"Wir werden groß! Abenteuer Pubertät": Infos zur Langzeitdoku auf VOX

Wer Kinder im Teenageralter hat, kann ein Lied davon singen: Die Pubertät gehört zu den schwierigsten Phasen im Leben eines Heranwachsenden. Während die Emotionen der Jugendlichen verrückt spielen, können viele Eltern dem Gefühlschaos oft nur hilflos zusehen. Kein Wunder, dass Streit und Konflikte in dieser sensiblen Phase vorprogrammiert sind. Wie es den Teenies tatsächlich ergeht, zeigt nun die aktuelle Staffel der VOX-Langzeitdoku "Wir werden groß!", die seit acht Jahren elf Kinder durchs Leben begleitet. Inzwischen sind sie 12 bis 13 Jahre alt – und das "Abenteuer Pubertät" beginnt. Ausgerechnet jetzt werden sie in ein echtes Internat geschickt ...

Im Alter von vier Jahren wurden sie erstmals mit der Kamera begleitet, seither konnte das Publikum in der Dokureihe ihren Weg verfolgen. Initiiert wurde das TV-Sozialexperiment von den Entwicklungspsychologen Sabina Pauen von der Universität Heidelberg und Moritz Daum von der Universität Zürich, die mit eigens entwickelten Test herausstellen, welches Alter welche Besonderheiten besitzt. In der Pubertät, so kann man erahnen, dürfte so einiges in Bewegung sein.