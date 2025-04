Carolin Kebekus' Aufruf zum Boykott von US-Produkten

Aktuell wird heiß diskutiert, wie auf die von Donald Trump verhängten US-Zölle reagiert werden soll. Auch Carolin Kebekus hätte da eine Idee. "Bratwurst statt Burger! Kölner Dom statt Trump Tower!", heißt es in einer ARD-Ankündigung zum Start der neuen Folgen von "Die Carolin Kebekus Show" (donnerstags, 23.35 Uhr, im Ersten, und um 20.15 Uhr in der ARD-Mediathek). In einem eigenen Song ruft die Komikerin "zum Boykott von liebgewonnen US-Produkten auf, auch wenn es schwerfällt".

Carolin Kebekus' Gast zum Staffelauftakt ist Ingo Zamperoni

Zum Staffelaufakt am 10. April will Kebekus nun erneut ihr besonderes Augenmerk auf die Rechte von Frauen richten – in einer neuen Rubrik mit dem Titel "Feminismus Carometer". Die 44-Jährige wolle "humoristisch ganz genau" hinschauen, "wie es eigentlich dem Feminismus auf der Welt gerade geht: Was ist gut gelaufen und was leider nicht?"