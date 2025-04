"Bergretter"-Star Sebastian Ströbel sitzt heute in der GNTM-Jury!

Sebastian Ströbel, bekannt aus "Die Bergretter", wird als Juror in der 20. Staffel von "Germany"s Next Topmodel' auftreten. Heidi Klum und Ströbel kennen sich bereits aus der ZDF-Serie, in der Klum eine Gastrolle spielte.

TV-Star Sebastian Ströbel (48) wird bei GNTM am 10. April als Gast-Juror auftreten. Der Schauspieler ist vor allem durch seine Rolle in der beliebten ZDF-Reihe "Die Bergretter" bekannt. Mit Heidi Klum machte er bereits in der Vergangenheit Bekanntschaft.

Dass der Serienstar als Juror in der Model-Show mitwirkt, kommt nicht von ungefähr. Schon vor einiger Zeit standen er und Klum gemeinsam vor der Kamera. Die GNTM-Chefin spielte eine Episodenrolle in "Die Bergretter" und musste in der Serie aus einer brenzligen Situation gerettet werden – natürlich von Sebastian Ströbel alias Markus Kofler.

Sebastian Ströbel über Heidi Klums "Bergretter"-Auftritt: "Ich fand sie ganz toll" In der zweiten Folge der 15. Staffel von "Die Bergretter" verkörperte Heidi Klum die Event-Managerin Isabell Klett. Bei einer Modenschau-Planung geriet ihre Figur in eine dramatische Lage: Nach einem Motorradunfall hing sie an einer Felswand. In letzter Sekunde kam die Rettung – Sebastian Ströbel zog sie aus der Gefahrenzone. Der ZDF-Star war schon damals von den Schauspielqualitäten des Models beeindruckt: "Ich fand sie ganz toll. Sie hat das ganz toll gemacht."

Privat ist Heidi Klum ein großer Fan der Serie. In einem Instagram-Video zur Serie erzählte sie, dass sie und ihr Mann Tom Kaulitz (35) regelmäßig "Die Bergretter" schauen. Die Begeisterung begann durch einen Zufall: Während eines Aufenthalts in den Bergen entdeckten sie die Serie für sich.

