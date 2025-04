Nach OP: Carmen Geiss will "junge Menschen vor Gesichtsfillern warnen"

In acht Stunden OP sei sehr viel Haut weggeschnitten worden. Nach dem Eingriff sei sie in Narkose gehalten worden, "damit ich 22 Stunden schlafen konnte". Als am nächsten Tag der Verband abgenommen wurde, sei sie erschrocken: "Das ganze Gesicht war geschwollen. Ich sah aus, als hätte ich mit Muhammed Ali im Ring gestanden. Eine Katastrophe!" Nach zwei weiteren Tagen in der Klinik durfte sie wieder nach Saint-Tropez zurückkehren und nach einer Woche mit Sonnenbrille das Haus verlassen.

Für Carmen Geiss ist die Runderneuerung ein vorgezogenes Geschenk zum 60. Geburtstag am 5. Mai. Dass der Eingriff so aufwendig war, habe ihr dennoch zu denken gegeben: "Ich möchte junge Menschen vor Gesichtsfillern wie Hyaluron warnen", sagte sie gegenüber "Bild". 30 Jahre lang habe sie ihr Gesicht so behandelt. Die Folge seien Haut-Verkapselungen gewesen. Carmen Geiss: "Die OP hat deshalb so lange gedauert, weil die verschiedenen Unterschichten meiner Haut von dem Hyaluron befreit werden mussten. Mir blieb also gar nichts anderes übrig, als das Facelifting machen zu lassen."