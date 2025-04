Merz im Fokus: Kanzler-Favorit stellt sich Fragen bei Caren Miosga

Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich CDU, CSU und SPD auf einen Koalitionsvertrag verständigt. Einem schwarz-roten Bündnis im Bundestag ist also der Weg geebnet – ebenso der Kanzlerschaft von Friedrich Merz. Und doch stellen sich vielen Bürgerinnen und Bürgern angesichts der angekündigten Gesetzesvorhaben Fragen. Eine davon wird Caren Miosga am Sonntag an den designierten Bundeskanzler richten: "Geht so Ihr Politikwechsel, Herr Merz?"