibt, ist bereits bestätigt.

"The Stolen Girl" – Disney+ Hätte sie ihren Mutterinstinkten nur getraut und ihre Tochter Lucia (Beatrice Campbell) nicht bei dem neuen Mädchen in der Klasse übernachten lassen: Als Elisa (Denise Gough) ihre Tochter am nächsten Morgen abholen will, ist das Mädchen verschwunden. Auch von ihrer neuen Freundin und deren Mutter Rebecca (Holly Grainger) fehlt jede Spur: Es ist der Albtraum aller Eltern, von dem die Miniserie "The Stolen Girl" ab 16. April auf Disney+ erzählt.

Basierend auf dem Roman "Playdate" der amerikanisch-norwegische Krimiautorin Alex Dahl entwickelt sich die französisch-britische Koproduktion in fünf Episoden vom Entführungsthriller zum komplexen Psychodrama, bei dem das Leben einer nur scheinbar normalen Familie auf den Kopf gestellt wird. Als wäre die Unbehaglichkeit des "Hand an der Wiege"-Motivs nicht genug, kommen in Laufe der Geschichte vor allem durch Recherchen der hartnäckigen Journalistin Selma (Ambika Mod) Geheimnisse ans Licht, die besser im Verborgenen geblieben wären. Willkürlich war die Entführung jedenfalls nicht, das wird schnell klar. Spannend sind aber die Motive und Zusammenhänge und der wechselnde Fokus auf die beteiligten Personen. Wirklich sympathisch ist, abgesehen von den Kindern, kaum jemand.

"LOL: Last One Laughing" – Amazon Prime Bei Amazon Prime heißt es ab 17. April wieder: Lachen verboten! Das Comedy-Erfolgsformat "LOL – Last One Laughing" geht in die sechste Runde. Michael "Bully" Herbig bringt einmal mehr zehn Entertainment-Künstler zusammen. Die alten Hasen, LOL-Profi Hazel Brugger ("Wer stiehlt mir die Show?"), die es bei ihren vierten Teilnahme endlich zum Sieg schaffen will, und Ralf Schmitz ("Wer isses?"), der zum zweiten Mal dabei ist, geben sich in der sechsten Staffel erneut die Ehre. Als motivierte Herausforderer gehen wiederum erstmalig an den Start: Schauspieler Florian David Fitz ("Der Spitzname"), Schauspieler Jürgen Vogel ("Der Pfau"), Comedian Till Reiners ("Till Reiners' Happy Hour"), Moderatorin Ariane Alter ("Late Night Alter"), Comedian Lutz van der Horst ("Die heute-show"), Comedienne Helene Bockhorst ("Quatsch Comedy Club"), Autor und Moderator Riccardo Simonetti ("Salon Simonetti") sowie Musiker und Moderator Giovanni Zarrella ("Die Giovanni Zarrella Show").

Wer 50.000 Euro für einen guten Zweck gewinnen will, darf keine Regung zeigen, wenn die Konkurrenz mit Stand-Up-Comedy und Improvisation Lacher auslösen will. Wer zweimal versagt, fliegt raus. Gastgeber Michael "Bully" Herbig schaut sich in seinem Kontrollraum jede Regung ganz genau an. Die insgesamt sechs neuen Folgen werden wöchentlich im Doppelpack bereitgestellt.

"Die Glaskuppel" – Netflix Hinter der Verhaltensforscherin und Kriminologin Lejla (Léonie Vincent) liegt ein traumatisches Ereignis: Als kleines Mädchen wurde sie in ihrer Heimat entführt und als Geisel gehalten. Jahre später kehrt sie nun in die schwedische Kleinstadtgemeinde zurück. Die anfängliche Freude auf das Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Polizeikollegen und Pflegevater Valter (Johan Hedenberg) weicht schon bald einem erneuten Schrecken: Denn wie sich herausstellt, ist abermals ein Mädchen aus dem Dorf verschwunden.

Gemeinsam mit Valter beginnt Lejla den Fall zu unetrsuchen und stößt schon bald auf ein düsteres Geheimnis ... "Die Glaskuppel" ist eine schwedische Crime-Serie von Camilla Läckberg. Die 50-jährige Schriftstellerin schrieb auch die Romane der Fjällbacka-Reihe, die unter dem Titel "Mord in Fjällbacka" verfilmt und 2013 im ZDF erstausgestrahlt wurden. Die sechs Episoden von "Die Glaskuppel" sind ab Dienstag, 15. April, bei Netflix abrufbar.

