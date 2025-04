Bill Kaulitz und seine Beichte über eine Ex-Beziehung im Tokio-Hotel-Team

Tokio Hotel befinden sich aktuell in den letzten Zügen ihrer Tour durch Europa – von Müdigkeit ist zumindest bei Bill Kaulitz aber offenbar noch keine Spur. Im Podcast "Kaulitz Hills" verrät der 35-Jährige seinem Zwillingsbruder Tom, dass er zuletzt noch bis acht Uhr morgens in Stockholm (Schweden) unterwegs gewesen sei. Tom war eigentlich mit dabei, hätte aber früher den Absprung geschafft, während sich Bill noch lange mit den übrigen Bandmitgliedern unterhalten habe. Dabei sei offenbar auch das ein oder andere Geheimnis ans Tageslicht gekommen.

"Ihr müsst ja interessante Gesprächsthemen gehabt haben", schlussfolgert Tom Kaulitz entsprechend ganz richtig. "Jetzt ist man auf Tour so lange unterwegs, jetzt kommen die ganz dirty Secrets raus", verrät Bill und auch sein Bruder stellt fest, dass er trotz 25-jähriger Band-Beständigkeit in den vergangenen Wochen viel Neues über Bassist Georg Listing und Schlagzeuger Gustav Schäfer erfahren habe – die aber wiederum auch über ihn und Bill. Und genau da hakt der Sänger wieder ein ...

Tom Kaulitz widerspricht Bill: "immer schwierig"

So habe Bill Kaulitz in besagter Nacht etwas erzählt, "wo Gustav aus allen Wolken gefallen ist". Es ging um eine Ex-Beziehung des Tokio-Hotel-Frontmanns mit einem Mitglied aus dem Team, wovon der Schlagzeuger aber offenbar gar nichts gewusst hätte. "Das ist aber schon viele Jahre her. Ich hatte quasi aus dem sehr nahen Umfeld mit jemandem, mit dem wir eng zusammengearbeitet haben, eine Beziehung", packt Bill weiter aus. Sein Bruder wusste davon zwar schon, hält ein solches Verhältnis aber für "immer schwierig".