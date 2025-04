Kein "LOL" für Oliver Pocher: Michael "Bully" Herbig gibt ihm die Abfuhr

Michael 'Bully' Herbig erklärt, warum Oliver Pocher bei "LOL: Last One Laughing" nicht mitmachen wird. Der Entertainer passt nicht in das Konzept der Show, die auf sympathische Chemie setzt.

Bastian Pastewka (52), Anke Engelke (59), Max Giermann (49), Teddy Teclebrhan (41) – das sind nur einige hochkarätige Namen der Comedy-Stars, die bislang das Erfolgsformat "LOL: Last One Laughing" mit ihrem Humor bereichert haben. Die Unterhaltungssendung von Michael "Bully" Herbig (56) läuft seit 2021 auf Amazon Prime und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Am 17. April startet bereits die sechste Staffel – doch einer ist wieder nicht mit von der Partie: Oliver Pocher (47).

Vor einigen Jahren hatte der kontroverse Komiker, dessen Ehe-Aus mit Amira Aly (32) in jüngster Vergangenheit für massig Schlagzeilen sorgte, noch auf Instagram erklärt, dass er sich eine Teilnahme bei "LOL" durchaus vorstellen könne. "Klar, aber Amazon hat andere Vorstellungen bei der Besetzung", lautete seine damalige Antwort auf eine entsprechende Nachfrage. Wie Show-Gastgeber Michael "Bully" Herbig nun verriet, lag Oliver Pocher damit völlig richtig.

Nicht der richtige Humor für die Show Wie "Bully" im Interview mit "TV Digital" betonte, sei ihm bei der Zusammenstellung der Kandidaten eine "sehr empathische, liebenswürdige und unellenbogenartige Chemie" sehr wichtig. Das mache den Erfolg von "LOL" aus. Die Zuschauer bekämen auf diese Weise "das Gefühl [...], hier treffen sich zehn Leute, die sich alle sympathisch finden und zusammen eine gute Zeit verbringen wollen". Oliver Pocher würde mit seinem konfrontativen Humor hingegen nicht in die Show passen. "Oliver Pocher in Ehren, aber es gibt sicherlich auch andere, die gefragt werden können", erteilte "Bully" dem umstrittenen Entertainer eine deutliche Abfuhr.

Wenig erstaunlich also, dass Oliver Pocher in der kürzlich angekündigten Besetzung der sechsten Staffel von "LOL" wieder nicht dabei ist – und wahrscheinlich auch niemals sein wird. Dafür kämpfen ab dem 17. April auf Amazon Prime folgende Stars um die Comedy-Krone: Florian David Fitz, Jürgen Vogel, Giovanni Zarrella, Riccardo Simonetti, Till Reiners, Ariane Alter, Lutz van der Horst, Helene Bockhorst, Ralf Schmitz und Hazel Brugger. Die Teilnehmenden werden zusammen in einen Raum gesperrt und dann gibt es nur eine klar formulierte Regel: Lachen verboten!

