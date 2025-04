"Der Barcelona-Krimi: Wächter der Stadt": Kritik zumKrimi mit Clemens Schick und Anne Schäfer

El Carmel ist das, was man gemeinhin als Problemviertel bezeichnet. Im neuesten Film der Reihe "Der Barcelona-Krimi: Wächter der Stadt", zu sehen am Donnerstag zur Primetime, stehen sich hier zwei verfeindete Gruppen gegenüber: die Gang "Perros" und die "Vigilantes", eine Bürgerwehr aus Nachbarn und Ladenbesitzern, die die Kriminalität aus ihrem Viertel vertreiben möchte.

Eine weitere Spur führt zum Priester Enrique Diaz. Er betreibt in El Carmel einen Boxclub, mit dem er Jugendliche von der Straße fernhalten möchte. Eine schier unmögliche Aufgabe, Benicios Tod hat Diaz tief erschüttert – wohl nur wenige können seelischen Schmerz so bemitleidenswert darstellen wie Martin Feifel. Diaz befürchtet, dass Yanuel als nächstes dran sein könnte, und rät ihm und Mara zur Flucht. Doch Yanuel weigert sich – und ist wenig später spurlos verschwunden ...

In "Wächter der Stadt" (Drehbuch: Paul Salisbury) zeigen sie den Touristen-Hotspot Barcelona von seiner düstereren Seite. Die Menschen im Problemviertel sind vom Schicksal nicht so geküsst wie die Barcelona-Urlauber von der spanischen Sonne. Auch im Privatleben der Ermittler liegt in dieser Folge einiges im Argen, zumindest bei den männlichen. Während es in der Beziehung von Xavi und seinem Freund Antoni (Renato Schuch) gewaltig knirscht, leidet Polizeichef Chef Miguel Fernandez (Alexander Beyer) unter der fortschreitenden Demenz seiner Ehefrau. Zwei Handlungsstränge, die im nächsten Film sicherlich weitergeführt werden dürften.