Homophober Kommentar: Mickey Rourke sorgt für Aufregung bei "Celebrity Big Brother"

Mickey Rourke, der einstige Hollywoodstar, gerät bei "Celebrity Big Brother" in die Schlagzeilen. Seine verbalen Entgleisungen und sein Erscheinungsbild sorgen für Empörung und Diskussionen in den sozialen Medien.

Früher Hollywoodstar, heute Problemkandidat bei "Celebrity Big Brother": Mickey Rourke sorgt wieder einmal für Schlagzeilen – leider keine positiven.

Der Schauspieler, mittlerweile 72 Jahre alt, versucht sich aktuell in der britischen Version der Reality-Show-Reihe, die in Deutschland unter "Promi Big Brother" bei SAT.1 firmiert. Früher glänzte Rourke in großen Rollen, doch seit einiger Zeit war es still geworden um ihn. Jetzt steht er wieder im Rampenlicht – allerdings mit fragwürdigen Äußerungen und irritierendem Verhalten.

In der aktuellen 24. Staffel fällt Rourke besonders durch verbale Fehltritte auf. Sein Hauptziel scheint die 21-jährige US-Sängerin JoJo Siwa zu sein. Siwa hatte in der Sendung offen erklärt, homosexuell zu sein und derzeit mit einer nicht-binären Person zusammenzuleben. Rourkes Reaktion darauf sorgte für Empörung: "Wenn ich länger als vier Tage bleibe, wirst du nicht mehr lesbisch sein", kommentierte er abfällig.

"Beleidigend und inakzeptabel": "Big Brother" verwarnt Mickey Rourke Doch damit nicht genug. Wenig später erklärte er sogar, man solle "die Lesbe ganz schnell rauswählen". Die Antwort der Sängerin ließ nicht auf sich warten. Sie warf dem Schauspieler klar Homophobie vor. Auch das Produktionsteam reagierte sofort: "Mickey, 'Big Brother' findet deine Sprache beleidigend und inakzeptabel", hieß es deutlich aus den Lautsprechern. Deshalb bekam Rourke offiziell eine Verwarnung.

Doch nicht nur seine Aussagen sorgen für Aufregung, auch sein gesamter Auftritt beschäftigt die sozialen Medien. Bei seinem Einzug wirkte der Star sichtlich verwirrt und desorientiert. "Weiß er eigentlich, wo er sich befindet?", fragte sich ein Nutzer auf TikTok. Andere User kommentierten irritiert seinen stark veränderten Look. Mickey Rourke hatte sich in den letzten Jahren mehrfach Schönheitsoperationen unterzogen. "Er war ein sehr hübscher Mann, leider ist das nicht mehr zu sehen", lautet ein kritischer Kommentar. Eine andere Nutzerin äußert ihre Verwunderung ganz direkt: "Was ist mit ihm passiert?"

Mickey Rourke gehörte in den Achtzigern zu den größten Stars in Hollywood. Filme wie "Rumble Fish", "Im Jahr des Drachen" oder "9 1/2 Wochen" machten ihn berühmt. Doch ab den 90er-Jahren bestimmten vor allem Skandale und eine kurze Karriere als Profiboxer sein Leben. Ein echtes Comeback gelang ihm 2008 mit "The Wrestler". Für seine Rolle in Darren Aronofskys gefeiertem Sportdrama erhielt er sogar eine Oscar-Nominierung.