Aufregung über Dieter Hallervorden

Dieter Hallervorden verteidigt seinen umstrittenen Auftritt in der ARD-Jubiläumsshow, bei dem er in einer Neufassung seines "Palim Palim"-Sketches das N- und Z-Wort benutzte und damit eine Debatte über Satire und Wokeness entfachte.

Dieter Hallervorden verteidigt seinen umstrittenen Auftritt in der am Samstag ausgestrahlten ARD-Sendung "75 Jahre ARD – Die große Jubiläumsshow". Empörung ausgelöst hatte eine Neufassung seines berühmten "Palim Palim"-Sketches, in dem zwei inhaftierte Männer aus Langeweile einen Einkauf nachspielen. Hallervorden änderte den Beginn des Sketches, um die Sprachentwicklung der letzten Jahre zu kritisieren: Der von ihm gespielte Häftling sei im Gefängnis, weil er das N-Wort und das Z-Wort benutzt habe.